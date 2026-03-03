मंगलवार, 3 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. esha gupta abu dhabi us iran conflict safe return
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 3 मार्च 2026 (15:17 IST)

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अबू धाबी में फंसी ईशा गुप्ता सुरक्षित लौटीं, बोलीं सब डरे थे, लेकिन किसी ने अफरा-तफरी नहीं मचाई

Esha Gupta
ईशा गुप्ता उस समय अबू धाबी में थीं जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। अचानक हालात बिगड़ गए, एयरपोर्ट बंद हो गया और चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि वह सुरक्षित घर लौट आई हैं। उन्होंने लिखा, “घर वापस आ गई हूं। आप सभी की दुआओं और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। वह समय बेहद कठिन था, लेकिन भगवान की कृपा से हम सुरक्षित हैं।”
 
उन्होंने बताया कि जब वह 28 तारीख को एयरपोर्ट पर थीं, तभी दोपहर करीब एक बजे अचानक एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद मिसाइल हमलों की खबरें आने लगीं। हर कोई अपने परिवार को फोन कर रहा था, अजनबी लोग एक-दूसरे को दिलासा दे रहे थे। माहौल में डर साफ महसूस हो रहा था।
 

यूएई प्रशासन की तत्परता की सराहना

ईशा गुप्ता ने खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की व्यवस्था और प्रशासन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने हालात को बेहद शांत तरीके से संभाला। किसी ने घबराहट नहीं फैलाई, बल्कि संयम बनाए रखा।
 
चूंकि उन्होंने अभी चेक-इन नहीं किया था, इसलिए वह वापस अपने होटल लौट गईं। बाद में होटल में अन्य यात्रियों से जो अनुभव सुने, वे और भी चौंकाने वाले थे। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को खाने के लिए नकद राशि दी गई। सभी को लाइन में लगाकर व्यवस्थित तरीके से अलग-अलग होटलों में ठहराया गया। रात नौ बजे तक बसों की व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके।

Esha Gupta
 

डर था, लेकिन अफरा-तफरी नहीं

ईशा ने लिखा कि सभी लोगों के मोबाइल फोन पर यूएई के गृह मंत्रालय की ओर से लगातार अलर्ट संदेश आ रहे थे, जिनमें सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जा रही थी। जब स्थिति सामान्य लगती, तो आश्वासन के संदेश भी मिलते।
 
होटल स्टाफ पूरी रात बिना थके काम करता रहा। डिलीवरी सेवाएं भी जारी रहीं। उन्होंने कहा कि होटल की लॉबी में लोग डरे हुए जरूर थे, लेकिन किसी ने हंगामा नहीं किया। होटल सुरक्षा कर्मी लगातार सभी को भरोसा दिलाते रहे। ईशा के शब्दों में, “हम सब अंदर से डरे हुए थे, लेकिन किसी ने तनाव नहीं फैलाया। हम सब एक साथ इस स्थिति का सामना कर रहे थे।”

Esha Gupta
 

भारत और यूएई सरकार को धन्यवाद

ईशा गुप्ता ने इस पूरे घटनाक्रम को किसी देश की असली ताकत का उदाहरण बताया। उन्होंने लिखा कि सही समय पर लिए गए मजबूत फैसले ही किसी देश की रीढ़ साबित होते हैं। उन्होंने यूएई और भारत सरकार का आभार जताया, जिन्होंने मिलकर लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद की।
 
इससे पहले भी रविवार सुबह हुए ताजा हमलों के बाद ईशा ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, “जो लोग हालचाल पूछ रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। समय डरावना है, लेकिन भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं।”
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अबू धाबी में फंसी ईशा गुप्ता सुरक्षित लौटीं, बोलीं सब डरे थे, लेकिन किसी ने अफरा-तफरी नहीं मचाई

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अबू धाबी में फंसी ईशा गुप्ता सुरक्षित लौटीं, बोलीं सब डरे थे, लेकिन किसी ने अफरा-तफरी नहीं मचाईअमेरिका और ईरान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के दौरान अभिनेत्री ईशा गुप्ता अबू धाबी में फंस गई थीं। एयरपोर्ट बंद होने और मिसाइल हमलों की खबरों के बीच उन्होंने भयावह हालात देखे। सुरक्षित लौटने के बाद ईशा ने यूएई प्रशासन और भारत सरकार का आभार जताया।

बबली दीदी के रूप में मोना सिंह का नया अंदाज, ‘सुबेदार’ में निभाया अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार

बबली दीदी के रूप में मोना सिंह का नया अंदाज, ‘सुबेदार’ में निभाया अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारप्राइम वीडियो की 'सूबेदार' ने एक ऐसा कास्टिंग सरप्राइज दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बबली दीदी के रूप में, मोना एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जिसे अपराध विरासत में मिला है। वह जेल के पीछे से अवैध रेत खनन के कई घाट चलाती हैं और सूबेदार अर्जुन मौर्य (अनिल कपूर) को लगातार अपनी उंगलियों पर नचाती हैं।

जेब खर्च के लिए कॉफी शॉप में काम करती थीं श्रद्धा कपूर, 16 साल की उम्र में ठुकरा दिया था सलमान की फिल्म का ऑफर

जेब खर्च के लिए कॉफी शॉप में काम करती थीं श्रद्धा कपूर, 16 साल की उम्र में ठुकरा दिया था सलमान की फिल्म का ऑफरबॉलीवुड की सबसे चहेती और वर्सटाइल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर 3 मार्च को अपना जन्मदिन मना रही हैं। अपनी मासूम मुस्कान और बेहतरीन अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रद्धा एक्ट्रेस के साथ-साथ एक बेहतरीन सिंगर हैं। वह शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे की बेटी हैं।

यश–कियारा आडवाणी की 'टॉक्सिक' का पहला रोमांटिक गाना 'तबाही' रिलीज, ऑडियो ने मचाया तहलका

यश–कियारा आडवाणी की 'टॉक्सिक' का पहला रोमांटिक गाना 'तबाही' रिलीज, ऑडियो ने मचाया तहलकासाउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी लीड़ रोल में नजर आने वाली हैं। वहीं निर्देशक गीतू मोहनदास की इस महात्वाकांक्षी फिल्म का पहला गाना 'तबाही' रिलीज हो गया है।

जबरदस्त फिटनेस के साथ 'द पैराडाइज' स्टार नानी ने की मार्च की शुरुआत, वर्कआउट फोटोज ने बढ़ाया तापमान

जबरदस्त फिटनेस के साथ 'द पैराडाइज' स्टार नानी ने की मार्च की शुरुआत, वर्कआउट फोटोज ने बढ़ाया तापमान'द पैराडाइज' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है, और इसका बज़ दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। नेचुरल स्टार नानी स्टारर यह फिल्म घोषणा के समय से ही जबरदस्त चर्चा में है। यह फिल्म नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला को फिर से साथ ला रही है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com