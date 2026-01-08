गुरुवार, 8 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (15:10 IST)

क्या प्रेग्नेंट हैं अविका गोर? मिलिंद चंदवानी बोले- ये सब अचानक हुआ...

Is Avika Gor pregnant
टीवी शो 'बालिका वधू' से जबरदस्त पहचान बनाने वाली अविका गोर इन दिनों अपनी पर्सनल लशइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। अविका ने 30 सितंबर 2025 को अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर शादी रचाई थी। अब शादी के तीन महीने बाद अविका अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। 
दरअसल, अविका ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि 2026 में उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे लेकर दोनों एक्साइटेड हैं। इसके बाद से ही उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। 
 
व्लॉग में मिलिंद ने कहा, एक ऐसा बदलाव, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था और न ही कोई प्लानिंग की थी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन ये बहुत ही शानदार और बड़ा बदलाव है। मिलिंद चंदवानी की बातों पर अविका ने उनसे पूछा कि क्या आप नर्वस हैं? 
 
इसपर मिलिंद चंदवानी ने जवाब दिया, वह एक्साइटेड हैं और थोड़ा घबराए हुए भी हैं। किसी भी इंसान के लिए थोड़ा घबराना जरूरी है। मिलिंद ने साफ कहा कि ये सब अचानक हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। 
 
अविका और मिलिंद ने अपने व्लॉग में ही वादा किया कि वे अपने फैंस और यूट्यूब फैमिली को जल्द ही इस खुशखबरी से रूबरू कराएंगे। दोनों की इस बातचीत के बाद से ही अविका की प्रेग्नेंसी की अटकलें लगना शुरू हो गई है। 
 
थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से एक दिन पहले हुई पोस्टपोन

थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से एक दिन पहले हुई पोस्टपोनसाउथ सुपरस्टार और TVK प्रमुख थलपति विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले मुश्‍किलों में घिरी हुई है। फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट को लेकर मुश्किल बढ़ती जा रही है। यह फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी।

धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ देगी यह फिल्म, टीजर ने उड़ाया गर्दा

धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ देगी यह फिल्म, टीजर ने उड़ाया गर्दारॉकिंग स्टार यश के जन्मदिन पर फैंस को जबरदस्त तोहफा मिला है। उनकी अगली फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में यश के साथ पांच एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं। 'टॉक्सिक' में यश के किरदार का नाम राया होगा।

सेना में काम करना चाहती थीं नंदा, बतौर बाल कलाकार शुरू किया करियर

सेना में काम करना चाहती थीं नंदा, बतौर बाल कलाकार शुरू किया करियरबॉलीवुड में अपनी दिलकश अदाओं से अभिनेत्री नंदा ने लगभग तीन दशक तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वह फिल्म अभिनेत्री न बनकर सेना में काम करना चाहती थीं। मुंबई में 8 जनवरी 1939 को जन्मी नंदा के घर में फिल्म का माहौल था। उनके पिता मास्टर विनायक मराठी रंगमंच के जाने माने हास्य कलाकार थे इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया था।

बस ड्राइवर के बेटे हैं कन्नड़ स्टार यश, नाम बदलने से चमकी किस्मत

बस ड्राइवर के बेटे हैं कन्नड़ स्टार यश, नाम बदलने से चमकी किस्मतफिल्म 'केजीएफ' से पूरे देश में पहचान हासिल करने वाले कन्नड़ स्टार यश 8 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। भले ही अब यश एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, लेकिन उनका यह सफर काफी संघर्ष से भरा रहा है। यश ने कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की है। यश का वास्तविक नाम है नवीन कुमार गौड़ा।

गुदगुदाने के साथ दर्शकों को फिर डराने आ रहे अक्षय कुमार, 'भूत बंगला' की रिलीज डेट आई सामने

गुदगुदाने के साथ दर्शकों को फिर डराने आ रहे अक्षय कुमार, 'भूत बंगला' की रिलीज डेट आई सामनेअक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जा रही फिल्मों में से एक है। यह हॉरर-कॉमेडी फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह फिल्म 14 साल बाद हॉरर-कॉमेडी के बादशाह डायरेक्टर प्रियदर्शन और सुपरस्टार अक्षय कुमार की दमदार वापसी को दर्शाती है, एक ऐसा री-यूनियन जो जबरदस्त एंटरटेनमेंट का वादा करता है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

