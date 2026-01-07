बुधवार, 7 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 7 जनवरी 2026 (17:26 IST)

कैटरीना कैफ-विक्की कौशल ने दिखाई अपने बेटे की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

Katrina Kaif baby name
बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के 7 नवंबर 2025 को एक प्यारे से बेटे के पेरेंट्स बने थे। कपल ने शादी के 4 साल बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। फैंस कैटरीना-विक्की के बच्चे की पहली झलक देखने के लिए काफी बेकरार थे। 
 
अब कैटरीना ने अपने बेटे की झलक दिखाते हुए उसका नाम भी रिवील कर दिया है। कैटरीना ने एक प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में कैटरीना और विक्की अपने बेटे का नन्हा सा हाथ थामे दिख रही हैं। 
 
तस्वीर के साथ कपल ने कैप्शन में लिखा, 'हमारी उम्मीद की किरण विहान कौशल। दुआएं कबूल हुईं। ज़िंदगी खूबसूरत है। हमारी दुनिया पल भर में बदल गई। शब्दों से परे आभार। 
 
इस तस्वीर पर फैंस और सेलेब्स कमेंट करके कपल को बधाई दे रहे हैं। रितिक रोशन ने कमेंट किया, 'गॉड ब्लेस, स्वागत है विहान। बहुत अच्छी खबर! बधाई और प्यार।' परिणीति चोपड़ा ने लिखा, 'लिटिल बडी।' 
 
क्या होता है विहान का मतलब 
विहान का मतलब सुबह, भोर और नई शुरुआत होता है। माना जा रहा है कि ये नाम कैटरीना और विक्की की जिंदगी में आए अध्याय का प्रतीक है। फैंस और सेलेब्स इस नाम की तारीफ कर रहे है। 
 
बता दें कि कैटरीना और ‍विक्की कौशल ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दिसंबर 2021 में राजस्थान में ग्रैंड वेडिंग की थी। कपल ने अक्टूबर 2025 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। 
कड़कड़ाती सर्दी में बिकिनी पहन पूल में उतरीं रुबीना दिलैक, जापान वेकेशन की दिखाई झलक

कड़कड़ाती सर्दी में बिकिनी पहन पूल में उतरीं रुबीना दिलैक, जापान वेकेशन की दिखाई झलकटीवी की संस्कारी बहू रुबीना दिलैक रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं। वह अक्सर फैंस के साथ अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। रुबीना वह छोटे पर्दे की हाई पेड एक्ट्रेसेस में शुमार है। हाल ही में रुबीना ने अपनी जापान ट्रिप की तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। रुबीना अपने पति अभिनव शुक्ला और इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ जापान वेकेशन पर गई थीं।

रुपाली गांगुली ने मिरर के सामने ली सेल्फी, दिलकश अंदाज जीता फैंस का दिल

रुपाली गांगुली ने मिरर के सामने ली सेल्फी, दिलकश अंदाज जीता फैंस का दिलरुपाली गांगुली टीवी की दुनिया की सबसे चहेती एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्हें घर-घर में अनुपमा के नाम से जाना जाता है। रुपाली सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस संग अक्सर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती हैं।

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के लिए वीर दास ने इस तरह किया आमिर खान को राजी, बताया पूरा किस्सा

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के लिए वीर दास ने इस तरह किया आमिर खान को राजी, बताया पूरा किस्साआमिर खान प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म से वीर दास बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही वह फिल्म में लीड रोल भी निभा रहे हैं। हाल ही में वीर दास ने इस फिल्म को लेकर आमिर खान से खुलकर बात की।

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ते हुए 'धुरंधर' बनी बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ते हुए 'धुरंधर' बनी बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिटएक ऐसे उद्योग में जहां सफलता को आंकड़ों से मापा जाता है, कुछ ही पल ऐसे होते हैं जब ये आंकड़े इतिहास बन जाते हैं। धुरंधर के साथ रणवीर सिंह ने ऐसा ही एक ऐतिहासिक पल रचा है, जब उन्होंने एक ही भाषा हिंदी में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नेतृत्व किया।

बिकिनी पहन फातिमा सना शेख ने लगाई झील में छलांग, फैंस संग शेयर किया एक्सपीरियंस, वीडियो वायरल

बिकिनी पहन फातिमा सना शेख ने लगाई झील में छलांग, फैंस संग शेयर किया एक्सपीरियंस, वीडियो वायरलबॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपने करियर और जिंदगी के छोटे-बड़े पलों को फैंस संग शेयर करती हैं। फातिमा इन दिनों वेकेशन पर है। इस दौरान एक्ट्रेस ने पहाड़ से झील में छलांग लगाते हुए अपना एक वीडिय शेयर किया है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
