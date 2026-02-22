रविवार, 22 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (16:58 IST)

रोहित शेट्टी की गोलमाल यूनिवर्स में एंट्री करेंगे अक्षय कुमार! अरशद वारसी ने दिया हिंट

Golmaal 5
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी हाल ही में 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आए थे। इसके अलावा अक्षय कई हिट फ्रेंचाइजी में नजा आ चुके हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि अक्षय एक और हिट फ्रेंचाइजी 'गोलमाल' से जुड़ने वाले हैं। अरशद वारसी के एक इंटरव्यू ने इन अटकलों को और हवा दे दी है।
 
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार को पांचवी गोलमाल फिल्म का मेन विलेन बनाना चाहते हैं। फिल्म में उन सभी एक्टर्स की एंट्री होगी, जिन्हें इस फ्रेंचाइजी में पहले देखा जा चुका है। अब पिंकविला संग इंटरव्यू में अरशद ने अक्षय कुमार के साथ नई फिल्म पर काम करने की बात कही है। 
 
पिंकविला संग बात करते हुए अरशद ने पुष्टि की है कि वह 'वेलकम टू द जंगल' के बाद अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म में काम कर रहे हैं। हालांकि अरशद ने फिल्म का नाम सीधा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसे 'बड़ी मजेदार फिल्म' बताया, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह गोलमाल 5 ही है। 
 
'गोलमाल 5' में अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू की केमिस्ट्री फिर से देखने को मिलेगी। इनके अलावा जॉनी लीवर, संजय मिश्रा और अश्विनी कलसेकर जैसे दिग्गज कलाकार भी हंसी का तड़का लगाएंगे। हालिया रिपोर्ट्स यह भी संकेत देती हैं कि करीना कपूर खान की भी इस फ्रेंचाइजी में वापसी हो सकती है।
शत्रुघ्न सिन्हा का 'खामोश' डायलॉग अब नहीं होगा कॉपी, कोर्ट ने जारी किया आदेश

शत्रुघ्न सिन्हा का 'खामोश' डायलॉग अब नहीं होगा कॉपी, कोर्ट ने जारी किया आदेशबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पहचान और मशहूर डायलॉग 'खामोश' को लेकर कानूनी जंग जीत ली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अभिनेता का सिग्नेचर डायलॉग 'खामोश' विशिष्ट रूप से उनकी पहचान से जुड़ा है और इसका अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता।

जब 'धुरंधर' के इस सीन ने हिला दिया पूरा सेट, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल नहीं रोक पाए आंसू

जब 'धुरंधर' के इस सीन ने हिला दिया पूरा सेट, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल नहीं रोक पाए आंसूआदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया। फिल्म को दुनियाभर के फैंस का खूब प्यार मिला। यह फिल्म भारतीय खुफिया एजेंसी के उन जांबाजों की कहानी है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी पहचान तक दांव पर लगा दी।

जब गुरमीत चौधरी को मिली थी करियर खत्म करने की धमकी, चौकीदारी से स्टारडम तक का सफर

जब गुरमीत चौधरी को मिली थी करियर खत्म करने की धमकी, चौकीदारी से स्टारडम तक का सफरमनोरंजन जगत के 'राम' यानी गुरमीत चौधरी 22 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में अपनी जगह बनाना उनके लिए कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अभिनेता को आज लाखों लोग प्यार करते हैं, उन्हें एक वक्त पर अपना करियर खत्म होने का डर दिखाया गया था?

लिवर कैंसर से जंग के बाद दीपिका कक्कड़ की फिर बढ़ी मुश्किलें, अब पेट में मिला नया 'सिस्ट'

लिवर कैंसर से जंग के बाद दीपिका कक्कड़ की फिर बढ़ी मुश्किलें, अब पेट में मिला नया 'सिस्ट'मशहूर टीवी अभिनेत्री और 'ससुराल सिमर का' फेम दीपिका कक्कड़ बीते काफी समय से मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। पिछले साल मई 2025 में लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग जीतने और 14 घंटे लंबी सर्जरी कराने के बाद, अब दीपिका के पेट में एक नया सिस्ट (गांठ) पाया गया है।

24 साल की उम्र में सूरज बड़जात्या ने रखा था निर्देशन के क्षेत्र में कदम, 'मैंने प्यार किया' से 'ऊंचाई' तक का शानदार सफर

24 साल की उम्र में सूरज बड़जात्या ने रखा था निर्देशन के क्षेत्र में कदम, 'मैंने प्यार किया' से 'ऊंचाई' तक का शानदार सफरभारतीय सिनेमा में जहाँ एक दौर में एक्शन और हिंसा का बोलबाला था, वहीं एक युवा निर्देशक ने अपनी पहली ही फिल्म से यह साबित कर दिया कि सादगी और पारिवारिक मूल्यों में भी बॉक्स ऑफिस हिलाने की ताकत होती है। हम बात कर रहे हैं राजश्री प्रोडक्शंस की पहचान और बॉलीवुड के 'फैमिली मैन' सूरज बड़जात्या की।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
