बुधवार, 7 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. 70s and 80s bold actress reena roy has turned 69 years old
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 7 जनवरी 2026 (11:42 IST)

70-80 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस थीं रीना रॉय, क्या आप जानते हैं असली नाम

Reena Roy birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय 69 वर्ष की हो गई हैं। 7 जनवरी 1957 को जन्मीं रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। रीना का परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था। उनके पिता सादिक अली एक अभिनेता थे और उनकी मां शारदा रॉय भी फिल्मों में काम करती था।  
 
जब रीना के माता-पिता का तलाक हो गया तो उन्होंने अपना नाम बदलकर पहले रूपा रॉय रखा। बाद में फिल्म निर्माता की सलाह पर रीना रॉय रख लिया। रीना रॉय को सबसे पहले बीआर इशारा की फिल्म 'नई दुनिया नए लोग' में काम करने का प्रस्ताव मिला। इस फिल्म में रीना रॉय के अपोजिट डैनी थे लेकिन कुछ कारणो से यह फिल्म रुक गई। बाद में यह फिल्म वर्ष 1973 में रिलीज हुई लेकिन सफल नहीं रही। 
 
बीआर इशारा ने एक बार फिर से रीना रॉय और डैनी को अपनी फिल्म 'जरूरत' में काम करने का अवसर दिया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास करिश्मा नहीं दिखा सकी लेकिन रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री में 'जरूरत गर्ल' के नाम से मशहूर हो गईं।
 
साल 1973 में रीना रॉय को जीतेन्द्र के साथ फिल्म 'जैसे को तैसा' में काम करने का अवसर मिला, जो उनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। साल 1976 रीना रॉय के करियर के लिए अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी नागिन और कालीचरण जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई।
 
राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी फिल्म नागिन में रीना रॉय ने इच्छाधारी नागिन की दमदार भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए रीना रॉय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित की गईं। नागिन की ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद रीना रॉय इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो गई।
 
नागिन की सफलता के बाद रीना रॉय, राजकुमार कोहली की प्रिय अभिनेत्री बन गई। कोहली ने रीना रॉय को मुकाबला, जानी दुश्मन, बदले की आग और राजतिलक जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने का अवसर दिया। साल 1977 में रिलीज फिल्म अपनापन रीना रॉय के करियर की उल्लेखनीय फिल्मों में शमिल है। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया।
 
रीना रॉय की जोड़ी शत्रुघ्न सिन्हा और सुनील दत्त के साथ काफी पसंद की गई। उन्होंने सत्तर और अस्सी के दशक में अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। साल 2000 में रिलीज जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में रीना राय ने आखिरी बार काम किया है। 
 
रीना रॉय ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनके करियर की उल्लेखनीय फिल्मों में कुछ अन्य है- जमी, विश्वनाथ, बदलते रिश्ते, कर्मयोगी, गौतम गोविन्दा, आशा, सौ दिन सास के, नसीब, हथकड़ी, सनम तेरी कसम, धर्मकांटा, बेजुबान, दर्द का रिश्ता, नौकर बीबी का, गुलामी, आदमी खिलौना आदि।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अर्जुन रामपाल की एक्स वाइफ ने कराई थी बिपाशा बसु की मॉडलिंग की दुनिया में एंट्री

अर्जुन रामपाल की एक्स वाइफ ने कराई थी बिपाशा बसु की मॉडलिंग की दुनिया में एंट्रीबॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु 47 वर्ष की हो गई हैं। बिपाशा बसु ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से पूरी की है। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में कोलकता से ही की थी। मॉडलिंग करियर के दौरान उनकी मुलाकात अर्जुन रामपाल की पत्नी और मॉडल मेहर जासिया से हुई। उन्होंने उन्हें गोदरेज सिंथोल सुपर मॉडल में भाग लेने को कहा, और बिपासा बसु इस इसकी विजेता भी बनीं।

6 मिनट की डांस परफॉर्मस के तमन्ना भाटिया ने चार्ज किए 6 करोड़ रुपए, सिजलिंग मूव्स से उड़ाया गर्दा

6 मिनट की डांस परफॉर्मस के तमन्ना भाटिया ने चार्ज किए 6 करोड़ रुपए, सिजलिंग मूव्स से उड़ाया गर्दातमन्ना भाटिया साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। फिल्मों में तमन्ना के आइटम सॉन्ग गर्दा उड़ा देते हैं। अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी फीस में भी जबरदस्त इजाफा किया है। हाल ही में एक इवेंट में कुछ मिनट परफॉर्म करने के लिए तमन्ना ने करोड़ों रुपए चार्ज किए हैं।

ड्रग माफिया, जादू और हंसी का धमाका: क्या ‘राहु केतु’ बनेगी अनोखी कॉमेडी फिल्म?

ड्रग माफिया, जादू और हंसी का धमाका: क्या ‘राहु केतु’ बनेगी अनोखी कॉमेडी फिल्म?16 जनवरी 2026 को रिलीज़ हो रही फिल्म ‘राहु केतु’ एक अनोखी कॉमेडी एडवेंचर है, जो भारतीय लोककथाओं, फैंटेसी और आधुनिक हास्य को जोड़ती है। जादुई नोटबुक से जन्मे दो किरदार अपनी पहचान और किस्मत की खोज में निकलते हैं।

अगस्त्य नंदा ने फिल्मी विरासत पर तोड़ी चुप्पी, बोले- “ये मेरी विरासत नहीं, मुझे अपने पिता को गर्व महसूस कराना है”

अगस्त्य नंदा ने फिल्मी विरासत पर तोड़ी चुप्पी, बोले- “ये मेरी विरासत नहीं, मुझे अपने पिता को गर्व महसूस कराना है”अगस्त्य नंदा ने IMDb को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिल्मी परिवार से आने के दबाव, फिल्म ‘Ikkis’ की कठिन शूटिंग और अपनी सोच पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वह विरासत के बोझ में नहीं जीते, बल्कि अपने काम और अपने पिता को गर्व महसूस कराने पर ध्यान देते हैं।

वाराणसी कब होगी रिलीज? महेश बाबू–प्रियंका चोपड़ा की मेगा फिल्म की कंफर्म डेट आई सामने!

वाराणसी कब होगी रिलीज? महेश बाबू–प्रियंका चोपड़ा की मेगा फिल्म की कंफर्म डेट आई सामने!एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म ‘वाराणसी’ की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। करीब 1300 करोड़ रुपये के बजट वाली यह मेगा फिल्म 9 अप्रैल 2027 को श्री राम नवमी के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com