गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फोकस
  4. shabana azmi biography top 10 movies best actress
Written By समय ताम्रकर
Last Updated : गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (06:12 IST)

शबाना आज़मी की टॉप 10 फिल्में और क्यों मानी जाती हैं भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्री?

Shabana Azmi Biography and top 10 mvoies
भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई अदाकाराओं ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ ही नाम ऐसे हैं जिन्हें अभिनय की गंभीरता, सामाजिक सरोकार और सिनेमा की असली आत्मा के लिए याद किया जाता है। शबाना आज़मी उन्हीं चुनिंदा नामों में से एक हैं। उन्हें भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्रियों में गिना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने करियर में केवल अभिनय नहीं किया, बल्कि सिनेमा को समाज की आवाज बनाया।
 
शबाना आज़मी के अभिनय की विशेषताएं
शबाना आज़मी की अभिनय शैली उन्हें भीड़ से अलग करती है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे किरदार को पूरी ईमानदारी और गहराई से जीती हैं। उनका चेहरा, उनकी आँखें और उनका अंदाज़ हर किरदार को जीवंत बना देता है। शबाना की अदाकारी कभी बनावटी नहीं लगती। वे संवादों से अधिक अपनी अभिव्यक्ति और बॉडी लैंग्वेज से दर्शकों तक पहुँचती हैं।
 
उनकी फिल्मों में भावनाए केवल अभिनय का हिस्सा नहीं होतीं, बल्कि वास्तविक जीवन का अनुभव लगती हैं। यही कारण है कि वे आर्ट सिनेमा से लेकर मेनस्ट्रीम फिल्मों तक हर जगह समान रूप से सराही गईं।
 
फिल्मों के चुनाव की खासियत
शबाना आज़मी का करियर यह दिखाता है कि उन्होंने हमेशा कठिन रास्ता चुना। उस दौर में जब बॉलीवुड की नायिकाएँ ग्लैमर और गानों तक सीमित थीं, शबाना ने पैरेलल सिनेमा का रास्ता अपनाया। उन्होंने ऐसी भूमिकाएँ चुनीं जो समाज की सच्चाई और महिलाओं की असलियत को दर्शाती थीं।
 
उनकी फिल्मों में हमेशा एक संदेश छिपा होता था। अंकुर जैसी फिल्म में उनका ग्रामीण जीवन का चित्रण हो या अर्थ में एक आत्मनिर्भर स्त्री की छवि, उन्होंने हर बार दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। उल्लेखनीय है कि अंकुर को कई अभिनेत्रियां ठुकरा चुकी थीं, लेकिन शबाना ने चुनौती स्वीकारते हुए इस फिल्म में काम करना मंजूर किया। 
 
शबाना आज़मी की टॉप 10 फिल्में
  1. अंकुर (1974): श्याम बेनेगल की यह फिल्म शबाना आज़मी के करियर की शुरुआत थी और उन्हें पहली ही फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। ग्रामीण महिला का सशक्त चित्रण इस फिल्म की पहचान है।
  2. निशांत (1975): इस फिल्म में उन्होंने जमींदारी प्रथा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाली स्त्री की भूमिका निभाई। यथार्थवादी सिनेमा में उनकी जगह पक्की करने वाली फिल्मों में से एक।
  3. अर्थ (1982): महेश भट्ट की इस फिल्म ने शबाना आज़मी को नई पहचान दी। पति के धोखे से जूझती और फिर आत्मनिर्भरता चुनने वाली पत्नी के किरदार को उन्होंने बेहद संवेदनशील ढंग से निभाया।
  4. मंडी (1983): श्याम बेनेगल की यह फिल्म वेश्याओं की दुनिया पर आधारित थी। इसमें शबाना आज़मी का अभिनय दर्शकों को हिला देने वाला साबित हुआ।
  5. मासूम (1983): शेखर कपूर की इस फिल्म में शबाना ने एक माँ का किरदार निभाया जो अपने पति की नाजायज औलाद को स्वीकार करने की कशमकश से जूझती है।
  6. पार (1984): इस फिल्म में उन्होंने ओम पुरी के साथ मिलकर ऐसी अभिनय गहराई दिखाई कि उन्हें फिर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह फिल्म सामाजिक यथार्थ का शानदार उदाहरण है।
  7. एक दिन अचानक (1989): मृणाल सेन द्वारा निर्देशित इस मूवी में शबाना ने नीता नामक ऐसी युवती का रोल अदा किया था जिसके पिता अचानक एक दिन गायब हो जाते हैं। कुछ दिन की तलाश के बाद जब पिता नहीं मिलते तो सब अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। 
  8. सती (1989): अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित यह मूवी सामाजिक कुरीतियों को बताती है। 1828 की कहानी है। शबाना ने ऐसी युवती का रोल अदा किया है जिसे अपशकुनी मानते हुए उसकी शादी एक पेड़ से करवा दी जाती है। 
  9. फायर (1996): दीपा मेहता की यह फिल्म उस दौर में बहुत विवादों में रही, लेकिन इसमें शबाना आज़मी का अभिनय महिला स्वतंत्रता और इच्छाओं की आवाज़ बनकर उभरा।
  10. गॉडमदर (1999): इस फिल्म में उन्होंने एक महिला डॉन का किरदार निभाया और उसे इतना जीवंत किया कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
 
अवॉर्ड्स और सम्मान
शबाना आज़मी को पाँच बार राष्ट्रीय पुरस्कार और पाँच बार फिल्मफ़ेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार मिले। 1988 में उन्हें पद्मश्री और 2012 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।
 
उनकी उपलब्धियाँ केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं। वे रंगमंच और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में भी सक्रिय रहीं। साथ ही सामाजिक कार्यों और महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उठाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई।
 
श्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहचान
शबाना आज़मी का नाम केवल फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि उनकी सोच और दृष्टिकोण की वजह से भी सम्मानित है। उन्होंने हमेशा महिला किरदारों को केंद्र में रखा और यह साबित किया कि सिनेमा में औरतें सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि पूरी कहानी की धुरी हो सकती हैं।
 
उनकी फिल्मों ने भारतीय समाज को बदलने की दिशा में योगदान दिया। उन्होंने ग्रामीण महिला, शहरी पत्नी, माँ, वेश्या, राजनीतिक नेता और यहाँ तक कि विवादित किरदारों को भी इतनी शिद्दत से निभाया कि दर्शकों के लिए वे किरदार हकीकत बन गए।
 
शबाना आज़मी भारतीय सिनेमा की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसने अभिनय को समाज की आवाज बनाया। उनकी गहरी संवेदनशीलता, साहसिक किरदारों का चुनाव और प्रभावशाली अभिनय उन्हें भारत की श्रेष्ठ अभिनेत्रियों में सबसे ऊंचा स्थान दिलाता है। आज भी उनकी फिल्में दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और आने वाली पीढ़ियाँ उनसे अभिनय की असली परिभाषा सीख सकती हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ईशान खट्टर-विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड का ट्रेलर रिलीज, भेदभाव और मुश्किलों का सामना करते पहचान बनाने निकले दो दोस्त

ईशान खट्टर-विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड का ट्रेलर रिलीज, भेदभाव और मुश्किलों का सामना करते पहचान बनाने निकले दो दोस्तकई फिल्म फेस्टिवल में सराहना पाने के बाद नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' अब भारत के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर नजर आने वाले हैं। वहीं अब मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

फिल्म फेस्टिवल में धमाका मचाने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी मणिपुरी फिल्म बूंग

फिल्म फेस्टिवल में धमाका मचाने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी मणिपुरी फिल्म बूंगभारत का सबसे बड़ा और प्रीमियम सिनेमा एग्ज़िबिटर PVR INOX, अब एक खास कदम उठाने जा रहा है। दरअसल यह 19 सितंबर 2025 को मणिपुरी फिल्म 'बूंग' को भारत के चुनिंदा शहरों और सिनेमाघरों में रिलीज करने वाला है। इस फिल्म का डायरेक्शन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया है।

आमिर खान हो पसंद नहीं आई दादा साहेब फाल्के की बायोपिक की स्क्रिप्ट, होल्ड पर गई फिल्म!

आमिर खान हो पसंद नहीं आई दादा साहेब फाल्के की बायोपिक की स्क्रिप्ट, होल्ड पर गई फिल्म!फेमस निर्देशक राजकुमार हिरानी इन दिनों भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की बायोपिक को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी सुपरस्टार आमिर खान के साथ बनाने वाले हैं। आमिर खान जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे।

स्टार प्लस लेकर आ रहा नया शो 'माना के हम यार नहीं', दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ट्विस्ट

स्टार प्लस लेकर आ रहा नया शो 'माना के हम यार नहीं', दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ट्विस्टस्टार प्लस अपने दर्शकों के लिए नए शो 'माना के हम यार नहीं' के साथ एक नई और ताज़ा कहानी लेकर आ रहा है। इस शो में मंजीत मक्कड़, कृष्णा का रोल निभा रहे हैं, दिव्या पाटिल शो में खुशी का रोल निभाते नजर आने वाली हैं। शो में दोनों की ज़िंदगियाँ एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन किस्मत उन्हें मिलवा देती है।

कपड़ों से लेकर रिश्तों तक किया गया ट्रोल, मलाइका अरोड़ा ने बताया कैसे करती हैं आलोचनाओं का सामना

कपड़ों से लेकर रिश्तों तक किया गया ट्रोल, मलाइका अरोड़ा ने बताया कैसे करती हैं आलोचनाओं का सामनामलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस मे से एक हैं। 51 साल की मलाइका अपनी फिटनेस से कई एक्ट्रेस को मात देती हैं। मलाइका अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती है। मलाइका अरोड़ा अपने रिलेशनशिप और फैशन के मुद्दों पर खुलकर राय रखती हैं। इस वजह से उन्हें कई बार ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com