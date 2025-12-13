14 December Birthday: आपको 14 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 14 दिसंबर

आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 14 को हुआ है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार, तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। 14 का अंक आपस में मिलकर 5 होता है। 5 का अंक बुध ग्रह का प्रतिनिधि करता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं। आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 14 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23

शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50

शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052

ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे।

शुभ रंग : हरा, गुलाबी जामुनी, क्रीम

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

परिवार : दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। परिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है।

करियर: यह वर्ष आपके लिए सफलताओं भरा रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

दिव्यांका त्रिपाठी दहिया (Divyanka Tripathi Dahiya): एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वह ज़ी टीवी में विद्या प्रताप सिंह की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं।

समीरा रेड्डी (Sameera Reddy): एक भारतीय अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया।

मनोज एन. जोशी (Manoj N. Joshi): भारतीय अभिनेता, जिन्हें फिल्म, स्टेज टेलीविजन में काम करने के लिए जाना जाता है।

संजय गांधी (Sanjay Gandhi): भारतीय नेता इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र।

राज कपूर (Raj Kapoor): भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे।