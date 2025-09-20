Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 सितंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Rashifal 21 September 2025: करियर: आज कार्यक्षेत्र में नयी जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी।

लव: साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: पैसों के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा में सुधार होगा, हल्का व्यायाम लाभदायक रहेगा।

वृषभ (Taurus)

करियर: मेहनत रंग लाएगी, ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा।

लव: प्रेम संबंधों में नई खुशियां आएंगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश करें।

स्वास्थ्य: पाचन ठीक रहेगा, पर जंक फूड से बचें।

उपाय: गाय को दाना खिलाएं और पीले रंग का कपड़ा पहनें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नए अवसर मिलेंगे, सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं।

लव: संवाद से प्रेम जीवन में मिठास आएगी।

धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, संयम रखें।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, मानसिक थकान दूर होगी।

उपाय: बुध देव को दूर्वा अर्पित करें और हरा रंग पहनें।

कर्क (Cancer)

करियर: कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, धैर्य बनाए रखें।

लव: परिवार में खुशहाली बनी रहेगी।

धन: धन लाभ होगा, पर सावधानी जरूरी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करें, योग करें।

उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी, कार्य सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा।

धन: आर्थिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पर नजर रखें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यों में सावधानी बरतें, जल्दबाजी न करें।

लव: रिश्तों में थोड़ी नजदीकियां बढ़ेंगी।

धन: अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

उपाय: आज हनुमान चालीसा पढ़ेंल लाभ मिलेगा।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपको नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य होगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग।

स्वास्थ्य: माता-पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, मेहनत करें, तो लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। मन प्रसन्न रहेगा।

धन: धन लाभ होगा। बचत के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बढ़ेगी। मन खुश रहेगा।

उपाय: शनिवार को शनि देव को जल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नयी जिम्मेदारियां संभालने का समय है।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: कारोबार में आर्थिक लाभ होगा। बचत के बारे में सोचेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु का ध्यान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सफल होगी, पदोन्नति के योग बनेंगे।

लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन ठीक रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक धन पाने के योग।

स्वास्थ्य: घर-परिवारजों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: शनिवार को शनि मंदिर जाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नए अवसर मिलेंगे, पर सोच-समझ कर निर्णय लें। शिक्षा में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव रहेंगे। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा।

धन: अचानक धन खर्च हो सकता है, संयम रखें। लाभ होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। कार्य के साथ-साथ आराम पर भी ध्यान दें।

उपाय: काले तिल का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय शुभ रहेगा। वेतनवृद्धि संभव।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन रहेगा। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा।

धन: धन लाभ होगा। कारोबार बढ़ने से मन प्रसन्न होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।