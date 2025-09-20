Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 सितंबर, 2025)

मेष (Aries)
Today Rashifal 21 September 2025: करियर: आज कार्यक्षेत्र में नयी जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी।
लव: साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: पैसों के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा में सुधार होगा, हल्का व्यायाम लाभदायक रहेगा।
वृषभ (Taurus)
करियर: मेहनत रंग लाएगी, ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नई खुशियां आएंगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश करें।
स्वास्थ्य: पाचन ठीक रहेगा, पर जंक फूड से बचें।
उपाय: गाय को दाना खिलाएं और पीले रंग का कपड़ा पहनें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नए अवसर मिलेंगे, सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं।
लव: संवाद से प्रेम जीवन में मिठास आएगी।
धन: खर्चे बढ़ सकते हैं, संयम रखें।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें, मानसिक थकान दूर होगी।
उपाय: बुध देव को दूर्वा अर्पित करें और हरा रंग पहनें।
कर्क (Cancer)
करियर: कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, धैर्य बनाए रखें।
लव: परिवार में खुशहाली बनी रहेगी।
धन: धन लाभ होगा, पर सावधानी जरूरी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करें, योग करें।
उपाय: भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी, कार्य सफल होंगे।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा।
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पर नजर रखें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यों में सावधानी बरतें, जल्दबाजी न करें।
लव: रिश्तों में थोड़ी नजदीकियां बढ़ेंगी।
धन: अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
उपाय: आज हनुमान चालीसा पढ़ेंल लाभ मिलेगा।
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपको नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य होगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग।
स्वास्थ्य: माता-पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, मेहनत करें, तो लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। मन प्रसन्न रहेगा।
धन: धन लाभ होगा। बचत के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बढ़ेगी। मन खुश रहेगा।
उपाय: शनिवार को शनि देव को जल अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: नयी जिम्मेदारियां संभालने का समय है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: कारोबार में आर्थिक लाभ होगा। बचत के बारे में सोचेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु का ध्यान करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सफल होगी, पदोन्नति के योग बनेंगे।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन ठीक रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक धन पाने के योग।
स्वास्थ्य: घर-परिवारजों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर जाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए अवसर मिलेंगे, पर सोच-समझ कर निर्णय लें। शिक्षा में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव रहेंगे। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा।
धन: अचानक धन खर्च हो सकता है, संयम रखें। लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। कार्य के साथ-साथ आराम पर भी ध्यान दें।
उपाय: काले तिल का दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय शुभ रहेगा। वेतनवृद्धि संभव।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन रहेगा। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा।
धन: धन लाभ होगा। कारोबार बढ़ने से मन प्रसन्न होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।