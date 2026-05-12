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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful photos of the 12 zodiac signs with daily horoscope messages in the image caption

मेष (Aries)

 
Today 13 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा चमक बिखेरेगी। 
लव: पार्टनर के साथ गहराई से बात करने का सही समय है। 
धन: जोखिम लेने से पहले सोच-विचार करें। 
स्वास्थ्य: आपकी शारीरिक ऊर्जा चरम पर है। 
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: धैर्य रखें, क्योंकि आपके काम का पुरस्कार जल्द ही मिलने वाला है।
लव: अपने पार्टनर को एक प्यारा सा उपहार देकर खुश करें।
धन: अनावश्यक खर्चों से आज बचें, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: तनावमुक्त महसूस करेंगे। 
उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: नौकरी में बैठकों और प्रस्तुतियों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा।
लव: प्रेम रिश्ते में मन की बात खुलकर कहें। 
धन: निवेश के नए और रोचक विचार सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे।
उपाय: किसी गरीब बच्चे को स्टेशनरी या किताबें दान करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: सहज ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन तर्क से निर्णय लें।
लव: पार्टनर के लिए सहयोग और देखभाल आज सबसे महत्वपूर्ण है।
धन: घर या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: पेट और पाचन पर ध्यान दें। 
उपाय: शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: आपका आत्मविश्वास और शानदार प्रदर्शन सबका ध्यान खींचेगा। 
लव: आज आप रोमांटिक हाव-भाव दिखाएंगे। 
धन: किसी पुरानी योजना से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: जोश और उत्साह से भरे रहेंगे। 
उपाय: किसी गरीब को गेहूं या गुड़ दान करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: ऑफिस के कार्य में अपनी छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान दें।
लव: पार्टनर के छोटे प्रयासों की भी सराहना करें।
धन: बजट की बारीकियों की समीक्षा करें। 
स्वास्थ्य: ध्यान और योग आज आपके लिए सबसे अच्छे हैं।
उपाय: हरी मूंग दाल का सेवन करें या दान करें।
 

तुला (Libra)

 
करियर: साझेदारी या सहयोग से लाभ होगा। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांच और सद्भाव रहेगा। 
धन: व्यावसायिक साझेदारी से वित्तीय लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: शांतिपूर्ण और खुश महसूस करेंगे। 
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए तैयार रहें। 
लव: प्रेम भावनाएं तीव्र होंगी। 
धन: अचानक लाभ या पैतृक धन से जुड़ा मामला सुलझ सकता है। 
स्वास्थ्य: गुस्से और तनाव को नियंत्रित रखें। 
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: करियर में आशावादी दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ाएगा।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजना पर बात करना आनंददायक रहेगा।
धन: धार्मिक या शैक्षिक गतिविधियों पर खर्च संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे। 
उपाय: किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: आपकी मेहनत और जिम्मेदारी से बॉस से प्रशंसा मिलेगी।
लव: रिश्ते में स्थिरता और गंभीरता आएगी। 
धन: पुराने निवेश से मुनाफा मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नवीन विचार और असामान्य सोच से आपको लाभ होगा। 
लव: पुरानी दोस्ती अचानक प्यार में बदल सकती है। 
धन: अचानक और अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज अधिक टेंशन लेने से बचें। 
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: क्रिएटिव और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
लव: पार्टनर के लिए दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनें। 
धन: अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आज ध्यान या संगीत का सहारा लें।
उपाय: आज शिव मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं।ALSO READ: Apara ekadashi katha: अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा
 
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