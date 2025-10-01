गुरुवार, 8 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 03 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 03 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 03 October horoscope in Hindi 2025
1. मेष (Aries)
 
Today 03 October 2025 horoscope in Hindi: करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी।
लव: साथी से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: थकावट और माइग्रेन की समस्या रह सकती है।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: काम में स्थिरता बनी रहेगी। कोई लंबित कार्य पूरा होगा।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: फिजूलखर्ची से बचें, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: छोटे बच्चों को सर्दी-जुकाम हो सकता है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: इंटरव्यू या प्रमोशन के लिए अच्छा समय है।
लव: नई दोस्ती शुरू हो सकती है, जो आगे चलकर गहरा रिश्ता बनेगा।
धन: आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: हरी मूंग का दान करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में तनाव रह सकता है, धैर्य रखें।
लव: पार्टनर से विवाद की संभावना है, संयम रखें।
धन: कोई पुराना कर्ज लौट सकता है।
स्वास्थ्य: गैस या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: लीडरशिप रोल में सफलता मिलेगी। टीम को अच्छे से संभालेंगे।
लव: सिंगल लोगों को नया साथी मिल सकता है। परिवार हेतु समय ठीक।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: नई नौकरी या प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
लव: जीवनसाथी से बहस हो सकती है, शांति बनाए रखें।
धन: धन निवेश में सतर्कता बरतें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी की पूजा करें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: नौकरी तथा कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।
धन: लाभ की स्थिति बनी हुई है।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: नौकरी में कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। पदोन्नति संभव। 
लव: गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, सावधानी रखें।
धन: उधार देना हानिकारक हो सकता है। अचानक खर्च बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर असंतुलित रह सकता है।
उपाय: लाल वस्त्र का दान करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: करियर को लेकर विदेश से जुड़ा कार्य सफल हो सकता है।
लव: प्रेम विवाह की संभावना है। रोमांस हे‍तु समय ठीक।
धन: आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी। धन की बचत होगी।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द संभव है।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें और केले का दान करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा।
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम जीवन हेतु समय ठीक रहेगा।
धन: आज पुराना रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: थकान व आलस्य हो सकता है। अधिक कार्य करने से बचें।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 
11. कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल दिन। कार्यक्षेत्र से लाभ होगा। 
लव: अपने दिल की बात कहने का सही समय है। आलस्य न करें। 
धन: व्यापार में लाभ हो सकता है। निवेश संभव। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारी से सावधान रहें। सर्दी-जुकाम हो सकता है।
उपाय: गरीबों में नीले कपड़े बांटें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। वेतन बढ़ने की संभावना है। 
लव: प्रेम जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। फैमिली हेतु समय शुभ।
धन: धन का सोच-समझकर निवेश करें। नुकसान संभव है। 
स्वास्थ्य: अनिद्रा से परेशानी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमा

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जनवरी, 2026)Today 08 January 2026 horoscope in Hindi : 08 जनवरी 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 January Birthday: आपको 8 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday panchang 8 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग...

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com