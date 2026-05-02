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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

इमेज कैप्शन में दैनिक राशिफल का मैसेज देता हुआ 12 राशियों का खूबसूरत फोटो

1. मेष (Aries)

Today 03 May horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में आपके साहस की प्रशंसा होगी।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
धन: बाहरी व्यापार से आकस्मिक लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज लॉटरी जैसी सफलता मिल सकती है। 
लव: अविवाहितों के लिए नवीन प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई चढ़ाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: परिवार या करियर के संबंध में विदेश यात्रा हो सकती है।
लव: लव पार्टनर से कोई कीमती उपहार मिल सकता है।
धन: आज आय के नए स्रोत भी खुलेंगे।
स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु योग का सहारा लें।
उपाय: मूंग की दाल का दान करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा को नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। 
लव: पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है।
धन: पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 
उपाय: गुड़-गेहूं का दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग से अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आज पैतृक धन मिल सकता है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगी अपना ध्यान रखें।
उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें।ALSO READ: पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: कलीग्स का सहयोग करियर में मदद करेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी गलतफहमी का अंत होगा।
धन: शेयर मार्केट में निवेश और धनलाभ होगा।
स्वास्थ्य: आज बाहर के खाने से बचें।
उपाय: किसी मंदिर में फलों का दान करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
लव: प्रेमियों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है।
धन: अचानक बाहरी बढ़ते खर्चे तनाव दे सकते हैं।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ख्याल रखें। 
उपाय: लक्ष्मी माता को कमल पुष्प अर्पित करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। 
लव: दांपत्य जीवन में रोमांस बना रहेगा। 
धन: आज धन धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में कानून से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।
लव: लव पार्टनर के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
धन: कारोबार में भाग्य का पूरा साथ मिलने से व्यापार चमकेगा।
स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें। 
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आप कार्यस्थल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बढ़िया रहेगा। 
धन: धन के मामले में दिन सामान्य है। 
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: शनि मंदिर में छाया दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई नौकरी के योग हैं। सहयोगियों का साथ मिलेगा।
लव: संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है।
धन: कारोबार से आय के साधन बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य: सीने में दर्द हो तो सावधानी बरतने की सलाह है। 
उपाय: किसी मंदिर में तिल के तेल का दीप जलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कायस्थल पर नई टीम के साथ काम शुरू करेंगे।
लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी। 
धन: मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रह सकती है।
स्वास्थ्य: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
उपाय: मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान करें।ALSO READ: खप्पर योग 2026: 4 राशियों पर मंडरा रहा बड़ा संकट, क्या आपकी राशि भी शामिल?
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