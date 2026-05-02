Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 03 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 03 May horoscope in Hindi 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में आपके साहस की प्रशंसा होगी।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

धन: बाहरी व्यापार से आकस्मिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज लॉटरी जैसी सफलता मिल सकती है।

लव: अविवाहितों के लिए नवीन प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: निवेश के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई चढ़ाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: परिवार या करियर के संबंध में विदेश यात्रा हो सकती है।

लव: लव पार्टनर से कोई कीमती उपहार मिल सकता है।

धन: आज आय के नए स्रोत भी खुलेंगे।

स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु योग का सहारा लें।

उपाय: मूंग की दाल का दान करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा को नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: पुरानी दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है।

धन: पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा होगा।

स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: गुड़-गेहूं का दान करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: जीवनसाथी का सहयोग से अच्छा समय बिताएंगे।

धन: आज पैतृक धन मिल सकता है।

स्वास्थ्य: हृदय रोगी अपना ध्यान रखें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कलीग्स का सहयोग करियर में मदद करेगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी गलतफहमी का अंत होगा।

धन: शेयर मार्केट में निवेश और धनलाभ होगा।

स्वास्थ्य: आज बाहर के खाने से बचें।

उपाय: किसी मंदिर में फलों का दान करें।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

लव: प्रेमियों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है।

धन: अचानक बाहरी बढ़ते खर्चे तनाव दे सकते हैं।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ख्याल रखें।

उपाय: लक्ष्मी माता को कमल पुष्प अर्पित करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव: दांपत्य जीवन में रोमांस बना रहेगा।

धन: आज धन धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में कानून से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी।

लव: लव पार्टनर के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

धन: कारोबार में भाग्य का पूरा साथ मिलने से व्यापार चमकेगा।

स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आप कार्यस्थल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बढ़िया रहेगा।

धन: धन के मामले में दिन सामान्य है।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: शनि मंदिर में छाया दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई नौकरी के योग हैं। सहयोगियों का साथ मिलेगा।

लव: संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है।

धन: कारोबार से आय के साधन बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य: सीने में दर्द हो तो सावधानी बरतने की सलाह है।

उपाय: किसी मंदिर में तिल के तेल का दीप जलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: कायस्थल पर नई टीम के साथ काम शुरू करेंगे।

लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी।

धन: मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रह सकती है।

स्वास्थ्य: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।