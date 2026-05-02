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Written By डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 2 मई 2026 (11:10 IST)

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल (4-10 मई 2026), जानें क्या कहता है आपका मूलांक?

अंक ज्योतिष से संबंधित 1 से 9 मूलांक के बारे में साप्ताहिक राशिफल को दर्शाता खूबसूरत चित्र
Numerology Horoscope 2026: हर व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कुछ दिन खुशियां लाते हैं, तो कुछ दिन चुनौतियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी संख्या यानी अंक भी आपके जीवन के उतार-चढ़ाव, स्वास्थ्य, करियर और वित्तीय स्थिति के संकेत दे सकते हैं? यही कारण है कि अंक ज्योतिष या न्यूमेरोलॉजी का महत्व हर समय बना रहता है।ALSO READ: Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या नहीं?
 

(साप्ताहिक अंक राशिफल: 4-10 मई 2026) 

 

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आपको अपने करियर में बड़ा निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम समय है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते है, व्यापार में आप स्वविवेक से जोखिम उठा सकते है सफलता मिलने के योग है। सोमवार से बुधवार के मध्य कोई बड़ा आर्थिक अवसर सामने आ सकता है। सरकारी अनुबंध, वेतन वृद्धि, या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नया व्यापार शुरू करने, बड़ी खरीदारी करने या निवेश के लिए बुधवार-गुरुवार सर्वोत्तम रहेंगे। शुक्रवार को अचानक खर्च हो सकता है। आय सामान्य रहेगी, स्वास्थ का ध्यान रखे। रिश्ते ठीक रहेंगे।
 

उपाय: लाल, नारंगी या सुनहले रंग का अधिक उपयोग करें। महत्वपूर्ण कार्यों में निकलने से पहले गुड़ खाकर पानी पिए।

 

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह आप अपनी भावनाओं को काबू में रखें। आप इस सप्ताह नई योजनाएं बना सकते है किन्तु उसका क्रियान्वयन अगले सप्ताह से करें। आय के मामलों में जल्दबाजी न करें, जो भी निर्णय लें सोच-समझकर लें। पुराने निवेश या बचत से थोड़ा लाभ मिल सकता है। नया बड़ा निवेश इस सप्ताह टालें। महिलाओं या परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। बुधवार-गुरुवार को कोई आर्थिक प्रस्ताव आ सकता है किन्तु जबाब देने में समय लें और उस पर अच्छे सोच विचार कर लें। रिश्तों में समझदारी रखें।

 

उपाय: सफ़ेद वस्त्र को पहनना शुभ रहेगा।

 

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह रचनात्मकता और बातचीत से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाने वाला होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। धार्मिक या शैक्षणिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। अनपेक्षित आय के स्रोत खुल सकते है, रुका धन प्राप्त हो सकता है। शिक्षा, प्रकाशन, परामर्श, या धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष आर्थिक लाभ होगा। किसी बड़े खर्च या निवेश के लिए गुरुवार का दिन उत्तम रहेगा। रिश्ते सामान्य रहेंगे।ALSO READ: ग्रहों का नक्षत्र गोचर काल क्या है? जानिए इसकी अवधि और प्रभाव
 

उपाय: केसर का तिलक लगाएं।

 

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह प्रारंभ में आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ सकती हैं, सोमवार और मंगलवार को सतर्क रहे। तकनीक, नवाचार और अपरंपरागत विचारों में आपकी रुचि इस सप्ताह फलदायी होगी। कोई नया तरीका अपनाने का साहस दिखाएंगे। इस सप्ताह आय में अचानक उतार-चढ़ाव संभव है, नया कर्ज लेने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखे, पर्याप्त नींद लें और मानसिक तनाव न लें। रिश्ते में तालमेल बनाये रखें।
 

उपाय: शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएं। नीले या काले वस्त्र का प्रयोग करने से बचें।

 

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

यह सप्ताह आपके व्यापार वार्ता, बिक्री, मार्केटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। नई स्किल या कोर्स शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। यात्रा लाभकारी रहेगी। शेयर बाजार, ट्रेडिंग, या अल्पकालिक निवेश के लिए समय अनुकूल है। बुधवार का दिन लाभकारी रहने की संभावना है। एक से अधिक आय के स्रोत एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। पार्ट-टाइम काम या साइड बिजनेस से भी आमदनी होगी। सोमवार और मंगलवार व्यापार के लिए अनुकूल रहेंगे। त्वचा और श्वसन तंत्र पर ध्यान दें। मौसम के कारण एलर्जी की संभावना हो सकती है, थकान भी दे सकती है। जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करना रिश्तों में ताजगी लाएगा।
 

उपाय: घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें।

 

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

यह सप्ताह कला, संगीत, सौंदर्य उद्योग या गृह-सज्जा से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है या कोई उत्सव का माहौल बन सकता है। आय ठीक रहेगी। त्वचा और बालों का ध्यान रखे, गुर्दे (किडनी) और मूत्र तंत्र से संबंधित समस्या हो सकती है, सावधानी रखें। पर्याप्त पानी पिएं। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, आपसी रिश्तों के लिए समय उत्तम है।
 

उपाय: घर में सुगंधित फूल रखें। गुलाब जल का उपयोग करें।

 

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

यह सप्ताह शोध, अनुसंधान, आध्यात्मिक साधना, ध्यान के लिए विशेष रूप से फलदायी है। इस सप्ताह नया बड़ा निवेश न करें। पुरानी बचत को सुरक्षित रखें। किसी आध्यात्मिक या शैक्षणिक उद्देश्य पर खर्च करना शुभ रहेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक कोई आर्थिक प्रस्ताव आ सकता है किन्तु जल्दबाजी में निर्णय न लें। पुराना रोग उभर सकता है, जिसे नजरअंदाज न करें। मानसिक शांति के लिए प्रकृति के साथ समय बिताएं। रिश्ते में सामंजस्य बनाये रखें। 

 

उपाय: ध्यान, योग, और प्राणायाम करें और केसर या चंदन का तिलक लगाएं। 

 

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

इस सप्ताह आपको कानूनी मामलों, संपत्ति और दीर्घकालिक निवेश में सकारात्मक प्रगति प्राप्त हो सकती है। अफसरशाही से जुड़े काम पूरे होंगे। संपत्ति, भूमि, खनन, लोहा, तेल, या निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ होने की संभावना बनती दिखती है। सप्ताह की शुरुआत में कोई पुराना बकाया या कर्ज वसूली हो सकती है। बड़े खर्च से बचें, बचत पर ध्यान दें। हड्डियों, जोड़ों, दांतों, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है सावधानी रखें। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से बचें। नमक और वसायुक्त भोजन कम करें एवं पर्याप्त नींद लें। रिश्तों में ठंडापन महसूस हो सकता है। 
 

उपाय: शनिवार को गरीबों को काले तिल और उड़द दान करें। लोहे की वस्तु न खरीदें।

 

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

इस सप्ताह यदि आप नया व्यापार शुरू करने, नई नौकरी जॉइन करने, या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाह रहे है तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। नेतृत्व के नए अवसर खुलेंगे। रियल एस्टेट, निर्माण, प्रतियोगी परीक्षा, खेल, पुलिस या सेना से जुड़े कार्य करने वालो को सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। जोखिम भरे निवेश करने के पूर्व को अच्छी तरह सोच विचार कर लें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। रक्त और पित्त से संबंधित समस्या हो सकती है ध्यान रखें। अधिक मसालेदार या तैलीय भोजन का सेवन करने से बचें। वाहन चलाते समय या कोई कार्य करते समय सावधानी रखे, चोट-दुर्घटना की संभावना है।

 

उपाय: गुड़ का सेवन करें। लाल फलों जैसे अनार या सेब का नियमित सेवन करें।


अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: 11 मई 2026 का महागोचर: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पीछे मुड़कर देखने की नहीं पड़ेगी जरूरत
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