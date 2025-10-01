बुधवार, 7 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 02 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 अक्टूबर, 2025)

Today Rashifal 02 October 2025
मेष (Aries)
 
Today 02 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: नए प्रोजेक्ट की शुरुआत सफल रहेगी। नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। नए कार्य का आरंभ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा।ALSO READ: Papankusha Ekadashi 2025: पापाकुंशा एकादशी कब है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व और लाभ
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे। परिवारजन प्रसन्न रहेंगे।
धन: आर्थिक लाभ होगा, निवेश के लिए अच्छा समय। प्रॉपर्टी में धन खर्च करेंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, पर योग या व्यायाम पर भी ध्यान दें।
उपाय: लाल रंग पहनें और मां दुर्गा को प्रसाद चढ़ाएं।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: नौकरीपेशा को हर काम में सफलता मिलेगी, कठिनाइयों का समाधान होगा। छात्रों हेतु समय शुभ।
लव: परिवार में खुशियां रहेंगी, साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।
धन: कारोबारियों को धन लाभ के अवसर बनेंगे। निवेश करेंगे। 
स्वास्थ्य: परिवारजनों संग आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें और दीपक जलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। कार्य में नए अवसर मिलेंगे। छात्र वर्ग पढ़ाई में मन लगाएंगे।
लव: प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी। समय अतिशुभ रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया वाहन लेंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें, तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र से आपको मेहनत का फल मिलेगा, सब्र बनाए रखें। समय ठीक रहेगा। 
लव: पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। प्रेमीसंग घूमने का प्लान करेंगे।
धन: कारोबारियों को आय में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। 
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। माता का ध्यान रखें, आवश्‍यकता होने पर डॉक्टरी सलाह लें।
उपाय: आज सफेद रंग पहनें, मां दुर्गा और प्रभु राम को पुष्प चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। पदोन्नति के योग। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। परिवार में नई खुशी का आगमन होगा। 
धन: व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों से धन लाभ होगा। शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। 
स्वास्थ्य: अधिक काम की थकान के बावजून ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: लाल रंग के वस्त्र पहनें। देवी के दर्शन करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी। वेतनवृद्धि के साथ-साथ पदोन्नती भी प्राप्त होगी।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। घर-परिवार हेतु शुभ समय।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबार से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। 
स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता से बढ़ा तनाव अब कम होगा। सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: आज पीला रंग पहनें। देवी दुर्गा का आशीर्वाद लें। 
 
तुला (Libra)
 
करियर: ऑफिस के कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, जो लाभकारी होंगे।
लव: संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न होगा।
स्वास्थ्य: घर में माता-पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: नीले रंग के कपड़े पहनें। तीर्थस्थल के दर्शन करें।ALSO READ: Dussehra 2025: रावण ने लक्ष्मण को दी थीं ये 3 अंतिम शिक्षाएं, जो आज भी हैं प्रासंगिक
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरीपेशा के कार्यक्षेत्र में नए विचार सफल होंगे। वेतनमान बढ़ेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: कारोबारी बाहरी यात्रा से धन लाभ होगा। बचत के योग बनेंगे। 
स्वास्थ्य: घर में सभी का शरीर स्वस्थ रहेगा। बच्चों का ध्यान रखें। 
उपाय: काले रंग के वस्त्र पहनें। मां कालका के दर्शन करें। 
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कारोबारी योजनाओं में सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय ठीक रहेगा। 
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार से खुशखबरी मिलेगी। 
धन: व्यापार बढ़ने से आर्थिक लाभ होगा। आभूषण, घर की खरीदी करेंगे। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता-पिता का ध्यान रखें। 
उपाय: आज नारंगी रंग पहनें। मंदिर के दर्शन करेंगे। 
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, तरक्की होगी। छात्र वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा। 
लव: घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। 
धन: कारोबार चल निकलेगा, आय बढ़ेगी। बचत भी करेंगे। 
स्वास्थ्य: काम के साथ-साथ आराम भी जरूरी है। अपनी सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: आज भूरा रंग पहनें, देवी दुर्गा के दर्शन करें।
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: नौकरीपेशा को बाहरी क्षेत्र के कार्य में सफलता मिलेगी, रोजगार के नए अवसर हाथ आएंगे।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ने से मन प्रसन्न होगा। परिवारजन प्रसन्न रहेंगे। 
धन: कारो‍बारियों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन बचत का योग बनेगा। 
स्वास्थ्य: आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम को स्थान दें।
उपाय: गुलाबी रंग पहनें। शिवालय जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करें। 
 
मीन (Pisces)
 
करियर: नौकरी में आज प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन कलीग्स से वाद-विवाद से बचना होगा। 
लव: रोमांस में बंधे युवाओं के प्रेम संबंध मजबूत होंगे। परिवारजन हेतु समय शुभ रहेगा। 
धन: आज प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री से अच्छा धन लाभ होगा। व्यापार हेतु समय शुभ। नवीन वस्तुएं खरीदने का योग बनेगा। 
स्वास्थ्य: कारोबार तथा व्यापार बढ़ने से मानसिक शांति मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026)Today Rashifal 07 January 2026 | कैसा रहेगा आज 07 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

मकर संक्रांति पर 23 साल बाद दुर्लभ संयोग, भूत जाति बाघ पर सवार है, जून तक रहना होगा संभलकर

मकर संक्रांति पर 23 साल बाद दुर्लभ संयोग, भूत जाति बाघ पर सवार है, जून तक रहना होगा संभलकरmakar sankranti 2026: 23 साल बाद मकर संक्रांति पर एकादशी के संयोग के साथ ही अन्य कई दुर्लभ योग संयोग बन रहे हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति 'भूत' जाति की है, जिनका वाहन 'बाघ' और उप-वाहन 'घोड़ा' है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब संक्रांति का वाहन और स्वरूप इतना आक्रामक होता है, तो इसका सीधा प्रभाव समाज के ऊपरी ढांचे पर पड़ता है।

07 January Birthday: आपको 7 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 January Birthday: आपको 7 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय07 January 2026 Today Shubh Muhurat : ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर किस देवता की होती है पूजा?

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर किस देवता की होती है पूजा?Makar Sankranti puja: मकर संक्रांति मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है क्योंकि वे धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि 'मकर' में प्रवेश करते हैं। इस अवसर पर निम्नलिखित देवी-देवताओं और शक्तियों की पूजा का विधान है...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com