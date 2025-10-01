Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 अक्टूबर, 2025)

मेष (Aries)
लव: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे। परिवारजन प्रसन्न रहेंगे।
धन: आर्थिक लाभ होगा, निवेश के लिए अच्छा समय। प्रॉपर्टी में धन खर्च करेंगे।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, पर योग या व्यायाम पर भी ध्यान दें।
उपाय: लाल रंग पहनें और मां दुर्गा को प्रसाद चढ़ाएं।
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा को हर काम में सफलता मिलेगी, कठिनाइयों का समाधान होगा। छात्रों हेतु समय शुभ।
लव: परिवार में खुशियां रहेंगी, साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।
धन: कारोबारियों को धन लाभ के अवसर बनेंगे। निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: परिवारजनों संग आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें और दीपक जलाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। कार्य में नए अवसर मिलेंगे। छात्र वर्ग पढ़ाई में मन लगाएंगे।
लव: प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी। समय अतिशुभ रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया वाहन लेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें, तुलसी के पौधे की पूजा करें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र से आपको मेहनत का फल मिलेगा, सब्र बनाए रखें। समय ठीक रहेगा।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। प्रेमीसंग घूमने का प्लान करेंगे।
धन: कारोबारियों को आय में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। माता का ध्यान रखें, आवश्यकता होने पर डॉक्टरी सलाह लें।
उपाय: आज सफेद रंग पहनें, मां दुर्गा और प्रभु राम को पुष्प चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। पदोन्नति के योग। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। परिवार में नई खुशी का आगमन होगा।
धन: व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों से धन लाभ होगा। शेयर मार्केट में निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: अधिक काम की थकान के बावजून ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: लाल रंग के वस्त्र पहनें। देवी के दर्शन करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी। वेतनवृद्धि के साथ-साथ पदोन्नती भी प्राप्त होगी।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। घर-परिवार हेतु शुभ समय।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबार से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता से बढ़ा तनाव अब कम होगा। सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: आज पीला रंग पहनें। देवी दुर्गा का आशीर्वाद लें।
तुला (Libra)
करियर: ऑफिस के कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, जो लाभकारी होंगे।
लव: संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न होगा।
स्वास्थ्य: घर में माता-पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरीपेशा के कार्यक्षेत्र में नए विचार सफल होंगे। वेतनमान बढ़ेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: कारोबारी बाहरी यात्रा से धन लाभ होगा। बचत के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: घर में सभी का शरीर स्वस्थ रहेगा। बच्चों का ध्यान रखें।
उपाय: काले रंग के वस्त्र पहनें। मां कालका के दर्शन करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: कारोबारी योजनाओं में सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय ठीक रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार से खुशखबरी मिलेगी।
धन: व्यापार बढ़ने से आर्थिक लाभ होगा। आभूषण, घर की खरीदी करेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता-पिता का ध्यान रखें।
उपाय: आज नारंगी रंग पहनें। मंदिर के दर्शन करेंगे।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, तरक्की होगी। छात्र वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा।
लव: घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: कारोबार चल निकलेगा, आय बढ़ेगी। बचत भी करेंगे।
स्वास्थ्य: काम के साथ-साथ आराम भी जरूरी है। अपनी सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: आज भूरा रंग पहनें, देवी दुर्गा के दर्शन करें।
कुम्भ (Aquarius)
करियर: नौकरीपेशा को बाहरी क्षेत्र के कार्य में सफलता मिलेगी, रोजगार के नए अवसर हाथ आएंगे।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ने से मन प्रसन्न होगा। परिवारजन प्रसन्न रहेंगे।
धन: कारोबारियों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन बचत का योग बनेगा।
स्वास्थ्य: आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम को स्थान दें।
उपाय: गुलाबी रंग पहनें। शिवालय जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करें।
मीन (Pisces)
करियर: नौकरी में आज प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन कलीग्स से वाद-विवाद से बचना होगा।
लव: रोमांस में बंधे युवाओं के प्रेम संबंध मजबूत होंगे। परिवारजन हेतु समय शुभ रहेगा।
धन: आज प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री से अच्छा धन लाभ होगा। व्यापार हेतु समय शुभ। नवीन वस्तुएं खरीदने का योग बनेगा।
स्वास्थ्य: कारोबार तथा व्यापार बढ़ने से मानसिक शांति मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी।