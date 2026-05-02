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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

इमेज कैप्शन में 12 राशियों की चमकदार गोलाकर फोटो के साथ हिन्दी में दैनिक राशिफल 2026 का खूबसूरत मैसेज देता चित्र

1. मेष (Aries)

Today Horoscope: करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेमी या पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। 
धन: कारोबारी किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें।
स्वास्थ्य: अपना स्क्रीन टाइम कम करें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।ALSO READ: Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या नहीं?
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। 
लव: जीवनसाथी के साथ छोटी बात पर बहस हो सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की पूर्ण संभावना है। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं। 
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: शेयर मार्केट में निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। 
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: करियर में बदलाव के लिए समय अच्छा है।
लव: प्रेमी के साथ लंबी यात्रा पर जाने का योग है। 
धन: घर की सजावट पर आज धन खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति के संकेत हैं।
लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा होगी।
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बिजनेस में नए क्लाइंट्स से लाभ होगा।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे से सावधान रहें।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा। 
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कारोबार या नौकरीपेशा को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: किसी गरीब को सफेद मिठाई का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मीडिया क्षेत्र के लोगों के लिए दिन शानदार है। 
लव: आप लव पार्टनर के प्रति भावुक महसूस करेंगे।
धन: अचानक खर्च आने से आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। 
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश जाने के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: आज आलस्य का अनुभव होगा। 
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में विवाह की चर्चा हो सकती है। 
धन: बचत करने की आदत डालें। 
स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: स्वयं की टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने का समय है। 
लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग या मनोरंजन पर समय बिताएंगे। 
धन: नए व्यापारिक समझौतों से भविष्य में लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी या समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: कारोबारी आय भी अच्छी बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की संभावना है।
 
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वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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