Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 04 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope: करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: प्रेमी या पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: कारोबारी किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें।

स्वास्थ्य: अपना स्क्रीन टाइम कम करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ छोटी बात पर बहस हो सकती है।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की पूर्ण संभावना है।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं।

उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: शेयर मार्केट में निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: करियर में बदलाव के लिए समय अच्छा है।

लव: प्रेमी के साथ लंबी यात्रा पर जाने का योग है।

धन: घर की सजावट पर आज धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति के संकेत हैं।

लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा होगी।

धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: बिजनेस में नए क्लाइंट्स से लाभ होगा।

लव: लव लाइफ में किसी तीसरे से सावधान रहें।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।

7. तुला (Libra)

करियर: कारोबार या नौकरीपेशा को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा।

स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: किसी गरीब को सफेद मिठाई का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मीडिया क्षेत्र के लोगों के लिए दिन शानदार है।

लव: आप लव पार्टनर के प्रति भावुक महसूस करेंगे।

धन: अचानक खर्च आने से आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश जाने के योग बन रहे हैं।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य: आज आलस्य का अनुभव होगा।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में विवाह की चर्चा हो सकती है।

धन: बचत करने की आदत डालें।

स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: स्वयं की टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने का समय है।

लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग या मनोरंजन पर समय बिताएंगे।

धन: नए व्यापारिक समझौतों से भविष्य में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: नींद की कमी से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।

उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी या समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: कारोबारी आय भी अच्छी बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की संभावना है।