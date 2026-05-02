Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 मई, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Horoscope: करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेमी या पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: कारोबारी किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह लें।
स्वास्थ्य: अपना स्क्रीन टाइम कम करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ छोटी बात पर बहस हो सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की पूर्ण संभावना है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: ऑफिस में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: शेयर मार्केट में निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: करियर में बदलाव के लिए समय अच्छा है।
लव: प्रेमी के साथ लंबी यात्रा पर जाने का योग है।
धन: घर की सजावट पर आज धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति के संकेत हैं।
लव: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा होगी।
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: बिजनेस में नए क्लाइंट्स से लाभ होगा।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे से सावधान रहें।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
7. तुला (Libra)
करियर: कारोबार या नौकरीपेशा को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को सफेद मिठाई का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज मीडिया क्षेत्र के लोगों के लिए दिन शानदार है।
लव: आप लव पार्टनर के प्रति भावुक महसूस करेंगे।
धन: अचानक खर्च आने से आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: विदेश जाने के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: रुका हुआ धन प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: आज आलस्य का अनुभव होगा।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में विवाह की चर्चा हो सकती है।
धन: बचत करने की आदत डालें।
स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: स्वयं की टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने का समय है।
लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग या मनोरंजन पर समय बिताएंगे।
धन: नए व्यापारिक समझौतों से भविष्य में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी या समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: कारोबारी आय भी अच्छी बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम की संभावना है।