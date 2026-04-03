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Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 अप्रैल 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त से संबंधित सुंदर फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 04 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Asha Dooj 2026: आशा दूज या आसों दोज व्रत क्यों रखते हैं, जानें महत्व, पूजा विधि और कथा
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
4 अप्रैल 2026, शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव और हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित होता है।
 

4 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: द्वितीया - सुबह 10:08 एम तक, उसके बाद तृतीया।
 
मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।
 
वार: शनिवार।
 
नक्षत्र: स्वाती - रात 09:35 पीएम तक, उसके बाद विशाखा।
 
योग: हर्षण - दोपहर 02:17 पीएम तक, उसके बाद वज्र।
 
करण: तैतिल - सुबह 10:08 एएम तक, फिर गर।
 
चंद्र राशि: तुला (पूरा दिन-रात)।
 
सूर्य राशि: मीन।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:50 एएम से 12:40 पीएम
अमृत काल- 11:18 एएम से 12:59 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:29 एएम से 05:16 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-09:16 एएम से 10:50 एएम
यमगण्ड- 01:58 पीएम से 03:32 पीएम
गुलिक काल-06:08 एएम से 07:42 एएम
 

आज का विशेष महत्व:

शनि देव की पूजा: आज शनिवार होने के कारण शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करना विशेष फलदायी रहेगा।
 
हनुमान साधना: हनुमान जन्मोत्सव के ठीक दो दिन बाद का शनिवार है, इसलिए बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है।
 
सावधानी: राहुकाल (09:16 एएम से 10:50 एएम) के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। सफलता के लिए अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें।ALSO READ: Easter: ईसाई धर्म के लोग ईस्टर संडे क्यों मनाते हैं क्या करते हैं इस दिन?
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