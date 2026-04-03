Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 अप्रैल 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
4 अप्रैल 2026, शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव और हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित होता है।
4 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: द्वितीया - सुबह 10:08 एम तक, उसके बाद तृतीया।
मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।
वार: शनिवार।
नक्षत्र: स्वाती - रात 09:35 पीएम तक, उसके बाद विशाखा।
योग: हर्षण - दोपहर 02:17 पीएम तक, उसके बाद वज्र।
करण: तैतिल - सुबह 10:08 एएम तक, फिर गर।
चंद्र राशि: तुला (पूरा दिन-रात)।
सूर्य राशि: मीन।
आज के शुभ और अशुभ समय
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:50 एएम से 12:40 पीएम
अमृत काल- 11:18 एएम से 12:59 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:29 एएम से 05:16 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-09:16 एएम से 10:50 एएम
यमगण्ड- 01:58 पीएम से 03:32 पीएम
गुलिक काल-06:08 एएम से 07:42 एएम
आज का विशेष महत्व:
शनि देव की पूजा: आज शनिवार होने के कारण शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करना विशेष फलदायी रहेगा।
हनुमान साधना: हनुमान जन्मोत्सव के ठीक दो दिन बाद का शनिवार है, इसलिए बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है।