Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

09 March 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Papmochani Ekadashi 2026. पापमोचनी एकादशी कब है? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। 9 मार्च 2026 को आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज एकनाथ षष्ठी मनाई जा रही है।

आज का पंचांग: 9 मार्च 2026, सोमवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल

पंचांग विवरण

दिनांक: 9 मार्च 2026

वार: सोमवार

विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947

माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)

तिथि: सप्तमी (रात 09:20 तक, उसके बाद अष्टमी)

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: विशाखा (रात 02:10 AM, 10 मार्च तक, उसके बाद अनुराधा)

योग: ध्रुव (शाम 06:30 तक, उसके बाद व्याघात)

करण: वणिज (सुबह 09:45 तक), फिर विष्टि (भद्रा)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:08 से 12:55 तक (किसी भी नए कार्य के लिए उत्तम)

अमृत काल: रात 08:30 से 10:10 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:00 से 05:50 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 08:10 से 09:35 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: सुबह 11:05 से दोपहर 12:35 तक

गुलिक काल: दोपहर 02:00 से 03:30 तक