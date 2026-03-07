रविवार, 8 मार्च 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

नारियल-कलश और फूलों के साथ शुभ मुहूर्त का फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
09 March 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Papmochani Ekadashi 2026. पापमोचनी एकादशी कब है?
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। 9 मार्च 2026 को आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज एकनाथ षष्ठी मनाई जा रही है।
 

आज का पंचांग: 9 मार्च 2026, सोमवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल 

 
पंचांग विवरण
दिनांक: 9 मार्च 2026
 
वार: सोमवार
 
विक्रम संवत: 2082 (नल)
 
शक संवत: 1947
 
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
 
तिथि: सप्तमी (रात 09:20 तक, उसके बाद अष्टमी)
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: विशाखा (रात 02:10 AM, 10 मार्च तक, उसके बाद अनुराधा)
 
योग: ध्रुव (शाम 06:30 तक, उसके बाद व्याघात)
 
करण: वणिज (सुबह 09:45 तक), फिर विष्टि (भद्रा)
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:08 से 12:55 तक (किसी भी नए कार्य के लिए उत्तम)
 
अमृत काल: रात 08:30 से 10:10 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:00 से 05:50 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:22 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 08:10 से 09:35 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 11:05 से दोपहर 12:35 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 02:00 से 03:30 तक
 
भद्रा: सुबह 09:45 से रात 09:20 तक (भद्रा के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते)ALSO READ: Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?
09 March Birthday: आपको 9 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथाImportance of Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएं

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएंHoli Messages 2026: होली का त्योहार रंगों और खुशियों से भरा होता है। इस खास अवसर पर इन शुभकामनाओं को आप अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को भेज सकते हैं ताकि उनका होली का त्योहार और भी खास बन जाए। तो देर किस बात की यहां पढ़ें और अपने खास को भेजें ये होली-धुलेंड़ी के शुभकामना मैसेजेस...

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचरखग्रास चंद्र ग्रहण और ग्रह गोचर से जुड़े संकेतों पर चर्चा तेज है। क्या इसका असर भारत पर भी युद्ध जैसे हालात बना सकता है? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण और संभावित संकेत।

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजय

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजयHolika Dahan: होलिका दहन केवल बाहरी अग्नि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अपने हृदय की बुराइयों, अहंकार और काम-क्रोध को जलाकर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का संकल्प है। प्रह्लाद महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि असली सुरक्षा किसी बाहरी वरदान में नहीं, बल्कि भगवान के निरंतर चिंतन में है...

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधि

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधिRang Panchami 2026 पर जानिए किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और कैसे करें सही पूजा विधि से रंग अर्पण।"

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 मार्च, 2026)Rangpanchami astrology: 08 मार्च 2026, रंगपंचमी का त्योहार और रविवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी... Today 08 March 2026 horoscope in Hindi

08 March Birthday: आपको 8 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 March Birthday: आपको 8 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय08 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग

Horoscope for the week: नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, जानें 9 से 15 मार्च 2026 तक

Horoscope for the week: नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, जानें 9 से 15 मार्च 2026 तकyour zodiac sign from March 9th to March 15th: हर व्यक्ति का जीवन ग्रहों की चाल के अनुसार प्रभावित होता है और इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें इस सप्ताह कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना होगा और किस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। यह राशिफल आपके करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।
