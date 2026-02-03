मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त पूजन से संबंधित सजी हुई सुंदर फोटो
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 04 February: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Chaturthi Vrat 2026: चतुर्थी का व्रत रखने से क्या होगा फायदा, जानिए महत्व
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
4 फरवरी 2026, बुधवार को फाल्गुन कृष्ण तृतीया है। 
 
आज का पंचांग (4 फरवरी 2026)
तिथि: तृतीया 
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: बुधवार
 
नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी (रात्रि 04:23 तक), उसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र।
 
योग: शोभन (दोपहर 02:35 तक), उसके बाद अतिगण्ड योग।
 
करण: वणिज (प्रातः 06:17 तक), फिर विष्टि (भद्रा)।
 
चंद्र राशि: सिंह (पूरा दिन और रात)
 

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: (बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन दोपहर 12:13 से 12:57 के बीच का समय सामान्य कार्यों के लिए लिया जा सकता है)।
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:22 से 06:15 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 से 03:11 तक
 
अमृत काल: रात्रि 10:04 से 11:51 तक
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: दोपहर 12:35 से 01:57 तक
 
यमगण्ड: प्रातः 08:30 से 09:51 तक
 
गुलिक काल: सुबह 11:13 से दोपहर 12:35 तक
 
भद्रा: प्रातः 07:07 से सायं 06:48 तक (भद्रा काल में विशेष शुभ कार्य वर्जित होते हैं)।ALSO READ: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब रहेगा, भारत में सूतककाल का समय क्या है?
