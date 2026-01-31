Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
1 फरवरी 2026, रविवार का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन है। आज माघ पूर्णिमा का महापर्व है, जिसे 'माघी पूर्णिमा' भी कहा जाता है।
साथ ही आज संत रविदास जयंती भी मनाई जाएगी।
आज का पंचांग (1 फरवरी 2026)
तिथि: पूर्णिमा (प्रातः 06:40 तक), उसके बाद प्रतिपदा (अगले दिन तड़के 06:12 तक) प्रारंभ।
पक्ष: शुक्ल पक्ष
मास: माघ
वार: रविवार
नक्षत्र: पुष्य (रात्रि 01:44 तक), उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र।
योग: प्रीति (सायं 04:45 तक), उसके बाद आयुष्मान योग।
करण: वणिज (प्रातः 06:40 तक), फिर विष्टि (भद्रा)।
चंद्र राशि: कर्क (पूरा दिन और रात)
विशेष मुहूर्त: माघी पूर्णिमा स्नान-दान
माघी पूर्णिमा स्नान: आज सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होने से आज ही माघी पूर्णिमा का मुख्य स्नान और दान किया जाएगा।
पुष्य नक्षत्र: आज 'रवि-पुष्य योग' का अत्यंत शुभ संयोग है (सूर्योदय से रात्रि 01:44 तक), जो खरीदारी और नए कार्यों के लिए श्रेष्ठ है।
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:56 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:24 से 06:16 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:27 से 03:09 तक
रवि पुष्य योग: पूरे दिन (रात्रि 01:44 तक) - यह योग अत्यंत मंगलकारी माना जाता है।
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: सायं 04:39 से 06:00 तक (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 12:34 से 01:56 तक