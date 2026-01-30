शुक्रवार, 30 जनवरी 2026
Last Updated : शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (14:18 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त पूजन से संबंधित सजी हुई थाली का सुंदर फोटो
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 30 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: माघ पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

30 जनवरी 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 

 
आज जया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और साथ ही आज प्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष) का भी अत्यंत शुभ संयोग है।
 

आज का पंचांग (30 जनवरी 2026)

तिथि: द्वादशी (प्रातः 08:30 तक), उसके बाद त्रयोदशी प्रारंभ।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: शुक्रवार
 
नक्षत्र: आर्द्रा (रात्रि 01:47, 31 जनवरी तक), उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र।
 
योग: वैधृति (सायं 07:33 तक), उसके बाद विषकुम्भ योग।
 
करण: बालव (प्रातः 08:30 तक), फिर कौलव।
 
चंद्र राशि: मिथुन (पूरा दिन और रात)

 

विशेष मुहूर्त: एकादशी पारण

जया एकादशी पारण समय: प्रातः 07:10 से सुबह 08:30 के बीच (द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोलना श्रेष्ठ है)।
 

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:56 तक
 
प्रदोष काल (शिव पूजा): सायं 05:58 से रात्रि 08:36 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:24 से 06:17 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:26 से 03:08 तक
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: प्रातः 11:13 से दोपहर 12:34 तक
 
यमगण्ड: दोपहर 03:17 से सायं 04:38 तक
 
गुलिक काल: सुबह 08:31 से 09:52 तक
 
दिशा शूल: पश्चिम दिशा (आज इस दिशा में यात्रा करने से बचें)ALSO READ: Work From Home: घर में इस दिशा में बैठकर करेंगे काम, तो करियर में मिलेगी दोगुनी तरक्की
