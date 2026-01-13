Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
14 जनवरी 2026, बुधवार का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मकर संक्रांति का महापर्व है और साथ ही षटतिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा।
आज का पंचांग (14 जनवरी 2026)
तिथि: एकादशी (सायं 05:54 तक), उसके बाद द्वादशी प्रारंभ।
पक्ष: कृष्ण पक्ष
मास: माघ
वार: बुधवार
नक्षत्र: अनुराधा (रात्रि 03:08, 15 जनवरी तक), उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र।
योग: गण्ड (रात्रि 08:00 तक), उसके बाद वृद्धि योग।
करण: बालव (प्रातः 04:36 तक), फिर कौलव।
चंद्र राशि: वृश्चिक (पूरा दिन और रात)
विशेष मुहूर्त: मकर संक्रांति पुण्यकाल
आज सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही उत्तरायण का प्रारंभ होगा:
मकर संक्रांति पुण्यकाल: दोपहर 3 बजकर 13 मिनट से सायं 05:45 तक (दान-पुण्य के लिए उत्तम)
मकर संक्रांति महा पुण्यकाल: 3 बजकर 13 मिनट से 4 बजकर 58 मिनट तक (स्नान और विशेष दान के लिए सर्वश्रेष्ठ)
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: (आज बुधवार होने के कारण अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है, लेकिन पुण्यकाल प्रभावी रहेगा)
अमृत काल: सायं 05:39 से रात्रि 07:27 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:15 से 02:57 तक
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: दोपहर 12:30 से 01:49 तक
यमगण्ड: प्रातः 08:34 से 09:52 तक
गुलिक काल: सुबह 11:11 से दोपहर 12:30 तक
मकर संक्रांति: आज के दिन गंगा स्नान और खिचड़ी, तिल-गुड़ के दान का विशेष महत्व है।
षटतिला एकादशी: आज तिल का छह प्रकार से उपयोग (स्नान, उबटन, तर्पण, भोजन, दान और होम) करने से पापों का नाश होता है।
