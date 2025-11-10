सोमवार, 10 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 11 November 2025
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
11 November 2025 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 11 नवंबर, 2025, मंगलवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-मार्गशीर्ष (अगहन)
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-मंगलवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-सप्तमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पुष्य
योग (सूर्योदयकालीन)-शुभ
करण (सूर्योदयकालीन)-विष्टि
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान 
योगिनी वास-वायव्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-कर्क
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।
आज का उपाय-हनुमान मन्दिर में सिन्दूर का चोला चढ़ाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
भद्रा/मूल प्रारम्भ
यात्रा शकुन-दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: astropoint_hbd@yahoo.com
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
11 November Birthday: आपको 11 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी में

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी मेंBenefits of keeping a money bag for wealth: घर का माहौल और आसपास की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब बात धन की बढ़ोतरी की हो। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर की स्थिति, उसकी दिशा और यहां की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालती है। इस लेख में जानें घर में धन की बढ़ोतरी का आसान उपाय...

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारीMargashirsha Month Vrat Tyohar 2025: 06 नवंबर से मार्गशीर्ष माह प्रारंभ हो गया है। वर्ष 2025 के पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह 6 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों की सुविधा के लिये प्रस्तुत हैं अगहन मास के सभी व्रत त्योहार, विशेष पर्व तथा आने वाले महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में खास जानकारी...

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपाBaba Vanga Prediction: प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2025 के आखिरी तीन से चार महीने कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान इन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?Vivah Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, यह पर्व मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

वक्री बृहस्पति: 11 नवंबर से अगले 25 दिन इन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन रहेंगे

वक्री बृहस्पति: 11 नवंबर से अगले 25 दिन इन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन रहेंगेबृहस्पति की वक्री चाल 3 राशियों के बिगाड़ सकती है हाल

और भी वीडियो देखें

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय11 November 2025 Today Shubh Muhurat:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है...

Kalbhairav Ashtami 2025: कालभैरव को क्या चढ़ाएं, जानें भोग और प्रसाद संबंधी 10 चीजें

Kalbhairav Ashtami 2025: कालभैरव को क्या चढ़ाएं, जानें भोग और प्रसाद संबंधी 10 चीजेंOfferings for Kalbhairav Worship: भैरव को चढ़ाने वाले भोग और प्रसाद उनके उग्र रूप को ध्यान में रखते हुए होते हैं, जिसमें तंबाकू, शराब, काले और लाल रंग के फूल, तिल, शक्कर और अन्य प्रसाद शामिल हैं। इन वस्तुओं का चयन भैरव के आक्रामक और शक्ति से भरपूर स्वरूप को मान्यता देने के लिए किया जाता है। नें भोग और प्रसाद संबंधी जानकारी

Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपाय

Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपायRemedies for Margashirsha Shukla Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म का वह पावन और अत्यंत शुभकारी पर्व है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य और आदर्श विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 नवंबर, 2025)Today 10 November horoscope in Hindi 2025 : आज 10 नवंबर 2025, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com