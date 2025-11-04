शुक्रवार, 7 नवंबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 नवंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

05 November 2025 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
05 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: When is Dev Diwali: देव दिवाली कब हैं- देव उठनी एकादशी पर या कार्तिक पूर्णिमा पर?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 05 नवंबर, 2025, बुधवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-कार्तिक
पक्ष-शुक्ल
ऋतु-हेमन्त
वार-बुधवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-पूर्णिमा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-अश्विनी
योग (सूर्योदयकालीन)-सिद्ध
करण (सूर्योदयकालीन)-विष्टि
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान
योगिनी वास-वायव्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थित-मेष
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।
आज का उपाय-पवित्र नदी स्नान कर किसी बटुक को हरे फलों से परिपूरित कांस्य पात्र भेंट करें। 
वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: कार्तिक पूर्णिमा/सर्वार्थसिद्धि योग/भद्रा/चातुर्मास पूर्णता
यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकले।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ये भी पढ़ें
05 November Birthday: आपको 5 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर लिया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफल

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफलSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर किया है। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ को यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का संभावित प्रभाव दिया गया है:-

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)Saptahik Rashifal 03-09 November 2025: नवंबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 03 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 09 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

07 November Birthday: आपको 7 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 November Birthday: आपको 7 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 नवंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 नवंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 07 November 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है...

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी में

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी मेंBenefits of keeping a money bag for wealth: घर का माहौल और आसपास की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब बात धन की बढ़ोतरी की हो। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर की स्थिति, उसकी दिशा और यहां की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालती है। इस लेख में जानें घर में धन की बढ़ोतरी का आसान उपाय...

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारीMargashirsha Month Vrat Tyohar 2025: 06 नवंबर से मार्गशीर्ष माह प्रारंभ हो गया है। वर्ष 2025 के पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह 6 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों की सुविधा के लिये प्रस्तुत हैं अगहन मास के सभी व्रत त्योहार, विशेष पर्व तथा आने वाले महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में खास जानकारी...

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व

Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्वUtpanna Ekadashi: उत्पन्ना एकादशी व्रत मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत अनुशासन, आत्म-संयम और भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जो लोग पहली बार एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। यहां जानें मुहूर्त और महत्व के बारे में...
