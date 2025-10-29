शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

30 October 2025 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
30 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Gopashtami 2025: कब है गोपाष्टमी, 29 या 30 अक्टूबर, जानें शुभ मुहूर्त, योग और इस व्रत की खास जानकारी
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
पंचांग: 30 अक्टूबर, 2025, गुरुवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947,
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-कार्तिक
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-अष्टमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-श्रवण
योग (सूर्योदयकालीन)-शूल
करण (सूर्योदयकालीन)-बव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय):दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय  
योगिनी वास-ईशान
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-कुम्भ
 
आज के विशेष उपाय:
 
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।
आज का उपाय-किसी विप्र को पीले वस्त्र भेंट करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: पंचक प्रारम्भ/आंवला, अक्षय नवमी, गोपाष्टमी(पंचांग भेद)
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
