बुधवार, 20 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. 21 अगस्त 2025, गुरुवार के शुभ मुहूर्त
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

21 अगस्त 2025, गुरुवार के शुभ मुहूर्त

Astrology
21 August 2025 Today Shubh Muhurat: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।ALSO READ: गणेश चतुर्थी 2025: घर पर ऐसे बनाएं इको-फ्रेंडली गणपति, जानें सजावट और पूजा की टिप्स
 
प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 21 August Muhurat : 
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-भाद्रपद
पक्ष-कृष्ण
ऋतु-वर्षा
वार-गुरुवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-त्रयोदशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पुष्य
योग (सूर्योदयकालीन)-व्यतिपात
करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कर्क
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल-दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
दिशा शूल-आग्नेय  
योगिनी वास-दक्षिण
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चंद्र स्थिति-कर्क
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-गुरुपुष्य संयोग/सर्वार्थ अमृतसिद्धि योग/मास शिवरात्रि/भद्रा
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।
आज का उपाय-विष्णु मंदिर में स्वर्ण चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेशParyushan Parv Social Media Sandesh : पर्युषण महापर्व आत्मशुद्धि, क्षमा और शांति का पर्व है। इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को ये 10 शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशियां बांटें। ये संदेश आपकी आत्मिक साधना तथा आपको शांति प्रदान करने में मददगार साबित होंगे।

गणेश चतुर्थी 2025: घर पर ऐसे बनाएं इको-फ्रेंडली गणपति, जानें सजावट और पूजा की टिप्स

गणेश चतुर्थी 2025: घर पर ऐसे बनाएं इको-फ्रेंडली गणपति, जानें सजावट और पूजा की टिप्सeco friendly ganesh ji: भारत में गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि पूरे समाज को जोड़ने वाला उत्सव है। भगवान गणेश को ‘विघ्नहर्ता’ और ‘सुखकर्ता’ माना जाता है, इसलिए हर साल इस दिन भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ घर और पंडालों में गणपति की स्थापना करते हैं।

घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखते समय न करें ये 8 गलतियां

घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखते समय न करें ये 8 गलतियांMain door Ganesh statue: हिन्दू धर्मशास्त्रों में घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा रखने का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता माना जाता है। लेकिन यदि कुछ नियमों का पालन न किया जाए, तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। यहां कुछ प्रमुख गलतियां दी गई हैं जिन्हें गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार पर रखते समय नहीं करना चाहिए:

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेशGanesh chaturthi Massage On Social Media : गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है। इस बार यह पर्व 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाया जा रहा है। यहां कुछ खूबसूरत 'श्रीगणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश' दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अभी से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और त्योहार के दिन शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहां....

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

और भी वीडियो देखें

बृहस्पति 2025 से 2032 तक चलेंगे अतिचारी चाल, 10 मामलों में दुनिया रहेगी बेहाल, 4 राशियां होगी मालामाल

बृहस्पति 2025 से 2032 तक चलेंगे अतिचारी चाल, 10 मामलों में दुनिया रहेगी बेहाल, 4 राशियां होगी मालामालGuru atichari 8 year effects in hindi: कहते हैं कि कुंडली में गुरु अच्‍छा है तो सबकुछ अच्छा रहता है लेकिन आकाश मंडल में 18 मई 2025 से ही गुरु अपनी चाल बदलकर अतिचारी चाल चल रहे हैं जिसके चलते हमने देखा ही है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। अतिचारी बृहस्पति का अर्थ है कि वैसे सामान्य रूप से गुरु एक राशि में 12 माह तक रहते हैं लेकिन वे तेज चाल चलते हुए एक राशि को 6 से 8 माह में पार करके दूसरी राशि में पहुंच जाएंगे और फिर से वहां 2 या 3 माह रहकर वक्री होकर पुन: उसी राशि में लौट आएंगे और फिर पुन: उसी राशि में गोचर कर जाएंगे। गुरु 1 वर्ष में किसी राशि में 30 डिग्री तक गति करते हैं, लेकिन इस बार गुरु 30 डिग्री को तेज गति से पार करके यानी 4 या 5 माह में ही पार करके मिथुन से कर्क में चले जाएंगे और वहां डेढ़ से 2 माह रहने के बाद पुन: मिथुन में वक्री होकर लौटेंगे जहां वे 30 से 25 डिग्री चलकर पुन: कर्क में मार्गी हो जाएंगे।

हरतालिका तीज 2025: हर सुहागन का सपना, व्रत और पूजा की संपूर्ण गाइड

हरतालिका तीज 2025: हर सुहागन का सपना, व्रत और पूजा की संपूर्ण गाइडHartalika Teej 2025: वर्ष 2025 में मंगलवार, 26 अगस्त हरतालिका तीज आ रही है, धार्मिक मान्यतानुसार यह व्रत बहुत खास हैं, क्योंकि यह व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन सुखी होता है। आइए इस खास अवसर पर जानते हैं व्रत और पूजा के बारे में खास जानकारी...

हरतालिका तीज की पूजा की संपूर्ण सामग्री

हरतालिका तीज की पूजा की संपूर्ण सामग्रीTeej puja items for married women: हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, ताकि उन्हें अच्छा पति प्राप्त हो या पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि बनी रहे। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इसमें माता गौरी यानी पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। आइए यहां जानते हैं हरतालिका तीज पूजन की संपूर्ण सामग्री में क्या-क्या होना चाहिए...

Aaj Ka Rashifal: मनचाही दिशा में बढ़ेगा जीवन का पहिया, जानें 12 राशियों के लिए 20 August का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal: मनचाही दिशा में बढ़ेगा जीवन का पहिया, जानें 12 राशियों के लिए 20 August का दैनिक राशिफलToday 20 August 2025 horoscope in Hindi : आज 20 अगस्त 2025, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

20 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

20 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन20 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com