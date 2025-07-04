05 जुलाई 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्त

Today Shubh Muhurat 05 July 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 05 July Muhurat :

शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025

संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-दक्षिणायण

मास-आषाढ़

पक्ष-शुक्ल

ऋतु-वर्षा

वार-शनिवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-दशमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-स्वाति

योग (सूर्योदयकालीन)-सिद्ध

करण (सूर्योदयकालीन)-गरज

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मिथुन

शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00

राहुकाल-प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक

दिशा शूल-वायव्य

योगिनी वास-उत्तर

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-तुला

जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-सर्वार्थसिद्धि योग/गुरु उदय पूर्वे

यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।

आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।

आज का उपाय-किसी ज़रूरतमन्द को काला छाता दान करें।

वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र