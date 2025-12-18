गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अलविदा 2025
  4. Maruti Suzuki cars launching in 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (17:32 IST)

Maruti Suzuki की 2026 में धमाकेदार वापसी, 2 इलेक्ट्रिक कारें, एक फ्लेक्स-फ्यूल SUV और Brezza Facelift होगी लॉन्च

Maruti Suzuki cars launching in 2026
Maruti Suzuki cars launching in 2026, : 2025 में सिर्फ एक नई कार लॉन्च करने के बाद, Maruti Suzuki साल 2026 में बड़े स्तर पर वापसी करने की तैयारी में है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी अगले साल कुल चार नए मॉडल बाजार में उतारेगी, जिनमें दो इलेक्ट्रिक वाहन (EV), एक फ्लेक्स-फ्यूल कार और एक पॉपुलर SUV का फेसलिफ्ट शामिल है। आइए जानते हैं 2026 में लॉन्च होने वाली Maruti Suzuki की सभी कारों के बारे में विस्तार से।
Maruti Suzuki Brezza Facelift
लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Brezza का फेसलिफ्ट वर्जन भी 2026 में आएगा। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से संकेत मिलते हैं कि इसमें हल्के डिजाइन बदलाव, अपडेटेड इंटीरियर और ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे।
इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (103hp) बरकरार रह सकता है, जिसमें मैनुअल, ऑटोमैटिक और CNG विकल्प उपलब्ध होंगे। 2026 के मध्य में इसे लॉन्च किया जा सकता है। 
 
Maruti Suzuki ‘YMC’ इलेक्ट्रिक MPV
Maruti Suzuki की दूसरी इलेक्ट्रिक कार एक MPV होगी, जिसे फिलहाल ‘YMC’ कोडनेम दिया गया है। यह EV, e Vitara के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और कंपनी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक MPV बनेगी।
इसका पोजिशन Ertiga और XL6 से ऊपर रखा जा सकता है और यह Kia Carens EV को सीधी टक्कर दे सकती है। इसमें भी 49kWh और 61kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जिससे 500–550 किमी तक की रेंज मिल सकती है। यह साल 2026 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। 
Maruti Suzuki Fronx Flex Fuel
Maruti Suzuki 2026 में अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार भी पेश करेगी, जो Fronx कॉम्पैक्ट SUV पर आधारित होगी। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह E85 फ्यूल (85% एथनॉल और 15% पेट्रोल) पर चलने में सक्षम होगा।  डिजाइन और फीचर्स के मामले में Fronx Flex Fuel मौजूदा मॉडल जैसी ही रहने की उम्मीद है, लेकिन यह पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा अनुकूल विकल्प साबित हो सकती है।  2026 की दूसरी छमाही
 में इसे लॉन्च किया जा सकता है। 
  
Maruti Suzuki e Vitara (इलेक्ट्रिक SUV)
Maruti Suzuki की भारत में पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार e Vitara जनवरी 2026 में लॉन्च होगी। यह मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUV Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electric, MG ZS EV, Tata Curvv EV और VinFast VF6 जैसी कारों को टक्कर देगी। इस EV में 49kWh और 61kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलेगा, जिसमें फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर होगी।
कंपनी का दावा है कि e Vitara एक बार चार्ज करने पर करीब 543 किमी की रेंज देगी। सेफ्टी के मामले में भी यह कार मजबूत होगी और इसे 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिली है। यह साल 2026 के पहले महीने में ही लॉन्च हो सकती है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाममोबाइल रिचार्ज महंगे होने की तैयारी, 2026 में 4G-5G प्लान्स के दाम 20% तक बढ़ सकते हैं

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकार

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकारStatement by Maharashtra's biggest leader : पुणे में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़े आकार की सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना होने के बावजूद उनका इस्तेमाल अब सीमित होगा। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को किसी और उपयोगी कार्य में लगाया जाए।

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागू

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागूसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नई प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींद

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींदअगर आप किराए की टैक्सी से सफर करते हैं और ऊंचे किराए से परेशान हैं तो आपके लिए यह खुशखबर है। 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्‍सी की सेवा मिलने जा रही है। 1 जनवरी से अपने मोबाइल में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड करके टैक्सी बुक करवा सकेंगे। भारत टैक्‍सी अभी ट्रायल फेज में है।

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधर

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधरभारत की वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूसी एनालिस्‍ट भी मुरीद हो गए हैं। दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने S-400 'ट्रायम्फ’ सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, यह कारनामा भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से ही कर डाला।

और भी वीडियो देखें

पंजाब में ED का बड़ा एक्शन, चिटफंड कंपनियों की 3500 करोड़ की 169 अचल संपत्तियों को किया जब्त

पंजाब में ED का बड़ा एक्शन, चिटफंड कंपनियों की 3500 करोड़ की 169 अचल संपत्तियों को किया जब्तप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के लुधियाना में स्थित 169 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी वर्तमान कीमत 3436.56 करोड़ रुपए आंकी गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह कार्रवाई पेक्ल (PACL) और अन्य संबंधित मामलों की जांच के सिलसिले में की गई।

CAFE मानकों पर विवाद, Tata Motors ने उठाया मुद्दा, PMO को लिखा लेटर

CAFE मानकों पर विवाद, Tata Motors ने उठाया मुद्दा, PMO को लिखा लेटरटाटा मोटर्स (tata motors) ने छोटी पेट्रोल कारों को कड़े कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता (कैफे) मानकों से छूट देने का विरोध करते हुए कहा है कि इससे देश में टिकाऊ एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर आधारित मॉडल, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का विस्तार प्रभावित होगा।

नितिन गडकरी का दर्द छलका, युद्ध से ज्यादा सड़क हादसों में मर रहे लोग, लोकसभा में बताया क्‍यों हो रहा ऐसा

नितिन गडकरी का दर्द छलका, युद्ध से ज्यादा सड़क हादसों में मर रहे लोग, लोकसभा में बताया क्‍यों हो रहा ऐसालोकसभा में नितिन गडकरी का दर्द छलका है। उन्‍होंने लोकसभा में बताया कि युद्ध से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मर रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है। लोकसभा में प्रश्‍नकाल के दौरान उन्‍होंने बताया कि हर साल भारत में 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 1 लाख 80 हजार लोगों की मौतें हो जाती हैं।

Nandini Krishi Samriddhi Yojana: योगी सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, कैसे उठाएं लाभ, क्या हैं इसके नियम

Nandini Krishi Samriddhi Yojana: योगी सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, कैसे उठाएं लाभ, क्या हैं इसके नियमWhat is Nandini Krishi Samriddhi Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। यह योजना कृषक और पशुपालक को समृद्धि की राह दिखा रही है।

2025 के टॉप न्यूजमेकर: रिकॉर्ड तोड़ हिट्स, वेलनेस की नई लहर और शानदार वापसी जिन्होंने इंडस्ट्री हिला दी

2025 के टॉप न्यूजमेकर: रिकॉर्ड तोड़ हिट्स, वेलनेस की नई लहर और शानदार वापसी जिन्होंने इंडस्ट्री हिला दीसाल 2025 ने जैसे स्टारडम की परिभाषा ही बदल दी है। इस साल कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने बड़े-बड़े OTT ऑफर ठुकराकर नई सोच की शुरुआत की, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, टीवी के आइकॉनिक शोज़ को फिर से जिंदा किया और दिग्गजों के साथ ग्लोबल पॉडकास्ट लॉन्च किए।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com