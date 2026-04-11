शनिवार, 11 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. चुनाव 2026
  2. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
  3. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 न्यूज़
  4. pm modi west bengal burdwan rally tmc attack
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :बर्धमान , शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (13:21 IST)

बर्धमान में पीएम मोदी बोले, बंगाल में 'खेला', लुटेरों का होगा हिसाब

PM Narendra Modi Burdwan Rally
PM Modi West Bengal Rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक चुनावी रैली में कहा कि बंगाल में खेला करने वाला है। इस चुनाव में आपका उमंग, उत्साह, आपकी ऊर्जा, संकल्प... ये भय पर भरोसे की विजय का उद्घोष है। बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास ये तो भाजपा का मंत्र है ही, लेकिन बंगाल में लुटेरों-अत्याचारियों का पूरा हिसाब भी होगा।

उन्होंने कहा कि टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के भय से मुक्त और भाजपा के भरोसे से युक्त बंगाल... हमें बनाकर रहना है।
 

पैनिक मूड में टीएससी

पीएम मोदी ने दावा किया कि भाजपा के प्रति बंगाल की जनता का प्रेम देखकर टीएमसी पैनिक मूड में आ गई है। इसलिए टीएमसी आपसे झूठ बोल रही है। टीएमसी कह रही है कि भाजपा आएगी तो ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना बंद हो जाएगी। सच तो ये है कि भाजपा कुछ भी बंद नहीं करेगी... भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार की दुकान बंद करेगी, इनकी (टीएमसी) लूट बंद करेगी।
 

घुसपैठियों को चेतावनी

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बंगाल को एक और बड़ी चुनौती से मुक्ति दिलाएगी। जो भारत में घुसपैठ करके आया है, उसको भारत से खदेड़ा जाएगा। मैं हर घुसपैठिए से कहूंगा... वो अपना बोरिया-बिस्तर बांध ले। और इतना ही नहीं, जिन्होंने घुसपैठ कराई, नकली कागज बनाए, यहां सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा... उन सबका भी हिसाब होगा।
 

शरणार्थी परिवारों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को गारंटी

पीएम मोदी ने कही कि मैं बंगाल के मतुआ, नामशूद्र और सभी शरणार्थी परिवारों को भी एक गारंटी देने आया हूं। हमारे मतुआ, नामशूद्र और सभी शरणार्थी परिवार यहां TMC के किसी नेता की कृपा से नहीं हैं। आप यहां भारत के संविधान के संरक्षण में हैं। मोदी ने CAA का कानून बनाया ताकि मतुआ, नामशूद्र और सभी शरणार्थियों को संविधान की गारंटी मिले। यहां भाजपा सरकार बनते ही शरणार्थी परिवारजनों को CAA के तहत नागरिकता देने का काम और तेज किया जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, पश्चिम बंगाल के सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का पूरा लाभ मिलकर रहेगा।
 
उन्होंने कहा कि हमने बंगाल की बहनों, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को तीन बड़ी गारंटियां दी हैं और ये कैसे पूरी होंगी, ये भी बंगाल भाजपा ने जनता के सामने रखा है। बंगाल भाजपा ने बहनों को हर महीने रुपए 3,000 देने का ऐलान किया है। भाजपा के शासनकाल में बंगाल की बहन-बेटियां कभी भी, कहीं भी आ-जा सकेंगी।
 

बंगाल में लगेंगे रोजगार मेले

उन्होंने कहा कि भाजपा यहां ऐसे उद्योग लगाएगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ ही बंगाल भाजपा ने बेरोजगार युवाओं के लिए मदद की घोषणा की है। जो युवा टीएमसी की दुर्नीति के कारण सरकारी भर्ती के लिए ओवरएज हो गए, उन्हें छूट देने का भी ऐलान किया गया है। सरकारी विभागों में जो खाली पद पड़े हैं, उन्हें तेजी से भरा जाएगा। बाकी राज्यों की तरह बंगाल में भी रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।
 

किसानों को डबल बेनिफिट

उन्होंने कहा कि टीएमसी के धोखे ने आलू किसानों को बर्बाद कर दिया है। एमएसपी पर आलू खरीद का वादा किया था, लेकिन आज किसान का आलू सड़ रहा है। हर किसान का यही हाल है। बंगाल भाजपा ने किसानों के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की हैं। बंगाल के किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट मिलेगा। 
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
क्या आसिम मुनीर को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार? पाकिस्तान की 'शांतिदूत' भूमिका और भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती

'चाबी' लेबनान के पास, ईरान के बयान से खटाई में पड़ सकती है Islamabad talks

'चाबी' लेबनान के पास, ईरान के बयान से खटाई में पड़ सकती है Islamabad talksपश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच Strait of Hormuz को लेकर ईरान ने 'चाबी' (Key) को एक नए प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ईरान इस समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ को अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही लेबनान पर हमले रोकने की शर्त भी जोड़ रहा है।

भारत सुपर पॉवर नहीं, कनेक्टर पॉवर है, आखिर क्या हैं इसके मायने

भारत सुपर पॉवर नहीं, कनेक्टर पॉवर है, आखिर क्या हैं इसके मायनेIndia Connector Power: गैल ने ऑनलाइन यूरेशियन टाइम्स में लिखा है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं को ही नहीं बदलते, वे वैश्विक शक्ति की असली बनावट को भी सामने लाते हैं। ईरान के साथ संघर्ष ने ठीक यही किया है और जो देश सबसे साफ तौर पर उभरकर सामने आया है और वह ऐसा देश है जिसने एक भी गोली नहीं चलाई। वह भारत है।

What is zombie drug : आखिर क्या है भारत में जॉम्बी वायरस का सच, युवाओं के वायरल वीडियोज से मचा हड़कंप

What is zombie drug : आखिर क्या है भारत में जॉम्बी वायरस का सच, युवाओं के वायरल वीडियोज से मचा हड़कंपबेंगलुरु की एक सड़क पर लंबे समय तक एक ही जगह खड़े व्यक्ति का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। इसके बाद लोगों में चिंता और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। वायरल पोस्ट में कहा गया था कि 'जॉम्बी ड्रग' (ज़ायलाजीन मिश्रित पदार्थ) लोगों को बेहोशी जैसी हालत में डाल देता है और बेंगलुरु के बागलूर इलाके में इसके मामले सामने आ रहे हैं।

अमेरिका-ईरान युद्धविराम के बीच 1600 करोड़ का अमेरिकी 'सुपर-ड्रोन' लापता, क्या है कोड 7700 का रहस्य

अमेरिका-ईरान युद्धविराम के बीच 1600 करोड़ का अमेरिकी 'सुपर-ड्रोन' लापता, क्या है कोड 7700 का रहस्यखाड़ी देशों में शांति की बहाली की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक युद्धविराम को अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि अमेरिकी नौसेना का सबसे अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन, MQ-4C ट्राइटन (Triton), स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Hormuz Strait) के पास रहस्यमयी परिस्थितियों में रडार से गायब हो गया है।

Strait Of Hormuz पर जहाजों से 20 लाख डॉलर की वसूली, क्या भारत भी दे रहा टोल, आगे क्या है ईरान का प्लान

Strait Of Hormuz पर जहाजों से 20 लाख डॉलर की वसूली, क्या भारत भी दे रहा टोल, आगे क्या है ईरान का प्लानपश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच Strait of Hormuz को लेकर नई विवादित स्थिति सामने आई है। अभी अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान कुछ जहाजों से इस अहम समुद्री मार्ग को पार करने के लिए करीब 20 लाख डॉलर तक की वसूली कर रहा है। तो क्या भारत भी यह टोल चुकाएगा और आगे Strait of Hormuz को लेकर ईरान का क्या प्लान है।

और भी वीडियो देखें

उत्तर प्रदेश में SIR में 2 करोड़ वोटर्स के नाम कटने पर सियासी घमासान, बड़ा सवाल किसका फायदा, किसका नुकसान?

उत्तर प्रदेश में SIR में 2 करोड़ वोटर्स के नाम कटने पर सियासी घमासान, बड़ा सवाल किसका फायदा, किसका नुकसान?उत्तर प्रदेश में अखिकारकार लंबे इंतजार के बाद एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। करीब 166 दिन चली एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में प्रदेश दो करोड़ 5 लाख वोटर्स के नाम कट गए है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद शुक्रवार को चुनाव आयोग ने जो अंतिम मतदाता सूची जारी की उसमें कुछ वोटरों की संख्या 13.39 करोड़ रह गई है, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया से पहले प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 15.44 करोड़ थी, यानि एआईआर की प्रक्रिया में कुल 2.05 करोड़ नाम हट गए, जो पहले के कुल मतदाताओं का 13.27 प्रतिशत है।जिन वोटर्स के नाम कटे है उसमेंं 3,50,436 फॉर्म में गलतियों की वजह से कटे हैं। 3,28,350 मतदाता गैर-मौजूद रहे। 79,076 नाम 2 जगह थे। 55,865 लोग मृत पाए गए। 2269 की उम्र 18 साल से कम मिली।

क्या आसिम मुनीर को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार? पाकिस्तान की 'शांतिदूत' भूमिका और भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती

क्या आसिम मुनीर को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार? पाकिस्तान की 'शांतिदूत' भूमिका और भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतीAsim Munir Nobel Peace Prize: क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश को दुनिया 'आतंकवाद का केंद्र' कहती थी, वह एक दिन अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर दुश्मनों के बीच समझौता कराएगा? जी हां, इस्लामाबाद से आ रही खबरें कुछ ऐसी ही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ Field Marshal Asim Munir का नाम अब Nobel Peace Prize के लिए चर्चाओं में है।

बर्धमान में पीएम मोदी बोले, बंगाल में 'खेला', लुटेरों का होगा हिसाब

बर्धमान में पीएम मोदी बोले, बंगाल में 'खेला', लुटेरों का होगा हिसाबPM Modi West Bengal Rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक चुनावी रैली में कहा कि बंगाल में खेला करने वाला है। इस चुनाव में आपका उमंग, उत्साह, आपकी ऊर्जा, संकल्प... ये भय पर भरोसे की विजय का उद्घोष है। बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास ये तो भाजपा का मंत्र है ही, लेकिन बंगाल में लुटेरों-अत्याचारियों का पूरा हिसाब भी होगा।

LIVE: अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेंडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे, कुछ ही देर में शांति वार्ता

LIVE: अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेंडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे, कुछ ही देर में शांति वार्ताLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका से सीजफायर वार्ता के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा। अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी इस्लामाबाद पहुंचा। शांति वार्ता से पहले गालिबाफ ने ‘Minab168’ की दर्दनाक तस्वीरें साझा कीं। विमान में बच्चों की तस्वीरें, बैग और जूते रखकर युद्ध में मारे गए मासूमों को श्रद्धांजलि दी गई। पल पल की जानकारी...

अमेरिकी-ईरानी वार्ता इस्लामाबाद में ही क्यों?

अमेरिकी-ईरानी वार्ता इस्लामाबाद में ही क्यों?US-Iran Talks Islamabad: अमेरिका और ईरान के बीच अब वह पाकिस्तान मुख्य मध्यस्थ बन गया है, जो स्वयं खंडित होने के कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम की घोषणा से कुछ ही घंटे पहले, प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने सार्वजनिक रूप से उनसे ईरान पर हमलों को रोकने के लिए निर्धारित समय सीमा को दो सप्ताह और बढ़ाने का आग्रह किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com