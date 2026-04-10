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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: कोलकाता , शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 (08:30 IST)

AIMIM ने हुमायूं कबीर से तोड़ा गठबंधन, ओवैसी ने अकेले लड़ने का किया ऐलान

ऑडियो क्लिप विवाद के बाद बंगाल में बड़ा सियासी उलटफेर

Humayun Kabir with owaisi
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही हुमायूं कबीर को उस समय बड़ा झटका लगा जब एक ऑडियो क्लिप जारी होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ‘आम आदमी उन्नयन पार्टी’ के साथ गठबंधन तोड़ दिया। ओवैसी ने घोषणा कि बंगाल में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी।
 
एआईएमआईएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हुमायूं कबीर के खुलासों ने यह दिखा दिया है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। AIMIM ऐसे किसी भी बयान से जुड़ नहीं सकती जिसमें मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठाया जाए। आज से AIMIM ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया है।
 
पार्टी ने कहा कि बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और उत्पीड़ित समुदायों में से एक हैं। दशकों तक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद उनके लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया।
 
 किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने की AIMIM की नीति यह है कि हाशिए पर खड़े समुदायों को एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिल सके। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे।
पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल की सियासत में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले हुमायूं कबीर ने AIMIM के साथ गठबंधन किया था। दोनों पक्षों ने कुछ सीटों पर साथ लड़ने और मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने का फैसला लिया था। कहा जा रहा था कि कबीर इस बार ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं।
 

ऑडियो क्लिप से बिगड़ा हुमायूं कबीर खेल

ओवैसी की पार्टी का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब हुमायूं कबीर पर भाजपा संग 1000 करोड़ की डील करने का आरोप लगा है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और तृणमूल के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने एक ऑडियो क्लिप जारी की, जिसमें कथित तौर पर कबीर को किसी अज्ञात व्यक्ति से इसी तरह की बातें करते हुए सुना गया।
 
क्लिप वायरल होते ही बवाल मच गया। इसके बाद ओवैसी की पार्टी ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया। हालांकि कबीर ने दावा किया कि यह वीडियो एआई के जरिए बनाया गया है। बहरहाल गठबंधन खत्म होने से ममता बनर्जी की टीएमसी को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। 
 
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। 4 मई को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta
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