क्या आसिम मुनीर को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार? पाकिस्तान की 'शांतिदूत' भूमिका और भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती

Asim Munir Nobel Peace Prize: क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश को दुनिया 'आतंकवाद का केंद्र' कहती थी, वह एक दिन अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर दुश्मनों के बीच समझौता कराएगा? जी हां, इस्लामाबाद से आ रही खबरें कुछ ऐसी ही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ Field Marshal Asim Munir का नाम अब Nobel Peace Prize के लिए चर्चाओं में है। लेकिन इस कूटनीतिक बदलाव के पीछे की कहानी जितनी रोमांचक है, भारत के लिए उतनी ही चिंताजनक भी। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली ने मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की है।

इस्लामाबाद : जब एक शहर बना 'शांति का किला'

9 और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद की सड़कें सुनसान थीं, लेकिन वहां का 'रेड ज़ोन' कूटनीतिक हलचल से गर्म था। ऐतिहासिक शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान ने पूरे शहर को सील कर दिया।

10,000 सैन्य कर्मियों की तैनाती : सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके।

सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। Fighter Jet Escort : ईरानी डेलिगेशन को पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा दी, जो न केवल इज़राइल को एक संदेश था बल्कि पाकिस्तान की गंभीरता को भी दर्शाता है।

Asim Munir की 'Military Diplomacy' का जादू?

पाकिस्तान की इस अचानक कामयाबी के पीछे तीन मुख्य स्तंभ (Pillars) रहे हैं:

Direct Contact with Trump : फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने सीधे वाशिंगटन से तार जोड़े। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके निजी तालमेल ने इस नामुमकिन वार्ता को मुमकिन बनाया।

फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने सीधे वाशिंगटन से तार जोड़े। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके निजी तालमेल ने इस नामुमकिन वार्ता को मुमकिन बनाया। Global Outreach : विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब से लेकर फ्रांस तक निरंतर संवाद बनाए रखा।

विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब से लेकर फ्रांस तक निरंतर संवाद बनाए रखा। Trust Building : पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान एक तटस्थ (Neutral) मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा।

"आज के दौर में 'Hard Power' से ज्यादा 'Diplomatic Positioning' मायने रखती है। पाकिस्तान इस समय अपनी खराब अर्थव्यवस्था को छिपाने के लिए 'Global Peacemaker' का टैग इस्तेमाल कर रहा है। भारत को अपनी 'Reactionary Policy' छोड़कर 'Proactive Engagement' पर ध्यान देना होगा।"

भारत के लिए 'अंगूर खट्टे' या कूटनीतिक चूक?

विश्लेषकों का मानना है कि इस समय भारत एक 'Diplomatic Isolation' यानी अलगाव का सामना कर रहा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं:

Trump के साथ रिश्तों में 'ठिठक' : भारत ने हाल के वर्षों में ट्रंप की पिछली उपलब्धियों को वह क्रेडिट नहीं दिया जिसकी वाशिंगटन को उम्मीद थी। नतीजा? अमेरिका अब पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहा है।

भारत ने हाल के वर्षों में ट्रंप की पिछली उपलब्धियों को वह क्रेडिट नहीं दिया जिसकी वाशिंगटन को उम्मीद थी। नतीजा? अमेरिका अब पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहा है। ईरान से बढ़ती दूरी : अमेरिकी दबाव में ईरान पर प्रतिबंधों का समर्थन करना तेहरान को चुभ गया है। साथ ही, युद्ध के मुहाने पर पीएम मोदी की इज़राइल यात्रा ने 'आग में घी' का काम किया।

अमेरिकी दबाव में ईरान पर प्रतिबंधों का समर्थन करना तेहरान को चुभ गया है। साथ ही, युद्ध के मुहाने पर पीएम मोदी की इज़राइल यात्रा ने 'आग में घी' का काम किया। बयानबाजी की कीमत : विदेश मंत्री एस. जयशंकर की "दलाली" वाली टिप्पणी को इंटरनेशनल मीडिया में अपरिपक्व (Immature) माना गया। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए खुद को भारत के मुकाबले ज्यादा संयमित दिखाया है।

ऐतिहासिक बदलाव : काउंटरवेट से किनारे तक?

पिछले दो दशकों से पश्चिम, भारत को चीन के खिलाफ एक Counterweight की तरह देखता आया है। लेकिन पिछले साल पहलगाम की घटना के बाद भारत की त्वरित सैन्य कार्रवाई ने हमारी 'संयमी शक्ति' (Restrained Power) की छवि को थोड़ा धुंधला किया है। आज वाशिंगटन का पाकिस्तान की ओर मुड़ना भारत की विदेश नीति के लिए एक Wake-up Call है।

आर्थिक संकट बनाम कूटनीतिक चमक

भले ही पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में चमक रहा हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज भी कड़वी है:

Foreign Exchange Crisis : 16 अरब डॉलर का भंडार होने के बावजूद पाकिस्तान कर्ज में डूबा है।

16 अरब डॉलर का भंडार होने के बावजूद पाकिस्तान कर्ज में डूबा है। Loan Pressure : यूएई द्वारा 3.5 अरब डॉलर की तत्काल वापसी की मांग ने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है।

यूएई द्वारा 3.5 अरब डॉलर की तत्काल वापसी की मांग ने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है। Industrial Slowdown : कच्चे माल के आयात में कमी के कारण विकास दर (Growth Rate) सुस्त है।

भारत को अब क्या करना चाहिए?

पाकिस्तान ने 'शांतिदूत' का चोला ओढ़कर एक बहुत बड़ा जुआ (Gambit) खेला है। अगर अमेरिका-ईरान समझौता सफल रहता है, तो पाकिस्तान की साख आसमान छुएगी। भारत के लिए यह समय कड़वाहट दिखाने का नहीं, बल्कि Internal Assessment का है। हमें यह समझना होगा कि वैश्विक राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल हित (Interests) होते हैं।

Pro-Tip for Readers: अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में Oil Prices और Middle East Trade Routes पर नजर रखें। पाकिस्तान की यह भूमिका सीधे तौर पर आपके पेट्रोल-डीजल के दामों को प्रभावित कर सकती है!