शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: जर्मनी/लखनऊ , शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (18:42 IST)

CM योगी के जर्मनी दौरे पर 200 करोड़ के MOU पर हुए हस्‍ताक्षर, UP में आधुनिक रेल अवसंरचना को मिलेगा बढ़ावा

Chief Minister Yogi Adityanath
- मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
- डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रेलवन के साथ किया एमओयू
- रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक में सहयोग बढ़ाएगा उत्तर प्रदेश
Chief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी दौरे पर अग्रणी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रेलवन जीएमबीएच (RAILONE GmbH) के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। इस दौरान राज्य सरकार और कंपनी के बीच लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

यह दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास और वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अत्याधुनिक रेलवे ट्रैक तकनीक का लिया जायजा

उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने रेलवन के संयंत्र में रेलवे ट्रैक और कंक्रीट स्लीपर निर्माण की उन्नत तकनीकों का विस्तृत अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रिया को समझने के लिए कंपनी के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

प्रदेश में आधुनिक रेल अवसंरचना को मिलेगा बढ़ावा

इस समझौते के माध्यम से उत्तर प्रदेश में रेल अवसंरचना के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता मानकों और वैश्विक अनुभव का लाभ मिलने की संभावना है। योगी सरकार का उद्देश्य प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत परिवहन नेटवर्क और औद्योगिक विकास को गति देना है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है।
Edited By : Chetan Gour
Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मदद

Pakistan की एयरस्ट्राइक का अफगानिस्तान ने लिया बदला, डूरंड लाइन के पास PAK पोस्ट पर हमले, भागे सैनिक, 15 चौकियों पर कब्जा

Pakistan की एयरस्ट्राइक का अफगानिस्तान ने लिया बदला, डूरंड लाइन के पास PAK पोस्ट पर हमले, भागे सैनिक, 15 चौकियों पर कब्जाअफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया। डूरंड लाइन के पास ये हमले किए गए हैं। इससे पूर्व पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा के पास रविवार को हमले किए थे। उसने दावा किया था कि इनमें कम से कम 70 आतंकवादी मारे गए। अफगानिस्तान ने उस दावे को खारिज किया और कहा कि इसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया कि 15 पाकिस्तान पोस्ट पर कब्जा किया गया है।

भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहर

भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहरINDvsZIM भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर टी-20 विश्वकप की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। भारत द्वारा दिए गए 257 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को जिम्बाब्वे ने पाने में हिम्मत दिखाई। उनके सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 56 गेंदो में 97 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम ने 184 रन बनाए।

maglev train : हवाई जहाज से भी तेज, मैग्लेव ट्रेन की 5 बड़ी खूबियां जो इसे बनाती हैं भविष्य का ट्रांसपोर्ट, CM योगी भी हुए दंग

maglev train : हवाई जहाज से भी तेज, मैग्लेव ट्रेन की 5 बड़ी खूबियां जो इसे बनाती हैं भविष्य का ट्रांसपोर्ट, CM योगी भी हुए दंगमैग्लेव ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पटरी पर दौड़ती नहीं, बल्कि शक्तिशाली चुंबकों की मदद से ट्रैक से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती है। ट्रेन और ट्रैक के बीच सीधा संपर्क न होने के कारण घर्षण (Friction) लगभग शून्य हो जाता है।

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योता

CM Pushkar Singh Dhami ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मोहम्मद बनते ही दीपक को इफ्तार का न्योताउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मामला कोटद्वार के जिम ट्रेनर दीपक कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने साम्प्रदायिक विवाद के दौरान एक मुस्लिम व्यापारी को भीड़ से बचाने का दावा किया था और खुद को मोहम्मद दीपक बताया था।

HRA क्लेम में बड़ा बदलाव! मकान मालिक से रिश्ता बताना होगा अनिवार्य, आयकर 2025 के नए नियम जारी

HRA क्लेम में बड़ा बदलाव! मकान मालिक से रिश्ता बताना होगा अनिवार्य, आयकर 2025 के नए नियम जारीIncome Tax Act 2025 : केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत मसौदा आयकर नियम और नए फॉर्म जारी किए हैं। नए फॉर्म 124 में HRA दावा करते समय मकान मालिक से संबंध की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कंपनियों के PAN आवेदन और कर ऑडिट रिपोर्ट में भी अतिरिक्त खुलासे जरूरी होंगे। अंतिम नियम अप्रैल 2026 में अधिसूचित किए जाएंगे।

और भी वीडियो देखें

UP के डिप्‍टी CM केशव मौर्य की सफल कूटनीति, जर्मनी से ही UK के निवेशकों को जोड़ा

UP के डिप्‍टी CM केशव मौर्य की सफल कूटनीति, जर्मनी से ही UK के निवेशकों को जोड़ाDeputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya : जर्मनी में चल रही रुचिकर एआई इंपैक्ट समिट के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निवेश कूटनीति की नई कार्यशैली अपनाते हुए अपनी पूर्व निर्धारित यूनाइटेड किंगडम यात्रा स्थगित कर दी। समिट की व्यस्तताओं और वैश्विक प्रतिनिधियों से लगातार संवाद के कारण उन्होंने जर्मनी से ही यूके के निवेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन-टू-वन बातचीत की। इस वर्चुअल संवाद में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर सकारात्मक सहमति जताई, जिसे प्रदेश के लिए अहम उपलब्धि माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ में भगोरिया उत्सव में हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ में भगोरिया उत्सव में हुए शामिलमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगोरिया की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने भगोरिया को राजकीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रति सरकार के भाव प्रकट करता है। होली से पहले भगोरिया में शामिल होने का विशेष आनंद है। प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय संस्कृति का महापर्व और प्रदेश का राजकीय पर्व भगोरिया उत्सव बड़ा उल्लास और प्रसन्नता के साथ मनाया जा रहा है। इस माटी ने जितना जनजातीय संस्कृति को सहेजा और संवारा है, उतनी ही यह हमारे जननायकों के अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम और परिश्रम से सजी है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न जनजातीय भाई-बहनों की भागीदारी से ही पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आलीराजपुर जिले के उदयगढ़ में आयोजित भगोरिया उत्सव को संबोधित कर रहे थे।

Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मदद

Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मददuidai google maps partner to locate 60000 aadhaar centres online : आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दिग्गज टेक कंपनी Google के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत अब देशभर के सत्यापित (Verified) आधार केंद्रों की सटीक जानकारी सीधे Google Maps पर उपलब्ध होगी।

CM योगी के जर्मनी दौरे पर 200 करोड़ के MOU पर हुए हस्‍ताक्षर, UP में आधुनिक रेल अवसंरचना को मिलेगा बढ़ावा

CM योगी के जर्मनी दौरे पर 200 करोड़ के MOU पर हुए हस्‍ताक्षर, UP में आधुनिक रेल अवसंरचना को मिलेगा बढ़ावाChief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी दौरे पर अग्रणी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रेलवन जीएमबीएच (RAILONE GmbH) के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। इस दौरान राज्य सरकार और कंपनी के बीच लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

गुजरात में 25 महीने और 314 शेरों की मौत, राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया

गुजरात में 25 महीने और 314 शेरों की मौत, राज्य सरकार ने विधानसभा में बतायाHow many lions died in Gujarat: गुजरात विधानसभा से चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 25 महीनों में राज्य ने अपने 314 बब्बर शेरों को खो दिया है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या नन्हे शावकों की है। गांधीनगर में जारी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने स्वीकार किया कि हर महीने औसतन 12 से अधिक शेरों की मौत हो रही है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
