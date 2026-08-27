सीएम युवा योजना से मिली नई उड़ान, अमेठी की रूपाली देवी बनीं आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की मिसाल जनवरी 2026 में मिला 5 लाख रुपए का ऋण, अब हर महीने करीब 2 लाख रुपए का टर्नओवर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) इसी संकल्प को साकार करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है। अमेठी जिले के जगापुर क्षेत्र की रहने वाली रूपाली देवी की सफलता की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर मिला आर्थिक सहयोग छोटे व्यवसायों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

ग्राम पंचायत से मिली जानकारी, खुला कारोबार विस्तार का रास्ता

रूपाली देवी बताती हैं कि उनके परिवार में कुल छह सदस्य हैं। परिवार लंबे समय से ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ा था और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता था लेकिन सीमित संसाधनों और पूंजी की कमी के कारण कारोबार का विस्तार संभव नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) की जानकारी मिली। योजना के बारे में विस्तार से जानने के बाद उन्होंने आवेदन किया। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक औपचारिकताओं में लगभग दो से तीन महीने का समय लगा। इसके बाद जनवरी 2026 में बैंक के माध्यम से उन्हें 5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ, जिसने उनके पारिवारिक व्यवसाय को नई दिशा देने का काम किया।

5 लाख रुपए के ऋण से मिला कारोबार को नया विस्तार

ऋण प्राप्त होने के बाद परिवार ने अपने ऑटोमोबाइल व्यवसाय को नए स्तर पर विकसित करने की योजना बनाई। प्राप्त धनराशि से आवश्यक उपकरण, मशीनें और ऑटो पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की गई तथा उनके पारिवारिक व्यवसाय ‘परमजीत ऑटो पार्ट्स एवं ऑटो गैरेज’ को व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया। वर्तमान में गैरेज का संचालन रूपाली देवी और उनके पति परमजीत द्वारा किया जा रहा है। यहां दोपहिया वाहनों की सर्विसिंग, मरम्मत और ऑटो पार्ट्स की बिक्री की जाती है। बेहतर सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के कारण क्षेत्र में उनकी पहचान लगातार मजबूत हुई है।

कुछ ही महीनों में कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

रूपाली देवी बताती हैं कि ऋण मिलने के बाद कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई। पहले जहां सीमित संसाधनों के कारण व्यवसाय का दायरा छोटा था, वहीं अब ग्राहकों की संख्या और काम दोनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब ‘परमजीत ऑटो पार्ट्स एवं ऑटो गैरेज’ का मासिक टर्नओवर लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और कारोबार को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास भी मिला है।

स्वरोजगार ने बढ़ाया आत्मविश्वास, परिवार को मिली नई पहचान

रूपाली देवी का कहना है कि सीएम-युवा योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता उनके परिवार के लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं थी। इस सहयोग ने न केवल कारोबार को विस्तार दिया, बल्कि परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर भी प्रदान किया। उनका मानना है कि यदि युवाओं और छोटे उद्यमियों को सही समय पर वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन मिले, तो वे अपने सपनों को आसानी से साकार कर सकते हैं। आज उनका परिवार आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को मिल रही मजबूती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार और अवसर सृजित करने वाला बनाना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इसी सोच को धरातल पर उतार रहा है। रूपाली देवी और उनका परिवार इस बात का उदाहरण हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे तो वे केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम भी बनती हैं।

सीएम-युवा योजना से खुल रहे स्वरोजगार के नए द्वार

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को बिना गारंटी ऋण, प्रशिक्षण और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। रूपाली देवी और उनके परिवार की यह सफलता कहानी बताती है कि मेहनत, संकल्प और सरकारी सहयोग मिल जाए तो आत्मनिर्भरता का सपना साकार किया जा सकता है।