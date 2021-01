क्या चलन से बाहर हो रहे हैं 100 और 10 रुपए के नोट? RBI का बड़ा बयान

मुम्बई। (RBI) ने आज स्पष्ट किया है कि 100, 10 और पांच के पुराने नोट चलन से बाहर नहीं किए जाएंगे और न ही आगे ऐसा करने की अभी कोई योजना है।

ने आज ट्वीट किया कि 100, 10 और पांच के पुराने सीरीज के नोट चलन से हटा देने के संबंध में मीडिया में आई खबरों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की खबर गलत है।

With regard to reports in certain sections of media on withdrawal of old series of ₹100, ₹10 & ₹5 banknotes from circulation in near future, it is clarified that such reports are incorrect.