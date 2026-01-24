26 जनवरी 2026: इस बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली परेड में क्या रहेगा खास?

हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को दिल्ली में भव्य गणतंत्र दिवस परेड होगी, लेकिन 2026 की परेड कई मायनों में खास होने जा रही है, जिसमें देश की शक्ति, संस्कृति और आधुनिक तकनीक की झलक देखने को मिलेगी। 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार की दिल्ली परेड (कर्तव्य पथ) कई मायनों में ऐतिहासिक और अनोखी होने वाली है। यहाँ इस साल की परेड की प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं।

1. मुख्य अतिथि (Chief Guests)

इस बार पहली बार किसी एक देश के बजाय यूरोपीय संघ (European Union) के दो शीर्ष नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है:

उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष)

एंटोनियो कोस्टा (यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष)

2. इस बार की थीम: 'वंदे मातरम' के 150 साल

परेड की मुख्य थीम राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रखी गई है।

कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम के छंदों वाली ऐतिहासिक पेंटिंग्स (1923 की सीरीज) प्रदर्शित की जाएंगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विषय "स्वतंत्रता का मंत्र - वंदे मातरम" और "समृद्धि का मंत्र - आत्मनिर्भर भारत" होगा।

3. सैन्य शक्ति में क्या है नया?

बैटल एरे फॉर्मेशन (Battle Array Formation): पहली बार भारतीय सेना युद्ध के मैदान की तरह 'फॉर्मेशन' में मार्च करेगी, जिसमें टोही (Reconnaissance) दल से लेकर रसद (Logistics) तक के दस्ते शामिल होंगे।

भैरव लाइट कमांडो बटालियन: नव-गठित 'भैरव' बटालियन इस बार परेड में अपना डेब्यू (पहला प्रदर्शन) करेगी।

S-400 मिसाइल सिस्टम: रूस से खरीदा गया दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आएगा।

ऑपरेशन सिंदूर की झलक: रक्षा मंत्रालय की झांकी में हालिया 'ऑपरेशन सिंदूर' (सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक) की बहादुरी को दिखाया जाएगा।

स्वदेशी तकनीक: शक्तिबाण, आकाश मिसाइल सिस्टम, रोबोटिक म्यूल्स (Robotic Mules) और स्वदेशी यूजीवी (UGV) परेड का मुख्य आकर्षण होंगे।

4. वीआईपी (VIP) कल्चर का अंत

इस बार सरकार ने परेड देखने आने वाले दर्शकों के लिए 'VIP' लेबल हटा दिया है।

सभी दर्शक दीर्घाओं (Enclosures) के नाम अब भारतीय नदियों (जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि) के नाम पर रखे गए हैं।

5. खास मेहमान

करीब 10,000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, स्टार्टअप संस्थापक, स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं और पैरा-एथलेटिक्स के विजेता शामिल हैं।