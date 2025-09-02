मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (13:04 IST)

कौन है पंजाब के AAP विधायक हरमीत सिंह, पुलिस हिरासत से कैसे हुए फरार?

Harmeet Singh Pathanmajra
AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra : बलात्कार के आरोप गिरफ्तार आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा मंगलवार को पुलिस हिरासत से फरार हो गए। हरमीत सिंह को पुलिस ने आज सुबह ही हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। थाने ले जाने के दौरान हरमीत और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है।
 
पंजाब के पटियाला जिले के सनौर हल्के से विधायक हरमीत सिंह को पुलिस ने हरियाणा के करनाल के गांव डबरी से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी धारा 376 के एक मामले में की गई है।
 
बताया जा रहा है कि पठान माजरा और उनके साथी एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर में फरार हो गए। पुलिस ने फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया है, जबकि पुलिस टीम स्कॉर्पियो में फरार विधायक का पीछा कर रही है।
 
कौन है हरमीत सिंह पठानमाजरा : हरमीत सिंह पठानमाजरा 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सनौर सीट से विधायक चुने गए थे। इस चुनाव में उन्होंने शिरोमणी अकाली दल के हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को 49,122 वोटों हराया था। 
 
क्या है मामला : एक महिला ने 25 अगस्त 2025 को पठानमाजरा के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि हरमीत ने उसका निजी वीडियो लीक किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद, 26 अगस्त को महिला ने एक और शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया कि हरमीत ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया।
 
शिकायत के आधार पर, पटियाला पुलिस ने हरमीत के खिलाफ IPC की धारा 376 और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही हरमीत फरार हो गया। हरियाणा पुलिस ने उसे करनाल से गिरफ्तार कर लिया।
 
पंजाब सरकार ने सोमवार को ही वापस ली थी सुरक्षा : पंजाब सरकार ने सोमवार को ही विधायक पठान माजरा की सुरक्षा वापस ली थी। वे पिछले 3-4 दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और उन्होंने सिंचाई विभाग के मुख्य अफसर कृष्ण कुमार को हालिया बाढ़ का सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था।
edited by : Nrapendra Gupta 
क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावा

क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावाडोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि भारत ने अमेरिका के लिए टैरिफ घटाने का प्रस्ताव भेजा है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रम्प ने दोनों देशों के बीच व्यापार में असंतुलन की आलोचना की और भारत पर दशकों तक अमेरिकी माल पर निषेधात्मक रूप से उच्च टैरिफ लगाने का आरोप लगाया।

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयानलाखों वाहन मालिक इसे अपने लिए परेशानी मान रहे हैं। इस मामले पर दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। इसके प्रयोग से माइलेज को लेकर भी डर है। इस पर इंडस्ट्री का कहना है कि असल में फर्क बहुत मामूली है और गाड़ी की माइलेज ड्राइविंग हैबिट्स और मेंटेनेंस पर ज्यादा निर्भर करती है। E20 पेट्रोल का इस्तेमाल भारत में सरकार द्वारा 2030 तक एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है।

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधीकांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पटना में रैली करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक और बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है।

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लान

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लानचीन में SCO समिट के दौरान शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। औपचारिक वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में की बात। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात सम्मेलन खत्म होने के बाद हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने कार में 10 मिनट तक किया प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया।

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायलPowerful earthquake in Afghanistan: पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है तथा 1300 लोग घायल हो गए। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि खोज एवं बचाव दल के प्रभावित इलाके में पहुंच गया है। भूकंप में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप के झटके रविवार देर रात पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के समीप कुनार प्रांत के कई कस्बों में महसूस किए गए।

भाजपा विधायक सुदेश राय का गाली-गलौज का वीडियो वायरल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकाया

भाजपा विधायक सुदेश राय का गाली-गलौज का वीडियो वायरल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकायासीहोर से भाजपा विधायक सुदेश राय का गाली देते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा विधायक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाली और खुलेआम धमकी देते नजर आ रहे है। सत्ता के नशे में चूर भाजपा विधायक ने जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाली दी तब वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौजूद थे।

पाकिस्तान से दोस्ती का बदला ले रहा भारत, SCO की सदस्यता नहीं मिलने पर भड़का यह मुस्लिम देश?

पाकिस्तान से दोस्ती का बदला ले रहा भारत, SCO की सदस्यता नहीं मिलने पर भड़का यह मुस्लिम देश?Azerbaijan gets angry on India : SCO की सदस्यता नहीं मिलने पर अजरबैजान का गुस्सा भारत पर फूट पड़ा। उसने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से दोस्ती की वजह से ही भारत ने उसे एससीओ में शामिल नहीं होने दिया। हालांकि, अजरबैजान के दावे पर भारत की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य घोषित, 5 राज्यों में रेड अलर्ट, जानिए क्या है उत्तर भारत में बारिश का हाल?

हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य घोषित, 5 राज्यों में रेड अलर्ट, जानिए क्या है उत्तर भारत में बारिश का हाल?Weather Update : दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है तो सड़कें पानी से लबालब है। नदियों पर बने बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से कई स्थानों पर बाढ़ से हालात बने हुए हैं। बारिश की वजह से कई गांवों संपर्क कट गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, अंबाला आदि कई शहरों में स्थिति गंभीर नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया गया है।

E20 FUEL पर क्यों मचा है बवाल, क्या गडकरी के बेटों का है इथेनॉल से कनेक्शन?

E20 FUEL पर क्यों मचा है बवाल, क्या गडकरी के बेटों का है इथेनॉल से कनेक्शन?Ethanol E20 Fuel : देशभर में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल-फ्री पेट्रोल पर विकल्प की मांग खारिज कर दी है। इससे यह साफ हो गया है कि देश में E20 बिक्री जारी रहेगी। इस बीच गडकरी के बेटों निखिल और सारंग की इथेनॉल से कमाई भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

LIVE: अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 के पार

LIVE: अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 के पारLatest News Today Live Updates in Hindi : अफगानिस्तान में सोमवार को आए भूकंप से भारी तबाही हुई। यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई। पल पल की जानकारी...

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
