Nuh : हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा, पुलिस की टीम पर हमला, 13 गिरफ्तार

हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर हिंसा की खबरें हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस की सीआईए टीम पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्‍तार किया गया है। सीआईए टीम वाहन चोरी और साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने के लिए गई थी। तभी आरोपियों और उनके परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक अवैध राइफल से फायरिंग की गई।

हरियाण में फिर हिंसा ! पुलिस टीम पर गोलीबारी, 13 गिरफ्तार



हरियाणा के नूंह में एक बार फिर हिंसा हुई है। यहां एक चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गोलीबारी और पथराव किया गया।



अचानक हालात बिगड़ने पर पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त बल बुलाया।



इस कार्रवाई के बाद गांव में तनाव फैल गया है।… pic.twitter.com/IwaZJ2JL2O — Neha Yadav???? (@nehayadavjnp) September 28, 2025 इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर जमकर पथराव और फायरिंग तक कर दी। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पहले आरोपियों और उनके समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और बाद में राइफल और कट्टों से फायरिंग शुरू कर दी।