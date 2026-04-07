मंगलवार, 7 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. manipur internet shutdown rocket attack 2 children killed imphal unrest
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 (16:22 IST)

Manipur में बड़ा बवाल, रॉकेट हमले में 2 बच्चों की मौत, 5 जिलों में इंटरनेट बंद

Manipur internet shutdown
मणिपुर में मंगलवार को हालात तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद राज्य सरकार ने पांच जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया। यह कदम कथित रॉकेट हमले में दो बच्चों की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उठाया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार तड़के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक में एक घर पर संदिग्ध रॉकेट हमला हुआ, जिसमें एक शिशु और पांच साल के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
 
सरकार ने तत्काल प्रभाव से इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, Thoubal, Kakching और बिष्नुपुर जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हमले में घायल लोगों को इम्फाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पांच महीने की बच्ची और पांच साल के बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनकी मां इस हमले में घायल हुई हैं।
 
घटना के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ  के कैंप पर धावा बोलने की कोशिश की और कई तेल टैंकरों में आग लगा दी। यह विरोध Moirang में हुए हमले के खिलाफ किया गया, जिसमें दो मासूम बच्चों की जान चली गई।
 
गौरतलब है कि मणिपुर लंबे समय से जातीय हिंसा का केंद्र रहा है और मंगलवार सुबह हुए इस संदिग्ध हमले के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला कथित कुकी उग्रवादियों ने मंगलवार तड़के करीब 1.03 बजे Moirang Tronglaobi Awang Leikai में किया।
 
धमाका एक BSF के जवान के घर में हुआ, जब परिवार सो रहा था। बताया गया कि एक प्रोजेक्टाइल बेडरूम की खिड़की से टकराया, जिससे यह विस्फोट हुआ। मणिपुर के गृह मंत्री K Govindas ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस हमले की कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा कि तड़के हुई इस बर्बर घटना में दो मासूम बच्चे- एक 5 साल का लड़का और 5 महीने की बच्ची- अपनी मां के साथ सोते समय मारे गए। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच जारी है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Malda violence मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, 26 गिरफ्तार लोगों से NIA करेगी पूछताछ

Malda violence मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, 26 गिरफ्तार लोगों से NIA करेगी पूछताछपश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंदी बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इस घटना को 'पूर्व-नियोजित और प्रेरित' करार देते हुए मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में 'स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

West Bengal चुनाव 2026 : opinion poll में कांटे की टक्कर, क्या ममता बचा पाएंगी गढ़ या खिलेगा कमल?

West Bengal चुनाव 2026 : opinion poll में कांटे की टक्कर, क्या ममता बचा पाएंगी गढ़ या खिलेगा कमल?पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। इस बीच आए एबीपी-मैट्रिज (ABP-Matrize) के ओपिनियन पोल ने राज्य की राजनीतिक तस्वीर को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच 'आर-पार' की लड़ाई देखने को मिल रही है।

Missiles vs Memes: ट्रम्प के खिलाफ ईरान की डिजिटल जंग का नया चेहरा, सारी Embassies ने जम कर किया Troll

Missiles vs Memes: ट्रम्प के खिलाफ ईरान की डिजिटल जंग का नया चेहरा, सारी Embassies ने जम कर किया Trollजैसे-जैसे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, यह टकराव अब सिर्फ Battlefield तक सीमित नहीं रहा। अब एक नई जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है, जहां मिसाइलों के साथ-साथ मीम्स और तंज भी हथियार बन चुके हैं। दुनियाभर में मौजूद ईरान की एम्बेसीज़ और कांसुलेट्स इस डिजिटल लड़ाई में खुलकर उतर आए हैं। वे लगातार डोनाल्ड ट्रम्प के पोस्ट्स पर sarcastic replies और memes के जरिए जवाब दे रहे है। उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। इस तरह diplomacy अब स्क्रीन पर shift होकर एक viral meme war में बदलती नजर आ रही है।

Triumph Tracker 400 भारत में लॉन्च, अब 350cc इंजन के साथ, कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस का दावा

Triumph Tracker 400 भारत में लॉन्च, अब 350cc इंजन के साथ, कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस का दावाTriumph Motorcycles ने भारत में अपनी नई बाइक Tracker 400 लॉन्च कर दी है, लेकिन खास बात यह है कि इसे 350cc इंजन के साथ पेश किया गया है। यह Triumph की पहली बाइक है, जिसे नए डाउनसाइज़्ड 350cc इंजन के साथ भारतीय बाजार में उतारा गया है।

3 महीने का अल्टीमेटम, नहीं लिया PNG तो कटेगा LPG कनेक्शन, नहीं होगा सिलेंडर का सप्‍लाय

3 महीने का अल्टीमेटम, नहीं लिया PNG तो कटेगा LPG कनेक्शन, नहीं होगा सिलेंडर का सप्‍लायएलपीजी गैस सिलेंडर के बीच केंद्र सरकार ने पीएनजी गैस कनेक्‍शन लेना अनिवार्य कर दिया है। नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि जिन कॉलोनियों में या घरों के पास से पीएनजी की लाइन गुजर रही है, उन परिवारों को पीएनजी का कनेक्‍शन लेना होगा और अपना सिलेंडर जमा करना होगा।

और भी वीडियो देखें

इस्तांबुल में इजराइली कॉन्सुलेट हमला, 3 की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल

इस्तांबुल में इजराइली कॉन्सुलेट हमला, 3 की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायलअमेरिका ईरान युद्ध के बीच इजराइली कॉन्सुलेट पर गोलीबारी की खबरें हैं। खबरों के अनुसार इस्तांबुल में इजराइली कॉन्सुलेट पर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 3 की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तुर्किए के गृह मंत्री ने कहा कि 3 हमलवारों ने हमला किया। इसमें 2 सगे भाई थे।

अंबेडकर जयंती पर 87 बंदियों की होगी समय पूर्व रिहाई, 7 को मिलेगी सजा में छूट

अंबेडकर जयंती पर 87 बंदियों की होगी समय पूर्व रिहाई, 7 को मिलेगी सजा में छूटमध्यप्रदेश गृह विभाग ने 7 अप्रैल को बंदियों को लेकर बड़ा निर्णय किया। विभाग ने 14 अप्रैल डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित 87 बंदियों की समयपूर्व रिहाई और गैर-आजीवन कारावास की सजा से दंडित 7 बंदियों को सजा में छूट-विशेष परिहार देने का निर्णय किया है।

पाकिस्तान में 'स्मार्ट लॉकडाउन', रात 8 बजे के बाद बाजार बंद, देशभर में सख्ती

पाकिस्तान में 'स्मार्ट लॉकडाउन', रात 8 बजे के बाद बाजार बंद, देशभर में सख्तीPakistan Lockdown : हार्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के बाद से ही दुनिया के कई देशों में हाल बेहाल है। पाकिस्तान में भी तेल संकट की वजह से रात 8 बजे बाद स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इसका ऐलान कर दिया। इस फैसले से पाकिस्तान के लोग काफी नाराज हैं।

कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लश्‍कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 आतंकी गिरफ्तार

कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लश्‍कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 आतंकी गिरफ्तारजम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा से जुड़े एक अंतरराज्यीय आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी आतंकियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह ऑपरेशन एक बड़े एंटी-टेरर क्रैकडाउन का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश से आगे बढ़कर सेंट्रल एजेंसियों की मदद से पंजाब में ऑपरेशन कर रही है।

अमेरिका में गिरती लोकप्रियता, चुनाव में हार के डर से ट्रंप ने दी ईरान को तबाह करने की धमकी: यशवंत सिन्हा

अमेरिका में गिरती लोकप्रियता, चुनाव में हार के डर से ट्रंप ने दी ईरान को तबाह करने की धमकी: यशवंत सिन्हाअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर खुली धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका सिर्फ एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर सकता है। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार रात 8 बजे तक का समय दिया है। ट्रंप ने ईरान के पुल और पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी देते हुए कहा कि इससे हमले के बाद ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएंगे।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com