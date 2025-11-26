NCERT के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में झारखंड के शिक्षक

कार्यक्रम के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण पद्धतियां, टीचिंग स्ट्रेटेजी, तथा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से इंगेज करने के तरीके पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों ने समावेशी कक्षा के लिए आवश्यक इनोवेटिव मेथड, व्यवहारिक गतिविधियां और लर्निंग-अडैप्टेशन तकनीकों पर भी विशेष बल दिया।
