सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी, दोस्त को फोन कर किसने मांगी 10 करोड़ की रंगदारी?

B Praak news in hindi : मशहूर पंजाबी और बॉलीवुड गायक बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी मिली है। प्राक से 10 करोड रुपए की रंगदारी मांगी गई। नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही गई।

पंजाबी गायक दिलनूर ने एसएसपी मोहाली के पास दर्ज कराई शिकायत में कहा गया है कि उन्हें एक विदेशी नंबर से धमकी भरे कॉल आए हैं। कॉल करने वाले ने खुद को अरजू बिश्नोई बताते हुए गायक दिलनूर से कहा कि वह अपने दोस्त, बॉलीवुड और पंजाबी गायक बी प्राक के लिए 10 करोड़ रुपए की फिरौती का संदेश दें।

कॉल करने वाले ने चेतावनी दी है कि यदि एक हफ्ते के अंदर फिरौती की रकम नहीं दी गई तो बी प्राक को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा।

धमकी भरे कॉल और फिरौती की मांग के बाद दिलनूर ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस कॉल के स्रोत और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

कौन हैं बी प्राक

07 फरवरी 1986 को जन्मे बी प्राक असली नाम प्रतीक बच्चन है। उनके पिता वरिंदर बचन भी पंजाबी और हिंदी म्यूजिक प्रोड्यूसर और पॉप, लोक संगीत व भजनों के कंपोजर थे। उन्होंने 'जट्ट पंजाब दा' जैसी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। बी प्राक ने करियर की शुरुआत बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर की थी। गायक के तौर पर उनका पहला गाना 'मन्न भरया' किया। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में साल 2019 में सिंगर के रूप में 'तेरी मिट्टी' गाने से डेब्यू किया।

