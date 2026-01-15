हिमाचल में भीषण अग्निकांड, LPG सिलेंडर में हुआ विस्‍फोट, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Nohradhar Fire Incident case : हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के अर्की बाजार में हुए दर्दनाक हादसे के 2 दिन बाद अब सिरमौर जिले से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सिरमौर के नौहराधार क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुःखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता और घायलों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने घटना की गंभीरता से जांच करने भी निर्देश दिए।







ALSO READ: देखते ही देखते खाक हुई 35 करोड़ की इमारत, इंदौर के इस इलाके में लगी भीषण आग खबरों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के अर्की बाजार में हुए दर्दनाक हादसे के 2 दिन बाद अब सिरमौर जिले से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार बीती रात पटवार वृत्त घंडूरी, तहसील नौहराधार में एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है।

जबकि एक व्यक्ति को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद नौहराधार से सोलन अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मृतकों की पहचान करना भी बेहद मुश्किल हो गया।

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की चपेट में आने से एलपीजी सिलेंडर भी फट गया, जिससे पूरा मकान जलकर राख हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आग ने पलक झपकते ही पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस हृदयविदारक हादसे से पूरा इलाका सदमे में है।

घटना पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया शोक : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुःखद घटना में 6 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता और घायलों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने और घटना के कारणों की गंभीरता से जांच करने निर्देश दिए।

इस हृदयविदारक हादसे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल तथा शांता कुमार ने भी गहरी संवेदना प्रकट की है।

