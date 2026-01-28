डिप्टी CM अजित पवार के साथ कौन-कौन था विमान में? देखिए पूरी सूची

Who was on plane with Ajit Pawar: महाराष्ट्र के उपमुख्‍यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का बुधवार को विमान हादसे में दुखद निधन हो गया। विमान में उनके साथ 4 और लोग भी सवार थे। इनमें दो पायलट थे। इन सभी का हादसे में निधन हो गया है। पवार जिस विमान में सवार थे, उसने सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्‍डे से उड़ान भरी थी।

कौन कौन सवार था विमान में

बारामती जा रहे थे पवार

किस विमान में यात्रा कर रहे थे पवार

अजित पवार Bombardier Learjet 45 (Learjet 45XR) मॉडल के चर्टर बिजनेस जेट में सवार थे। VT-SSK

विमान को VSR Aviation नामक निजी सेवाप्रदाता द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह एक लाइट बिजनेस जेट है, जो छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए प्रयोग होता है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala