कौन है ‘डर्टी बाबा’ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, विदेशी डिग्रियां और डी.लिट.की उपाधि के साथ जानिए पाप के पुलिंदों की फेहरिस्त

Who is swami chaitanyananda saraswati: दिल्ली के वसंतकुंज में आश्रम चलाने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की करीब 15 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है। स्वामी चैतन्यानंद फरार है। पुलिस ने BNS की धारा 75(2), 79 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली की छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों ने एक बार फिर से धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले के केंद्र में हैं स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पहले स्वामी पार्थसारथी के नाम से भी जाना जाता था। यह मामला इसलिए और भी अधिक चर्चा में है, क्योंकि आरोपी एक उच्च-शिक्षित और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन बेहद प्रभावशाली रहा है।





कौन है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती: मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पिछले 12 वर्षों से आश्रम में रह रहा था। वह आश्रम के कार्यवाहक तथा संचालक के रूप में कार्यरत था। यदि बाबा के शैक्षणिक और पेशेवर रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह बेहद शानदार है। चैतन्यानंद को एक प्रख्यात प्राध्यापक, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद् और क्वांटम चेतना के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उसके पास शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिज़नेस से एमबीए और पीएचडी की डिग्रियां हैं।





उपलब्धियों और सम्मान की लम्बी फेहरिस्त: आरोप लगने से पहले स्वामी चैतन्यानंद की पहचान इन सभी शानदार शैक्षणिक उपलब्धियों से थी। उसके पास कई पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियां और डी.लिट. की उपाधियां हैं। भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से उसे सात मानद डी.लिट. की उपाधियां भी मिली हैं। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संस्थान और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के विशिष्ट फेलो भी रह चुका है।





पहले भी दर्ज हैं बाबा पर आरोप: बाबा पर छेड़खानी के दो मामले ओडिशा में भी दर्ज हैं। पहला मामला साल 2009 जबकि दूसरा 2016 में दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच में पता चला है दिल्ली के इस आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयरटेकर और संचालक भी था। वो इसी आश्रम में रह रहा था। बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाले लड़कियों ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा है कि बाबा उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। साथ ही उन्हें किसी से कुछ बोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देता था।