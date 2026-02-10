मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, उग्रवा‍दियों ने कई घरों को फूंका, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू

Manipur violence case : पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली की तमाम कोशिशों के बीच हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्‍य में एक बार फिर हिंसा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राज्य के उखरुल जिले में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी और अंधाधुंध गोलीबारी की। खबरों के अनुसार, लगभग 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर गया है। आगजनी के बाद लोग घर छोड़कर भाग गए। यह हिंसा तांगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर हमले को लेकर तनाव बढ़ने के बीच हुई। सरकार ने जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी है। प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है।

खबरों के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली की तमाम कोशिशों के बीच हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्‍य में एक बार फिर हिंसा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राज्य के उखरुल जिले में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी और अंधाधुंध गोलीबारी की। खबरों के अनुसार, लगभग 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर गया है। आगजनी के बाद लोग घर छोड़कर भाग गए।

यह हिंसा तांगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर हमले को लेकर तनाव बढ़ने के बीच हुई। उपद्रवियों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया। गोलीबारी की आड़ में उन्होंने पेट्रोल बम और ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल कर घरों में आग लगा दी। जातीय हिंसा की आग अब उन इलाकों में भी फैल रही है, जो अब तक शांत थे। सरकार ने जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी है।

हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पहाड़ी इलाके में घना धुआं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ग्रामीणों ने कुकी बहुल कांगपोकपी जिले के मोटबुंग और सैकुल के कुछ हिस्सों में शरण ली है। इस भयानक मंजर को देखकर स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई।

हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। स्थिति तनावपूर्ण है और सुरक्षाबल हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

Edited By : Chetan Gour