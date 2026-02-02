सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Uproar in Lok Sabha Over Rahul Gandhi Doklam Remarks
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (14:49 IST)

राहुल गांधी ने लोकसभा में किया डोकलाम का जिक्र, भारी हंगामे की वजह से लोकसभा स्थगित

rahul gandhi in loksabha
Rahul Gandhi in Loksabha : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान डोकलाम का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाए। बयान पर बवाल मच गया। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। 

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारी पार्टी, पार्टी नेताओं और हमारे राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हैं। यह लेख पीएम के चरित्र के बारे में लिखता है... यह न तो चीन के बारे में है, न ही पीएम के बारे में...' लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई और अगले स्पीकर अखिलेश यादव को बुलाया।
 
राहुल गांधी का कहना है कि उनका सोर्स भरोसेमंद है और इसमें एक पूर्व आर्मी जनरल के अप्रकाशित संस्मरणों के कोट्स शामिल हैं। वे पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे का बयान बताना चाहते थे। सदन में भारी हंगामा हुआ।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा कहती है कि वो आतंकवाद से लड़ती है, लेकिन वो एक कोट से डरती है। आखिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 'Four Stars of Destiny' में ऐसा क्या लिखा है, जिससे मोदी सरकार के लोग इतना घबरा रहे हैं कि मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आपत्ति जताई, क्योंकि उन्होंने सदन में एक पब्लिश्ड मैगज़ीन की कहानी के कोट्स का हवाला दिया, जो सदन के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राहुल सदन को गुमराह कर रहे हैं।
 
गृहमंत्री अमित शाह ने भी बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल खुद कह रहे हैं कि किताब अभी छपी नहीं है। उन्होंने कहा  कि विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया।
 
सपा नेता अखिलेश यादव ने राहुल का समर्थन करते हुए कहा कि चीन संवेदनशील मुद्दा है। राहुल को बयान पढ़ने देना चाहिए। 
edited by  : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Budget 2026 : 9 बजट, 9 राज्यों की साड़ियां, निर्मला सीतारमण की साड़ी का 2026 में किस राज्य से था कनेक्शन

Budget 2026 : 9 बजट, 9 राज्यों की साड़ियां, निर्मला सीतारमण की साड़ी का 2026 में किस राज्य से था कनेक्शनबजट 2026 में एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा वह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी। अलग-अलग रंगों और खास कढ़ाई वाली उनकी साड़ियां भारतीय कला और संस्कृति की एक अलग कहानी बयां करती हैं इस साल तमिलनाडु में भी चुनाव है।

Stock Market Crash : बजट धमाका या बाजार को झटका, निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, क्या STT बना विलेन, क्यों मचा शेयर बाजार में कोहराम

Stock Market Crash : बजट धमाका या बाजार को झटका, निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, क्या STT बना विलेन, क्यों मचा शेयर बाजार में कोहरामवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना लगातार 9वां बजट पेश किए जाने के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में अचानक और भारी गिरावट देखी गई। सरकार ने आर्थिक विकास की गति बढ़ाने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए, लेकिन शेयर बाजार को 'STT' (Securities Transaction Tax) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रास नहीं आया।

Budget 2026 Defence: रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा, सेना की बढ़ेगी ताकत

Budget 2026 Defence: रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा, सेना की बढ़ेगी ताकतDefense Budget 2026 Highlights: रक्षा के मोर्चे पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट को 7.85 रुपए लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। यह पिछले बजट के मुकाबले 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है।

Union Budget 2026-27 : Nirmala Sitharaman का बजट धमाका! 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सबको चौंका दिया

Union Budget 2026-27 : Nirmala Sitharaman का बजट धमाका! 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सबको चौंका दियाBudget 2026 Key Points for Common Man : यूनियन बजट 2026 पेश हो चुका है और इस बार वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग और आम आदमी को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जानिए 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सभी को चौंका दिया है।

Old vs New Tax Regime: बजट 2026 के बाद कौन सी टैक्स व्यवस्था है आपके लिए बेस्ट?

Old vs New Tax Regime: बजट 2026 के बाद कौन सी टैक्स व्यवस्था है आपके लिए बेस्ट?Old vs New Tax Regime 2026-27: 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे नए 'आयकर अधिनियम 2025' ने टैक्सपेयर्स के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि पुरानी व्यवस्था (Old Regime) चुनें या नई (New Regime)? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था को इतना आकर्षक बना दिया है कि 12 लाख तक की सालाना आय पर अब 'जीरो टैक्स' लगेगा।

और भी वीडियो देखें

राहुल गांधी ने लोकसभा में किया डोकलाम का जिक्र, भारी हंगामे की वजह से लोकसभा स्थगित

राहुल गांधी ने लोकसभा में किया डोकलाम का जिक्र, भारी हंगामे की वजह से लोकसभा स्थगितRahul Gandhi in Loksabha : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान डोकलाम का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाए। बयान पर बवाल मच गया। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित।

इंडियन आर्मी के आयरन मैन: ग्रैविटी इंडस्ट्रीज ने दिखाया आसमान में उड़ने वाले 'जेट सूट' का दम, साबित होगा गेम चेंजर

इंडियन आर्मी के आयरन मैन: ग्रैविटी इंडस्ट्रीज ने दिखाया आसमान में उड़ने वाले 'जेट सूट' का दम, साबित होगा गेम चेंजरभारतीय सेना अब पारंपरिक युद्ध के तरीकों से आगे बढ़कर 'फ्यूचरिस्टिक' तकनीकों को अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हाल ही में ब्रिटेन की प्रसिद्ध टेक कंपनी Gravity Industries ने भारतीय सेना के सामने अपने अत्याधुनिक 'पेटेंटेड जेट सूट' का सफल प्रदर्शन किया। इस तकनीक ने भारतीय सैनिकों को हॉलीवुड फिल्म 'आयरन मैन' की तरह हवा में उड़ते हुए बाधाओं को पार करते हुए दिखाया, जिसे देख रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं।

LIVE: राहुल के बयान पर लोकसभा में बवाल, राजनाथ और अमित शाह ने जताई आपत्ति

LIVE: राहुल के बयान पर लोकसभा में बवाल, राजनाथ और अमित शाह ने जताई आपत्तिLatest News Today Live Updates in Hindi: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान डोकलाम का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाए। बयान पर बवाल। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। पल पल की जानकारी...

ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, कहा– बंगाल को बदनाम करने की साजिश

ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, कहा– बंगाल को बदनाम करने की साजिशMamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा की टूलकिट की तरह काम कर रही है।

बजट 2026-27 में महिलाओं और बच्चों पर खासा फोकस, महिला सशक्तिकरण के साथ बाल बजट में भी इजाफा

बजट 2026-27 में महिलाओं और बच्चों पर खासा फोकस, महिला सशक्तिकरण के साथ बाल बजट में भी इजाफावित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2026–27 में बच्चों के लिए आवंटन में मामूली लेकिन अहम बढ़ोतरी की गई है।केंद्रीय बजट में बाल बजट की हिस्सेदारी भी 2.29 प्रतिशत से बढ़कर 2.47 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, GDP के अनुपात में यह बढ़ोतरी 0.33 प्रतिशत से बढ़कर सिर्फ 0.34 प्रतिशत रही, जिससे बच्चों पर सार्वजनिक निवेश का कुल स्तर अब भी सीमित नजर आता है।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com