सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (11:18 IST)

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़, विदेशों में खराब हो रही छवि

Dogs
देशभर में आवारा कुत्तों का मामले में राज्य और यूटी सरकारों द्वारा हलफनामा दाखिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विदेशों में भी देश की छवि खराब हो रही है। फिर भी राज्यों ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। तीन नवंबर तलब होने की तारीख है।

कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त के आदेश के अनुसार, केवल 3 अनुपालन हलफनामे दाखिल किए गए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और एमसीडी शामिल हैं। चूंकि हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया है, उन्हें आना ही होगा, क्योंकि तीन महीने बीत जाने के बावजूद उन्होंने अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं किए हैं। उन्हें आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्हें हलफनामा दाखिल करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया।

सभी राज्यों से 3 नवंबर तक मांगा जवाब : आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है

सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि, ‘कोर्ट के आदेश के बाद अब तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया?’ कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई, यह कहते हुए कि इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। वहीं, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और एमसीडी दिल्ली ने अपनी ओर से जवाब दाखिल कर दिया है।

सुनवाई के दौरान एक एनजीओ ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले में पार्टी बनना चाहता है, जिसके लिए उसने रजिस्ट्री में आवश्यक शुल्क जमा करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं पर राज्यों को जवाबदेही से नहीं बचा जा सकता, और इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
Edited By: Navin Rangiyal
भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईना

भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईनाऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती की डींगें हांक रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे आईना दिखा दिया। अमेरिका ने बता दिया कि भारत उसके लिए कितना खास है। मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं।

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासा

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासाचुनाव आयोग देशभर में एसआईआर (SIR) कब लागू करेगा। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग कल देगा। मीडिया खबरों के अनुसार चुनाव आयोग सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4.15 बजे एसआईआर को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है।

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ता

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ताबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू (JDU) लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज जेडीयू ने एक बार फिर बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है। पार्टी ने इन नेताओं की सूची जारी की है। शनिवार को भी जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला था। इनमें से अधिकतर नेता NDA के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजह

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजहSalman Khan News : सऊदी अरब में आयोजित 'जॉय फोरम 2025' (Joy Forum 2025) के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के एक बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खान को एंटी-टेररिज्म एक्ट (1997) के तहत आतंकी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 'फोर्थ शेड्यूल' में शामिल कर लिया। फोरम में सलमान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान पर अपनी राय रखी थी। पाकिस्तान सरकार के इस कदम से भारतीय सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है।

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खून

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खूनJharkhand news in hindi : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे 7 बच्चों को रक्त चढ़ाने के बाद HIV पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। संक्रमित रक्त चढ़ाने से मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वतः संज्ञान लिया और स्वास्थ्य सचिव व सिविल सर्जन से जवाब मांगा है।

दिल्ली में एसिड अटैक पीड़ित छात्रा ने सुनाई आप बीती, कहानी सुन कांप जाएगी रूह

दिल्ली में एसिड अटैक पीड़ित छात्रा ने सुनाई आप बीती, कहानी सुन कांप जाएगी रूहदिल्ली में कॉलेज जा रही 20 वर्षीय छात्रा पर तीन युवकों द्वारा एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। छात्रा बुरी तरह से झुलस गई है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी पीड़िता का परिचित था। छात्रा ने न्याय की मांग की है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंग्लैंड में भारतीय महिला से दरिंदगी, नस्लीय हमले की आशंका, पुलिस को हाथ लगा बड़ा सुराग

इंग्लैंड में भारतीय महिला से दरिंदगी, नस्लीय हमले की आशंका, पुलिस को हाथ लगा बड़ा सुरागइंग्लैंड में एक 20 वर्षीय भारतीय मूल की महिला के साथ बलात्कार जैसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद पुलिस को आरोपी शख्स का एक सीसीटीव फुटेज हाथ लगा है। पुलिस आरोपी की तलाश में है। इस कांड की इंग्लैंड से लेकर भारत में भी चर्चा है।

LIVE: जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला, अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को आईना

LIVE: जेडीयू ने 16 नेताओं को पार्टी से निकाला, अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को आईनाबिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में विद्रोह पर कार्रवाई करते हुए जेडीयू ने एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व मंत्रियों सहित 16 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिन्हें निष्कासित किया गया है उनमें से ज़्यादातर आधिकारिक एनडीए उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे हैं। पार्टी ने निष्कासित नेताओं पर 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने और जेडीयू की विचारधारा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़खानी पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कहा, खिलाड़ियों से गलती हुई

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़खानी पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कहा, खिलाड़ियों से गलती हुईमध्यप्रदेश सरकार में बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेडखानी वाले मामले में विवादित बयान दिया है। बता दें कि मीडिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ यौन हिंसा के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है।

Weather Update : चक्रवाती तूफान मोंथा का किन राज्यों में होगा असर, IMD ने कहां दी भारी बारिश की चेतावनी

Weather Update : चक्रवाती तूफान मोंथा का किन राज्यों में होगा असर, IMD ने कहां दी भारी बारिश की चेतावनीदक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव क्षेत्र धीरे-धीरे तेज हो रहा है। सोमवार तक इसके चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में तब्दील होने की आशंका है। तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 से 31 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
