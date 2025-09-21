रविवार, 21 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :कोलकाता , रविवार, 21 सितम्बर 2025 (19:09 IST)

Kudmi Samaj Protest : कुड़मी आंदोलनकारियों ने हटाई नाकेबंदी, अमित शाह के साथ बैठक में क्या मिला आश्वासन

कुड़मी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा और अपनी कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर शुरू की गई रेल नाकांबदी दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी स्टेशन से हटा ली गई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का आश्वासन दिए जाने के बाद आदिवासी कुड़मी समाज (एकेएस) ने अपना विरोध खत्म कर दिया।
दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारी ने कहा कि एसईआर क्षेत्राधिकार में शनिवार सुबह से हो रहे प्रदर्शन और रेल नाकाबंदी को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि रेल सेवा में सामान्य स्थिति धीरे-धीरे बहाल हो रही है। इस आंदोलन से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं, जिससे कई एक्सप्रेस और अन्य यात्री ट्रेन को रद्द करना पड़ा और मार्ग बदलना पड़ा।
अधिकारी ने बताया कि खड़गपुर खंड के राखामाइंस-गालूडीह खंड और भंजपुर, सिनी-गम्हरिया खंड, सिनी-कांड्रा खंड और चक्रधरपुर खंड के सोनुआ यार्ड पर रेल नाकाबंदी की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि पश्चिम बंगाल में रेल और सड़क नाकाबंदी करना अवैध और असंवैधानिक है।
