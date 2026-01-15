गुरुवार, 15 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Indian Coast Guard seizes Pakistani boat that entered Indian waters
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (20:35 IST)

Indian Coast Guard की बड़ी कार्रवाई, भारतीय समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त, 9 क्रू सदस्य हिरासत में

Pakistani boat
भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने गुरुवार को बताया कि भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रही एक पाकिस्तानी नाव को 9 क्रू सदस्यों के साथ जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई बुधवार, 14 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास की गई। पकड़ी गई नाव को फिलहाल पोरबंदर लाया जा रहा है।
 
तो चालक दल भागने लगा
तटरक्षक बल के अधिकारियों के अनुसार, जब पाकिस्तानी नाव को रुकने की चुनौती दी गई, तो चालक दल ने भागने का प्रयास किया। हालांकि, अरब सागर में मुस्तैद भारतीय जवानों ने घेराबंदी कर नाव को कब्जे में ले लिया और सभी सदस्यों को हिरासत में ले लिया।
 
भारतीय तटरक्षक बल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा
नाव को आईसीजी (ICG) जहाज द्वारा गहन तलाशी और संबंधित एजेंसियों द्वारा संयुक्त पूछताछ के लिए पोरबंदर ले जाया जा रहा है। यह ऑपरेशन निरंतर सतर्कता और कानून प्रवर्तन के माध्यम से भारत की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।
 
लगातार जारी है घुसपैठ की कोशिशें
यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। पिछले साल दिसंबर में भी तटरक्षक बल ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ा था, जिसमें 11 क्रू सदस्य सवार थे। उन सभी को बाद में आगे की जांच के लिए गुजरात की जखाऊ मरीन पुलिस को सौंप दिया गया था।
तनाव के बीच हाईअलर्ट पर भारतीय सेना
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल हुए भीषण आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। उस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। इसके जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। तब से भारतीय सेना और तटरक्षक बल जल और थल दोनों सीमाओं पर हाई अलर्ट पर हैं।
 
हाल ही में जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास कई संदिग्ध ड्रोन भी देखे गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) के बीच बैठक हुई थी। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को किसी भी दुस्साहस के खिलाफ कड़े परिणामों की चेतावनी दी है। शीर्ष नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' केवल रुका है और जरूरत पड़ने पर इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
CM डॉ. मोहन यादव ने PM से की मुलाकात, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भूमिपूजन का दिया न्योता

सतुआ बाबा का Magh Mela 2026 में जलवा, Ray-Ban के सनग्लासेस, काफिले में Defender और Porsche जैसी लग्जरी कारें देखकर लोग हैरान

सतुआ बाबा का Magh Mela 2026 में जलवा, Ray-Ban के सनग्लासेस, काफिले में Defender और Porsche जैसी लग्जरी कारें देखकर लोग हैरानइस वर्ष माघ मेला सिर्फ आस्था की डुबकी तक सीमित नहीं है बल्कि संगम की रेती पर काशी के युवा संत सतुआ बाबा का लग्जरी लाइफस्टाइल जबरदस्त सुर्खियां बंटोर रहा है। जगतगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास, जिन्हें दुनिया 'सतुआ बाबा' के नाम से जानती है,पीले वस्त्र, आंखों पर ब्रांडेड रे-बैन का चश्मा और कैंप के बाहर खड़ी करोड़ों की लैंड रोवर डिफेंडर- सतुआ बाबा का यह 'हाई-टेक' अंदाज सोशल मीडिया से लेकर मेले की गलियों तक छाया हुआ है।

ईरान ने दी अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी, MEA ने कहा- भारतीय तुरंत छोड़ें देश

ईरान ने दी अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी, MEA ने कहा- भारतीय तुरंत छोड़ें देशईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य कदम पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे किसी भी कदम के वॉशिंगटन के लिए उलटे परिणाम भी हो सकते हैं। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है।

लंदन में पाकिस्तानी Grooming Gang का आतंक, 16 साल की बच्ची से गैंगरेप, बंधक बनाया, 200 सिखों ने छुड़वाया

लंदन में पाकिस्तानी Grooming Gang का आतंक, 16 साल की बच्ची से गैंगरेप, बंधक बनाया, 200 सिखों ने छुड़वायावेस्ट लंदन के हाउंस्लो (Hounslow) इलाके में सिख समुदाय के 200 से अधिक सदस्यों ने एकजुट होकर एक 16 वर्षीय किशोरी को कथित 'पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग' ( Grooming Gang) के चंगुल से सुरक्षित बचाया। मीडिया खबरों के मुताबिक घंटों चले भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले लिया और किशोरी को उसके परिवार से मिला दिया गया।

दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस से कौन जाएगा राज्यसभा, दिग्गज नेताओं की खुलेगी किस्मत या नए को मिलेगा मौका?

दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस से कौन जाएगा राज्यसभा, दिग्गज नेताओं की खुलेगी किस्मत या नए को मिलेगा मौका?अप्रैल में मध्य प्रदेश के कोटे से खाली हो रही राज्यसभा की दो सीटो को लेकर कांग्रेस के अंदर की सियासत गरमा गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का राज्ययसभा का का्र्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है और दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वह तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह अपनी सीट खाली कर रहे है। इसके बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा कौन सा नेता जाएगा इसको लेकर चर्चा का दौर तेज हो गया है।

कांग्रेस विधायक ने SC-ST विधायकों की तुलना कुत्ते से की, भाजपा ने बताया गुलामी की मानसिकता

कांग्रेस विधायक ने SC-ST विधायकों की तुलना कुत्ते से की, भाजपा ने बताया गुलामी की मानसिकताअक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर चर्चा में है। भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों की तुलना 'कुत्तों' से कर दी। दरअसल राजधानी के समन्वय भवन में 'डिक्लेरेशन-2' कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान संयुक्त चुनावी प्रणाली के कारण SCऔर ST विधायक और सांसद अपनी आवाज खो चुके हैं औप इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों की स्थिति 'कुत्तों' जैसी हो गई है जो चाहकर भी अपने समाज के हक में नहीं बोल सकते।

और भी वीडियो देखें

Indian Coast Guard की बड़ी कार्रवाई, भारतीय समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त, 9 क्रू सदस्य हिरासत में

Indian Coast Guard की बड़ी कार्रवाई, भारतीय समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त, 9 क्रू सदस्य हिरासत मेंभारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने गुरुवार को बताया कि भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रही एक पाकिस्तानी नाव को 9 क्रू सदस्यों के साथ जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई बुधवार, 14 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास की गई। पकड़ी गई नाव को फिलहाल पोरबंदर लाया जा रहा है।

बिकनी इमेज बनाने से Grok AI का इंकार, imaginary characters पर नहीं लागू हुआ नियम, क्या बोले Elon Musk

बिकनी इमेज बनाने से Grok AI का इंकार, imaginary characters पर नहीं लागू हुआ नियम, क्या बोले Elon Muskसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने अपने AI टूल 'ग्रोक' (Grok) के इमेज-एडिटिंग नियमों को और कड़ा कर दिया है। यह कदम बिना सहमति के बनाए गए आपत्तिजनक डीपफेक (non-consensual sexual deepfakes) को लेकर पिछले कई दिनों से हो रही आलोचनाओं के बाद उठाया गया है। हालांकि इन बदलावों ने विवाद को खत्म करने के बजाय एक नई बहस छेड़ दी है।

यूपी में तैयार हो रही है नई आबकारी नीति, डिस्टिलरी प्लांट को मिलेगा बढ़ावा

यूपी में तैयार हो रही है नई आबकारी नीति, डिस्टिलरी प्लांट को मिलेगा बढ़ावाNew excise policy in Uttar Pradesh: प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति देने और राजस्व संसाधनों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऐसे में आबकारी विभाग द्वारा नई आबकारी नीति 2026-27 पर मंथन किया जा रहा है।

स्टार्टअप-जीसीसी साझेदारी से उत्तर प्रदेश बनेगा भारत का इनोवेशन पॉवरहाउस

स्टार्टअप-जीसीसी साझेदारी से उत्तर प्रदेश बनेगा भारत का इनोवेशन पॉवरहाउसStartup GCC partnership in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब नवाचार और निवेश विश्वास का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को जो दिशा दी है, वह प्रदेश को भारत के सबसे मजबूत प्रौद्योगिकी और उद्यमिता हब के रूप में स्थापित करने की क्षमता और दक्षता रखती है।

फार्मर रजिस्ट्री में बस्ती, गाजियाबाद और रामपुर पहले तीन स्थानों पर

फार्मर रजिस्ट्री में बस्ती, गाजियाबाद और रामपुर पहले तीन स्थानों परFarmer Registration in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री (किसान पंजीकरण) को लेकर बड़ा अभियान जारी है। प्रदेश में कुल 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष अब तक 60 प्रतिशत से अधिक 1,75,30,760 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com