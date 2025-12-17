बुधवार, 17 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. In Delhi, alcohol can be ordered from home using an app
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (12:11 IST)

दिल्‍ली में घर बैठे ऐप से होगी शराब की बुकिंग, क्या चार्ज होगा, जानिए क्या है नियम?

Caffeine And Alcohol Effects
दिल्‍ली में शराब के शौकीनों के लिए नई व्‍यवस्‍था लागू हो सकती है। शराब के शौकीन घर बैठे मोबाइल ऐप से शराब बुक कर सकेंगे। वे अपनी फेवरेट ब्रैंड की शराब की प्री-बुकिंग कर सकेंगे। दरअसल, दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति (New Excise Policy) लाने की तैयारी कर रही है. लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति को  एक्‍साइज पॉलिसी (New Liquor Policy) का मसौदा (Draft) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

समाचार एजेंसी PTI ने बताया है कि नई ड्राफ्ट पॉलिसी में अपनी फेवरेट ब्रैंड की शराब प्री-बुक (Pre-book) यानी पहले से ही बुक करने का प्रावधान होगा। बताया है कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता की राय (Feedback) जानने के लिए जनवरी 2026 तक सार्वजनिक किए जाने की संभावना है।

कैसे होगी ऐप से प्री-बुकिंग : इस नीति पर हितधारकों (Stakeholders) के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। उन्‍होंने कहा, 'हमारी योजना एक ऐसा एप्लिकेशन लाने की है जिससे ग्राहक आस-पास के स्टोर पर ब्रांड की उपलब्धता देख सकेंगे। उनके पास अपनी पसंद के ब्रांड को पहले से बुक करने का विकल्प होगा।

इस ऐप में ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण (Grievance Redressal) का एक सेक्शन भी होगा। साथ ही, दुकानों द्वारा किसी खास ब्रांड को बढ़ावा देने या जबरदस्ती बेचने पर (Brand Pushing) भी रोक लगेगी। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने नई नीति तैयार न होने के कारण मौजूदा आबकारी नीति को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था।

कितना होगा चार्ज : इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या प्री-बुकिंग के लिए ग्राहकों को कोई शुल्क देना होगा। ये भी तय किया जा रहा है कि दुकान मालिक ग्राहक के प्री-बुक किए गए ऑर्डर को लेने के लिए एक घंटे तक इंतजार करेंगे। यदि ग्राहक समय पर नहीं आता है, तो वो ब्रैंड किसी अन्य ग्राहक को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इस एप्लिकेशन पर सभी स्टोर को मैप किया जाएगा और उन्हें अपने स्टॉक की जानकारी लगातार अपडेट करनी होगी। इससे सरकार को यह पता चलेगा कि कौन से ब्रांड लोकप्रिय हैं। उदाहरण के लिए, यदि कई ग्राहक किसी ब्रांड को खोजते हैं लेकिन वह उपलब्ध नहीं है, तो सरकार को इसकी जानकारी मिलेगी और वह उसे स्टोर पर उपलब्ध कराएगी।

बता दें कि फिलहाल दिल्ली में 700 से अधिक शराब की दुकानें हैं, जिन्हें चार सरकारी निगम संचालित करते हैं- DSIIDC, DTTDC, DSCSC और DCCWS. मंत्री वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की एक योजना यह भी है कि आवासीय क्षेत्रों में शराब की दुकानों की संख्या को कम किया जाए ताकि एक जगह पर दुकानों का जमावड़ा (Clusters) न हो।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांग्रेस के सनसनीखेज आरोप, मोदी और शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला

कांग्रेस के सनसनीखेज आरोप, मोदी और शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमलाSonia and Rahul Gandhi get relief in National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। इस बीच, कांग्रस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। विपक्षी दल ने मोदी और शाह को 'गैंग्स ऑफ गांधीनगर' कहा है। कांग्रेस ने इन पर केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए हैं।

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएम

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएमएक्‍ट्रेस जायरा वसीम सीएम नीतीश कुमार पर भड़क गई हैं। उन्‍होंने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पटना के एक इवेंट से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मामले पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब एक्ट्रेस रह चुकी जायरा वसीम ने मुख्यमंत्री की हरकत पर तीखी टिप्पणी करते हुए रिएक्शन दिया है।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

दिल्ली में बिना PUC कार्ड के नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर बैन

दिल्ली में बिना PUC कार्ड के नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर बैनDelhi government's big decision : दिल्ली में जहरीली होती हवा के बीच सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए अब तक का सबसे कड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्‍यों की बीएस6 से नीचे की गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिन वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जाएंगे। दिल्‍ली में यह नया नियम 18 दिसंबर से लागू होगा।

बेटी ने पिता को बताया उसका Boyfriend है और 11 साल से अफेयर है, उसके बाद पिता ने जो कहा वो वायरल है, देखें VIDEO

बेटी ने पिता को बताया उसका Boyfriend है और 11 साल से अफेयर है, उसके बाद पिता ने जो कहा वो वायरल है, देखें VIDEOएक बेटी और उसके पिता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जो भी यह वीडियो देख रहा है वो भावुक हो रहा है। दरअसल, बेटी ने अपने पिता को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। यह कहते हुए बेटी अपने पिता का हाथ पकड़ती है और उनकी गोद में सिर रखते हुए रोने लगती है। इसके बाद उसके पिता जो कुछ भी कहते हैं और उसे जैसे समझाते हैं उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कार्रवाई

LIVE: वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कार्रवाईLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से आने-जाने वाले तेल टैंकरों की नाकेबंदी का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश के खिलाफ अमेरिकी सैन्य घेरा बढ़ाने की धमकी दी है। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार पर चोरी की तेल संपत्ति का इस्तेमाल अपराध, आतंकवाद और मानव तस्करी को बढ़ावा देने में कर रही है। पल पल की जानकारी...

इदारा महफिल ए खुशरंग की ओर से डॉ. अभिज्ञात को हरिवंश राय 'बच्चन' अवार्ड, 12 विभूतियां सम्मानित

इदारा महफिल ए खुशरंग की ओर से डॉ. अभिज्ञात को हरिवंश राय 'बच्चन' अवार्ड, 12 विभूतियां सम्मानितसांस्कृतिक और सामाजिक संस्था 'इदारा महफिल-ए-खुशरंग' की ओर से वर्ष 2025 के पुरस्कार एक समारोह में प्रदान किए गए। डॉ. अभिज्ञात को डॉ. हरिवंश राय बच्चन अवार्ड, नुसरत जहां को सलमा सुल्ताना अवार्ड, एसएम आरज़ू को मुजफ्फर हन्फी अवार्ड...

SIR के तहत पश्चिम बंगाल में कितने वोटरों के नाम कटे, चुनाव आयोग ने जारी की यह सूची

SIR के तहत पश्चिम बंगाल में कितने वोटरों के नाम कटे, चुनाव आयोग ने जारी की यह सूचीWest Bengal Voter List News : पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची से 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिनमें मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर 2026 (Special Intensive Revision) के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार, यह कार्रवाई मतदाता सूची को सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए की गई है।

भारत और इथियोपिया के बीच हुए 8 समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और इथियोपिया के बीच हुए 8 समझौतों पर हस्ताक्षरPrime Minister Narendra Modi's visit to Ethiopia : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली की वार्ता के बाद भारत और इथियोपिया ने अपने ऐतिहासिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 8 अहम समझौते और करार हुए। इनमें रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करना, सीमा शुल्क सहयोग, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन प्रशिक्षण, जी20 के तहत कर्ज पुनर्गठन, आईसीसीआर छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाना, इथियोपियाई छात्रों के लिए एआई शॉर्ट कोर्स और मातृ व नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मानPM Narendra Modi Conferred Ethiopia’s Highest Award : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से नवाजा है। यह भारत-इथियोपिया संबंधों में नई मजबूती का संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्र प्रमुख बने हैं। इथियोपिया का यह सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 28वां विदेशी राजकीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पुरस्कार सम्मान की प्राप्ति के अवसर पर कहा कि यह सम्मान उनके लिए अत्यंत गर्व की बात है।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com