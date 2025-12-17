बुधवार, 17 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (11:57 IST)

दिल्ली में कल से सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण हालात चिंताजनक हैं, जिसके चलते GRAP 4 लागू है। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया है। इसके साथ ही GRAP-3 के दौरान प्रभावित पंजीकृत निर्माण मजदूरों को ₹10,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है।

इस बीच मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि दिल्ली का निकम्मा सीएम अगर काम करता तो आज दिल्ली और पंजाब की यह हालत नहीं होती।
बढ़ते हुए प्रदूषण के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी होगा। इसके साथ ही सरकार ग्रेप 3 में काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10 हजार का मुआवजा देगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में ग्रेप 4 चल रहा है। श्रम विभाग ने कुछ फैसले लिए है। ग्रेप 3 में 16 दिन कंस्ट्रक्शन बंद था। दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10000 रुपए देंगे। आगे कहा कि CAQM और पर्यावरण विभाग ने कुछ नियम जारी किए थे। कल से 50% ही अटेंडेंस होगी। दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों को 50% वर्क फ्रॉम होम करना होगा। ये कल से जारी होगा। हेल्थ केयर अस्पताल, फायर, जेल, सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाएं पर यह नियम लागू नहीं होगा

निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा था : कपिल मिश्रा ने कहा कि हमसे एक गलती हुई है कि 30 साल का प्रदूषण कुछ महीनों में कम नहीं हुआ। पहले मुख्यमंत्री का प्रदूषण से भाग जाता था ये हमारी गलती है। मुख्यमंत्री एक महिला है ये हमारी गलती है, वो सड़कों पर रहती हैं ये हमारी गलती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के साथ के लोगों को उनसे उम्मीद ही नहीं थी। हमसे उम्मीद है। हम उस पर खरा उतरेंगे। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में डूब बना मरना चाहिए। आगे कहा कि दिल्ली में 13 सालों तक के निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा था। उस वक्त पंजाब को गाली देते थे। दिसंबर आते ही एक महीना छोड़कर भाग जाता था। ये प्रदूषण हमें विरासत में मिला है। आज के प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल और उनका भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। कुछ भी किया होता तो नहीं होता। दिल्ली और पंजाब की जनता देख रही है। आज अपने छुटभैय्या नेताओं से गाली दिला रहे हैं। थाली बजा रहे हैं।
Edited By: Navin Rangiyal 
