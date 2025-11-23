25 नवंबर को दिल्ली, यूपी और चंडीगढ़ में क्यों हैं छुट्टी?
Delhi Government Holiday : दिल्ली सरकार ने मंगलवार को गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में की छुट्टी घोषित कर दी है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस के पावन अवसर पर 25 नवंबर 2025 को अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिवस की छुट्टी घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश में भी गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। पहले सरकार की ओर से छुट्टी की घोषणा 24 नवंबर को की गई थी। पंजाब और हरियाणा में 24 नवंबर को शहीदी दिवस मनाया जाएगा।
कौन थे गुरु तेग बहादुर : श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नौवें गुरु थे। 21 अप्रैल 1621 को जन्में गुरु तेग बहादुर ने न केवल सिख धर्म बल्कि पूरे मानव इतिहास में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
गौरतलब है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 1675 में धर्म, मानवीय मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। उन्हें औरंगजेब ने जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने के कारण मृत्युदंड दिया था। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब वह स्थान है, जहां उन्हें फांसी दी गई थी।
edited by : Nrapendra Gupta