बुधवार, 26 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Arunachal Pradesh woman Pema Wang Thongdok harassment in China
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 26 नवंबर 2025 (12:26 IST)

चीन ने जिस भारतीय लड़की को 18 घंटे हिरासत में रखा, अब उसने किया ये पोस्‍ट, जानिए भारत को लेकर क्या कहा

Pema Wang
चीन में उत्पीड़न और चीनी अधिकारियों की हरकतों का शिकार हुई भारतीय महिला ने अब ट्रोर्ल्‍स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की महिला पेमा वांग थोंगडोक को चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। करीब 18 घंटे उन्‍हें हिरासत में रखा गया।
अब पेमा वांग थोंगडोक का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो करती है वो पूरे भारतीयों के हित में होता है। महिला ने शंघाई हवाई अड्डे की घटना के बाद अब ट्रोल्स पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो भी कदम उठाती है, वो सभी भारतीयों के हित में होता है, न कि केवल उनके हित में। इस तरह उन्होंने सभी भारतीयों में एकता का संदेश दिया है।

क्‍या हुआ था पेमा वांग के साथ : पेमा वांग थोंगडोक ने आरोप लगाया था कि चीनी अधिकारियों ने उन्हें 21 नवंबर को लंदन से जापान जाते समय शंघाई हवाई अड्डे पर 3 घंटे के ठहराव के दौरान करीब 18 घंटे तक रोककर रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट पहचानने से ही इनकार कर दिया और दावा किया कि उनका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है।

महिला ने पूछे थे सवाल : अपने पोस्ट में वांगजोम ने भारतीय विदेश मंत्रालय को टैग करते हुए पूछा था कि क्या अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है? उनके इस पोस्ट पर भारत ने कड़ा रुख दिखाया था। भारत ने चीन को यात्री को हिरासत में लेने के आधार को बेतुका बताया था। भारत की सख्त आपत्ति पर अब चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है।

सपोर्ट के लिए कहा थैंक यू : पेमा वांग थोंगडोक ने उनका समर्थन करने के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। थोंगडोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं इस कूटनीतिक मुद्दे के समर्थन में बोलने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं यहां नई हूं, मैं एक्स पर ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वित्तीय सेवाओं में एक बहुत ही उच्च-स्तरीय पद पर कार्यरत हूं और मेरे पास ट्रोल करने वालों को जवाब देने के लिए खाली समय नहीं है।

एक-दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं : उन्होंने आगे कहा कि जो सही लोग हैं वो उनकी बात समझते हैं और जो लोग इसे नहीं समझते, वो ऐसे लोग नहीं हैं, जिनसे वो बात करना चाहती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारतीयों को एकजुट होकर एक-दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं भारत में रहती भी नहीं हूं, इसलिए भारत सरकार का कोई भी कदम मेरे लिए नहीं, बल्कि यहां रहने वाले मेरे साथी भारतीयों और अरुणाचलवासियों के लाभ और गौरव के लिए होगा। हम एक राष्ट्र हैं और हम एक-दूसरे के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।

क्‍या हुआ था शंघाई में : थोंगडोक ने शंघाई में हुई अपमानजक घटना को भारत की संप्रभुता का सीधा अपमान बताया। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारियों ने उनके जन्मस्थान के रूप में अरुणाचल प्रदेश को सूचीबद्ध देखकर उनके भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया। इमिग्रेशन डेस्क पर उन्हें बताया गया कि उनका पासपोर्ट मान्य नहीं है, क्योंकि उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ था।
Edited By: Navin Rangiyal 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषता

अयोध्या में ध्वजारोहण, धर्मध्वज पर अंकित हर चिह्न की है खास विशेषतावाल्मीकि रामायण में वर्णित परंपराओं से प्रेरित इस ध्वज में तीन पवित्र प्रतीक शामिल, धर्म ध्वज पर अंकित सूर्य, ॐ और कोविदार वृक्ष सनातन परंपरा के प्रतीक

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?

बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी को मिला नोटिस, खाली करना होगा सरकारी आवास, कहां होगा नया ठिकाना?Notice to Rabri Devi : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। भवन निर्माण विभाग ने इस बाबद आदेश जारी किया है। पूर्व मुख्‍यमंत्री राबड़ी देवी इस आवास में 20 वर्षों से रह रहीं थीं। उससे पहले इस बंगले में उनके भाई साधु यादव रहते थे। भवन निर्माण विभाग ने आज राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है।

चीन का भड़काऊ बयान, हम अरुणाचल को मानते ही नहीं

चीन का भड़काऊ बयान, हम अरुणाचल को मानते ही नहींशंघाई एयरपोर्ट पर भारत की महिला को घंटों हिरासत में रखने के मामले में चीन चीन का भड़काऊ बयान सामने आया है। चीन ने अपने रिएक्शन में अरुणाचल को मान्यता नहीं देने की बात कही है। इसके साथ ही चीन ने महिला के साथ बदसलूकी से इनकार किया है। चीन ने कहा कि सीमा निरीक्षण अधिकारियों ने कानूनों और नियमों के अनुसार जांच प्रक्रिया अपनाई।

एक पैसे की बेईमानी की हो तो हर सजा मंजूर.. केजरीवाल ने ऐसा क्‍यों और कहां कहा?

एक पैसे की बेईमानी की हो तो हर सजा मंजूर.. केजरीवाल ने ऐसा क्‍यों और कहां कहा?Arvind Kejriwal News : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमें इतना पैसा कहां से मिल रहा है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे की और पंजाब सरकार इतना काम कैसे कर रही है? इसकी वजह यह है कि हम गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं। अगर हमने एक पैसे की भी बेईमानी की है, तो हम गुरु महाराज से कोई भी सजा स्वीकार करेंगे।

जिंदगी के मैदान में भी दिखाया जज्‍बा, मां की मौत के बावजूद SIR सर्वे में जुटी रहीं इंदौर की BLO नीलू गौड़

जिंदगी के मैदान में भी दिखाया जज्‍बा, मां की मौत के बावजूद SIR सर्वे में जुटी रहीं इंदौर की BLO नीलू गौड़एक तरफ जहां राज्‍य में बीएलओ की एसआईआर के सर्वे से तनाव में आकर मौत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंदौर में एक बीएलओ ने अपने काम को लेकर मिसाल पेश की है। इस बीएलओ का नाम है नीलू गौड़। नीलू इंदौर की हैं और उनकी ड्यूटी SIR सर्वे में लगाई गई थी। वे अपनी मां की मौत के बाद अंतिम संस्‍कार में नहीं गईं और पहले उन्‍होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। इंदौर कलेक्‍टर ने उनके जज्‍बे की सराहना की है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: संविधान दिवस के अवसर पर राष्‍ट्रपति मुर्मू कर रही हैं संबोधित

LIVE: संविधान दिवस के अवसर पर राष्‍ट्रपति मुर्मू कर रही हैं संबोधितLatest News Today Live Updates in Hindi : आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रही हैं। यह कार्यक्रम पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जा रहा है। आज संविधान दिवस है, जिसे हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू के अलावा कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य शामिल हैं। पल पल की जानकारी...

कब खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध, जेलेंस्की ने लगाई समझौते पर मोहर, क्‍या बोले डोनाल्‍ड ट्रंप?

कब खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध, जेलेंस्की ने लगाई समझौते पर मोहर, क्‍या बोले डोनाल्‍ड ट्रंप?Russo-Ukrainian War Case : उम्मीदें लगाई जा रही है कि यूक्रेन-रूस के बीच जारी संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रस्तावित शांति समझौते के ढांचे पर अपनी सहमति दे दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन शांति समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह संवेदनशील मुद्दों पर ट्रंप से बातचीत करेंगे।

NCERT के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में झारखंड के शिक्षक

NCERT के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में झारखंड के शिक्षकJharkhand news in hindi : एनसीईआरटी द्वारा कोलकाता में आयोजित पांच दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में झारखंड के 10 रिसोर्स शिक्षक शामिल है। इसमें भावी शिक्षण पद्धतियां, टीचिंग स्ट्रेटेजी, तथा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से इंगेज करने के तरीके पर जानकारी दी गई।

लालू परिवार को बड़ा झटका, राबड़ी देवी के बाद तेजप्रताप को भी खाली करना होगा सरकारी आवास

लालू परिवार को बड़ा झटका, राबड़ी देवी के बाद तेजप्रताप को भी खाली करना होगा सरकारी आवासRabri Devi Tej Pratap News in hindi : बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार और फिर परिवार में कलह के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। राबड़ी देवी के बाद उनके बेटे तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला।

नव्य, दिव्य और अलौकिक अयोध्या : श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद तीव्र गति से हो रहा सर्वांगीण विकास

नव्य, दिव्य और अलौकिक अयोध्या : श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद तीव्र गति से हो रहा सर्वांगीण विकासAyodhya Uttar Pradesh News : दिव्य एवं भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में अयोध्या का कायाकल्प अभूतपूर्व गति से हो रहा है। अयोध्या को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अनेक परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्र ने शहर के आर्थिक विकास को नई रफ्तार दी है। नए उद्योगों और व्यवसायों के स्थापित होने से रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com